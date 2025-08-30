Ukrajna az Európai Unióra mutatott, és csak annyit mondott: a k*cs*g fizet!

Ismerős az a tempó, ahogy Ukrajna utasítgatja az Európai Uniót. Történt jó pár éve, talán 2018-ban, hogy az Olimpiát éppen sikeresen megfúró Momentum Mozgalom párttá alakult. Nagy lendülettel és még több szorgalommal álltak neki a toborzásnak, aminek részeként a belváros kocsmáit járták éjszakánként, hogy ott, a tengersok eszükkel lenyűgőzve az úri közönséget, új tagokat, önkénteseket szervezzenek be. E sorok szerzője is, élve az ismeretlenség áldásával, bekerült a szórásba, és órákon keresztül hallgatta a lelkes, de nem túl okos fiatalok vonzónak szánt politikai csábítását. Majd mikor a tett helyszíne bezárt, átmentünk egy másik létesítménybe, ahova velünk tartott a momentumos brigád is.

Tudom, hosszú, de mindjárt jön a lényeg. Szóval beálltunk a sorba, ahol a haver kérte a kört. „Lesz (ismerős hely, elvárják az udvariatlanságot) egy hosszúlépés, egy sör és két jager!” – mondta, majd rámutatott az egyik momentumosra azzal, hogy – „És a köcsög fizet!” És a köcsög fizetett.

És Ukrajna?

Na, pont így működik Ukrajna haver és a momentumos EU is. Ukrajna bejelenti, hogy most kell neki 2 millió tüzérségi lőszer, 12 Patriot légvédelmi üteg, 42 db F16-os repülő emellett sok ezer ballisztikus rakéta, majd rámutat az EU-ra, hogy „és a köcsög fizet!” És a köcsög fizet.

A havernak mentsége, hogy nem szerette a momentumosokat, mert várta a magyar rendezésű olimpiát, meg talán nem is volt már teljesen józan. De mi a mentsége Ukrajnának? És az EU-nak?

Nincs válaszom, csak ezt a sztorit akartam elmesélni.