Rendkívüli

Brutálisan megkéselt egy kislányt a migráns, aki napokkal korábban megerőszakolt egy nőt

Ursula Von der Leyen

Háromszor is lábon lőtte Ursula von der Leyen az Európai Uniót?

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Megkezdődött az Európai Unió szétesése? A brüsszeli vezetőknek, Ursula von der Leyennel az élen, három olyan húzása is volt az elmúlt egy hónap során, amelyek mindegyike egy-egy szög a közösség koporsójában. De vajon szándékosan, irányítottan teszik ezt, vagy simán csak ennyire ostobák, buták? Válaszok a videóban.
Európát, és az egész judeo-hellén-keresztény kultúrát a pusztulásba, a megsemmisülésbe vezetik a kontinens vezetői. Katarral, Kínával és az USA-val szemben is megbocsáthatatlan hibát követtek el az elmúlt egy hónap során. De vajon szándékosan, irányítottan teszik mindezt, vagy simán csak ennyire ostobák, buták? A kérdés jogos. 

A „Valóság ezer darabja” videósorozat múlt hét óta az Origo YouTube-csatornáján látható; a mai epizódban kiderítjük, mi volt a brüsszeli vezetőknek, Ursula von der Leyennel az élen, az a három olyan húzása, amelyek mindegyike egy-egy szög az Unió koporsójában.

 

