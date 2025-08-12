Nem a rakpart lezárása zavarja Karácsonyt, hanem az ünnepi rendezvények

Nem kell azonban ezen mit csodálkozni, a budapestiek főpolgármestere ugyanis nem az a bonyolult lélek. Ez a mostani gúnyos zsörtölődése is a rakpart lezárása meg az ünnepi rendezvények előkészületei miatt is rémesen átlátszó. Karácsony Gergelynek ugyanis valójában az augusztus 20-ai ünneppel van a baja. Azzal, amit képvisel.

Zajlanak az ünnepi rendezvények előkészületei, Karácsony meg búskomor; fotó: MTI Fotószerkesztõség/Balogh Zoltán / MTI Fotószerkesztõség

Nyugodtak lehetünk, ha Karácsonyon múlna, már nemcsak tűzijáték nem lenne, de magát augusztus 20-át sem ünnepelné a főváros. Lenne helyette még egy Budapest Pride. A magyarok meg tűzijátékozzanak a négy fal között. Ennek jegyében született meg az idei ünnepre szánt közleménye, amit lényegében felfoghatunk ünnepi beszédeként is. Ebben olyanokat ír, hogy augusztus 20-a évről-évre nagyobb környezeti terhelést jelent. Ráadásul megbénítják a fővárost. Így sopánkodik:

tény, hogy az évről-évre növekedő tűzijáték egyre nagyobb zaj- és légszennyezést okoz.

Majd kiemeli, a tűzijáték nem más, mint

egy 45 perces állami közpénzégetés és környezetszennyezés.

Az ünnepi rendezvények csak összezavarják a főpolgármestert

Ahogy Karácsony Gergely sosem tudott főpolgármesterként viselkedni, úgy láthatóan idén sem lesz képes felnőni az államalapítás ünnepe szellemiségéhez. Ehelyett úgy viselkedik, mint valami magányába belekeseredett zsémbes házmester. Ügyesen próbálja különben manipulálni ő és a balliberális holdudvara az embereket. Indokaiknak azonban valójában semmi köze a környezettudatossághoz, az állatok védelméhez vagy a tiszta levegőhöz. Ami őket mozgatja, azt úgy nevezik, hogy proliirígység. Az pedig attól lesz olyan gyűlölettel teli, mert a legmélyén a megsértett butaság csücsül.

A proliirígység dühét az táplálja, ha valaki képtelen felfogni, befogadni, részesülni a közös ünnepből. Akiknek nincs kötődése augusztus 20-a esetében a magyarsághoz, az ezeréves kultúrához, Szent Istvánhoz, a Szent Koronához, a nemzeti színű zászlóhoz. Aki nem tud örülni annak, hogy ezer vagy még több év hányattatása ellenére még mindig itt vagyunk, mi magyarok. Ezt ünnepeljük ugyanis az államiság képében, a megmaradásunkat. És nincs az a mennyiségű tűzijáték, amit ne lehetne fellődözni ennek örömére. Ráadásul, aki külföldiek a fővárosban vannak ilyenkor, ők is bennünket ünnepelnek. A németek is, meg a franciák is, meg mindenki más nemzet, akik egykor a megsemmisítésünkért küzdött.