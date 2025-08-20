A mai nap lényege: jó magyarnak lenni!

Kezdődött azzal, hogy Karácsony Gergely, aki hat év alatt gyakorlatilag semmit sem tett le a budapestiek asztalára (na jó, megszervezte az idei illegális Pride-ot), augusztus elején hirtelen elkezdett aggódni a tűzijáték előkészítésével járó últezárások miatt. Úgymond, nehogy közlekedési káosz alakuljon ki a fővároban. Az persze nem számít, hogy az ő kedvéért szomorú esős napokon és izzó kánikulábna egyaránt zárva tartják a forgalom elől a pesti rakpartot, dacára annak, hogy az embereknek eszük ágában nincs korzózni a kietlen flaszteron!

A tűzijátékot kiegészítő, fényjátékot alkotó drónok főpróbája a fővárosi rakparton.

Fotó: Vémi Zoltán/Magyar Nemzet

Aztán jött a többi fanyalgás, lélegeztetőgépre átszámítás - ha olvasóink emlékeznek még Lendvai Ildikó örökzöldjére. Pedig az ünnepnek is meg kell adni a módját! Hogyan is maradhatott volna meg augusztus 20. annak a vattacukros, meleg sörös, szemetes lődörgésnek, amit a kommunisták és posztkommunisták csináltak belőle, elhomályosítva és elfeledtetve a nemzeti ünnep eredeti lényegét?

Ezért zavarja őket a Szent István-napi tűzijáték!

Persze tudjuk, hogy a Tisza Párttal kiegészült baloldalnak mi a baja Szent István napjával! Őket idegesíti minden, ami magyar, ami a nemzeti büszkeségünket táplálja. Az ő sorvezetőjüket Kovács Lacibácsi írta, amikor a kétezres évek elején avval kampányolt a Szent Koronát a Nemzeti Múzeum pincéjéből méltó helyre helyező első Orbán-kormány ellen, hogy jobb volna már "megtanulni kicsinek lenni."

Susánkszky Mátyás kollégám remekül megfogalmazta ezt:

A lelkük sötétjében vadkommunista belvárosi értelmiség a rendszerváltás óta próbálja kicsinálni augusztus 20-át. Ami Szent István, és a legalább ezeréves magyar államiság ünnepe. Ettől az ünneptől, a magyarság ilyen koncentrált sűrűségétől sugárban hányják az epét az elvtársak. A magyar kultúra, a magyar államiság ugyanis nem lehet ezeréves. Ezek a bőgatyás, fütyülősbarackos bunkó parasztok hogyan is lehetnének történelmi tényezők?

Talán a nemzeti büszkeség megerősítésénél is jobban idegesíti ezeket a töpörödött lelkűeket, hogy Orbán Viktor kormányzása nemcsak Szent Istvánt helyezte vissza az őt megillető helyre, de a kereszténységnek is visszaadta ezt a napot.

A történelmi tény, hogy ellenségeink 1025 év alatt csak egészen rövid időszakokra tudták teljesen felfüggeszteni a magyar államiságot, azt is jelenti, hogy Szent István igazán maradandót alkotott: egy olyan sajátosan magyar, de mégis erősen keresztény nemzettudatot, amely, mint egy operációs rendszer, végig ott maradt a magyarság vérében és átsegített bennünket a legnehezebb időszakokon.

Na, erre kell ma büszkének lennünk, miközben az országszerte megszervezett remek programokon önmagunkat ünnepeljük! Járjon fejünkben az Alaptörvényünk bevezetője, azaz a Nemzeti hitvallás, amely így keződik:

"Büszkék vagyunk arra, hogy Szent István királyunk ezer évvel ezelőtt szilárd alapokra helyezte a magyar államot, és hazánkat a keresztény Európa részévé tette. Büszkék vagyunk az országunk megmaradásáért, szabadságáért és függetlenségéért küzdő őseinkre."