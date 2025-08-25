Háromszor is lábon lőtte Ursula von der Leyen az Európai Uniót?

Európát, és az egész judeo-hellén-keresztény kultúrát a pusztulásba, a megsemmisülésbe vezetik a kontinens vezetői. Katarral, Kínával és az USA-val szemben is megbocsáthatatlan hibát követtek el az elmúlt egy hónap során. De vajon szándékosan, irányítottan teszik mindezt, vagy simán csak ennyire ostobák, buták? A kérdés jogos.

A „Valóság ezer darabja” videósorozat múlt hét óta az Origo YouTube-csatornáján látható; a mai epizódban kiderítjük, mi volt a brüsszeli vezetőknek, Ursula von der Leyennel az élen, az a három olyan húzása, amelyek mindegyike egy-egy szög az Unió koporsójában.