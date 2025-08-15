Ukrajna sorsa az ukránok nélkül dől el

Ma tárgyal egymással az orosz és az amerikai elnök. Trump és Putyin nyilván nem egy pár órás megbeszélésen dönt majd Ukrajna jövőjéről, a döntés már megszületett, a megbeszélés csak formalitás, ami pecsétet tesz az alkura. Az alkura, ami meghatározza, hogy egyáltalán megmarad-e Ukrajna, mint ország és ha megmarad, mekkora lesz.

Ukrajna nem kap helyet az asztalnál Fotó: BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

Mert egy dolog biztos: Kijev elveszti a területei jelentős részét. Most jönne ugye Rácz András és kollégái kedvenc példája, Trianonnal, van azonban itt egy éles különbség. Nevezetesen az, hogy Trianonban egy ezer éves nemzetről döntöttek, olyan területeket raboltak el tőlünk, ahol tömbben, többségben magyar öntudattal éltek a testvéreink.

Ukrajna balkanizációja

Itt sokkal inkább Jugoszlávia felbomlásához hasonlíthatnánk a helyzetet. Az ukrán öntudat még nem erős, még alig létezik, az oroszok által elfoglalt területeken a többség elsősorban orosznak vallja magát, ők nem fognak fájdalmat érezni amiatt, hogy ezentúl Kijev helyett Moszkvához tartoznak. Ők eddig sem érezték magukat Ukrajna polgárainak.

De még ők sem dönthetnek arról, hogy hogv akarnak tartozni. És nem csupán azért mert esélyes, hogy Oroszországot választanák. Azért nem kérdezik meg őket, mert amikor még lehetett volna esély népszavazással, tárgyalással, minimális területi veszteséggel lezárni a háborút, akkor valaki azt mondta az elnöküknek, hogy nem köthet békét.

Zelenszkij pedig komolyan vette a bíztatást, talán azt is elhitte, hogy győzhet, vagy csupán félt a megbízóitól, és nem mert nemet mondani. Most pedig már késő. Most már senki nem kérdezi meg semmiről. Az USA és Oroszország dönteni fog. Ő pedig hamarosan elbúcsúzhat a bársonyszéktől. És örülhet, ha ennyivel megússza.