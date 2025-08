Megvárják-e Zelenszkij lecserélésével az ukrán hadsereg összeomlását?

Ahogy az EU sem reagálta még le a romló katonai helyzetet. Ezzel párhuzamosan viszont legalább Nyugat-Európában is romlani látszik Zelenszkij megítélése, és az ukrán lakosság hangulata is kritikus szinten van.

Már tüntetnek Zelenszkij ellen Fotó: Szerhij Dolzsenko / MTI/EPA

Zelenszkij végnapjai

Egyre több forrás közöl olyasmit, hogy a politikai és katonai válság kezelésére az egyetlen megoldás Zelenszkij lecserélése egy olyan valakire, aki tárgyalóképes az oroszokkal és bírja a Nyugat, főleg az amerikaiak bizalmát, illetve az ukrán lakosság is megbízik benne valamennyire. Az ilyen találgatások persze a válságok velejárói, de ha a frontról érkező hírekből bármilyen épkézláb következtetés levonható, hiszen már a nyugati források is elismerik az ukrán hadsereg válságát, akkor most valóban felmerül a kérdés, hogy hogyan tovább? Már az amerikaiak is úgy becsülik legújabban, hogy az orosz emberveszteségek az elmúlt hónapokban csak alig magasabbak, mint az ukránok veszteségei, vagyis az esélyek minden nappal a sokkal nagyobb tartalékokkal rendelkező oroszok felé mozdulnak el.

Ezzel a háborúval már három és fél éve él együtt a világ, a kibontakozás minden esélye nélkül, lehet, hogy politikai megoldás híján a csatatérre marad végül a döntés. Az európai hatalmak legnagyobb bűne az ebben a háborúban, hogy hasonlóan az előző amerikai vezetéshez, kizárják a politika megoldást, egyszerűen nem hajlandóak tárgyalni az oroszokkal. Trump hajlandó lenne tárgyalni Putyinnal legalább, de láthatóan alulbecsüli a republikánus adminisztráció az oroszok elszántságát és igényeit. A számunkra ez azért rendkívül kellemetlen, mert a felsejlő esetleges ukrán összeomlás terheivel még a legoptimistább forgatókönyv szerint is, alapvetően a közép-európai országoknak kell majd megbirkóznia, a mi keleti határainkon lesz káosz.

Az EU vezetése nem csak jól titkolja, hogy lennének tervei és eszközei az ukrán vereség következményeinek kezelésére, hanem sajnos biztosak lehetünk benne, hogy olyan, csak a képzeletükben létező pozitív lehetőségek megvalósulásában bíznak, mint amelyekkel a németek a vesztes háborúik végén ámítani szokták magukat. Európának béke kell, ez nem kérdés, de jelen állás szerint az EU vezetése olyan helyzetbe manőverezi magát, amelyben már nemcsak az amerikaiaknak, hanem még a végén az oroszoknak is ki lesz szolgáltatva. Az európai háborúk tapasztalata az, hogy a katonai összeomlás után az ukránoknak már nem lesz miről tárgyalniuk, hiába cserélik le a vezető garnitúrát. Tárgyalni akkor lehet, amikor még az ukrán hadsereg harcol és érdemben képes lassítani az orosz előrenyomulást. Az ukrán katonáknak most még adhat egy lökést az, hogyha olyan új vezetés jön, akiben megbíznak, egy népszerű katona például, akit az oroszok is tárgyalóképesnek tartanak.