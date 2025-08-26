Majd Magyar Péter megnyeri a választást az óellenzéknek

Arról, hogy Fekete-Győr András nem a legélesebb kés a fiókban, egész politikai pályafutása tanúskodik. Ha pártjának volt is egy nagy pillanata – momentuma – valamikor régen, amikor megakadályozták, hogy olimpiát rendezhessen Magyarország, az egykori pártelnök folyamatosan csak csúszik le a ranglétrán. Olyannyira, hogy most már büszkén a választáson sem akar elindulni, sem ő, sem a pártja. Ez eleve meglehetősen szokatlan egy politikai formáció esetében, amely eredetileg arra lett kitalálva, hogy a választók felhatalmazásával politikusok képviselje az emberek érdekeit. Ehhez azonban előbb a választásokon meg kell szerezni azt a bizonyos felhatalmazást. Nem is kell hozzá feltétlen választási győzelem.

fotó: Máthé Zoltán / MTI Fotószerkesztõség

Fekete-Győr András persze pontosan érti, hogy érdemleges mennyiségű szavazatra nem számíthat. Nem elég meggyőző, nem elég tehetséges hozzá. Ahogy a pártja sem. Ezt előbb az ellenzéki összefogás nevű elképzeléssel próbálták ellensúlyozni, azt gondolván, hogy ha sok hasonló súlytalan ellenzéki pártocska összeáll valaki mögött, akkor majd legyőzhetik a jobboldali erőket. Ekkor még azzal bátorították magukat, hogy rendben van ez így, hiszen az elnyomó választási rendszerből adódik, hogy nincs elég szavazójuk. Magyar Péter ellenben minderre rácáfolt támogatóinak magas számával. Azaz lehet nagyszámú támogatója ellenzéki pártnak is.

A hiperpasszív választási győzelem elmélete

Hát ehhez az új szituációhoz kellett felzárkóznia most az ellenzéki pártoknak, helyesebben a hasonló tehetségű politikusoknak, mint Fekete-Győr András. A tervet pedig szegény momentumos világgá is kürtöli, mert a Klára egyszerűen nem érti. Mint írja is,

a Momentum nem „feltette a kezét”, hanem felismerte a történelmi felelősségét, és a korszakváltás érdekében hátralépett egyet.

Pedig a Momentum pontosan ezt tette. Nem hátralépett, hanem kivárásra játszik. Ezt maga Fekete-Győr is elismeri, mikor kiemeli,

a mi választóink arra adtak felhatalmazást, hogy rendszert és korszakot váltsunk. Minden létező eszközzel. Ha összefogással, akkor azzal. Ha hátralépéssel, akkor pedig azzal.

Azaz, a sorok között olvasva mindez azt jelenti, hogy a Momentum önerejéből sosem tudna “rendszert váltani”, hatalomra kerülni. Kell valaki, aki elvégzi ezt a munkát. Jelesül a Tisza párt. De, nem kell izgulni, a választások helyettük, de nekik lesz megnyerődve. Mint András évődik:

Klára, miért ne lehetne új baloldalt, vagy ami a Momentumot illeti, új progresszív erőt építeni, miután közös erővel legyőztük a rendszert?

Fekete-Győr András tehát építkezni akar, új progresszivitást, jelenlétet. Akkori is politikai tényező akar maradni, ha a választáson sem indul. Ahogyan a többiek is: Márki-Zay Péter, Jámbor András, Mellár Tamás. Ők mind a választás nyertesei akarnak lenni, politikai passzivitásuk révén. Úgy, hogy személyük ne riasszon el egyetlen választani akarót sem. Ebből akár azt a következtetést is levonhatnák, hogy akkor ideje lenne új szakmát választani. Fekete-Győr András lehetne például egy romkocsmában az a srác, aki leszedi a poharakat.