Zelenszkij még mindig nem látja be, hogy neki vége

Pro tip az ukrán elnöknek: ha két nagyhatalom tárgyal egy olyan háború lezárásáról, amiben az országod részt vesz, de téged nem hívnak meg, az nem jó jel a jövődre nézve. Volodimir Zelenszkij éppen most kerül a történelem vágóasztalára, és nagy valószínűséggel nem hagy magáról túl szép emlékeket. Mondjuk arra se vennénk mérget, hogy valaki emlékezni fog rá.

Zelenszkij már a grillen van a Charlie Hebdo szerint

Vlagyimir Zelenszkij legnagyobb szerepe

Pedig a színészből lett politikus mindent megtett, hogy emlékezzenek rá. Vlagyimirként még közepesen élvezhető humorista volt, gyakorló zsidó, aki, mikor politikusi pályára lépett folyamatosan azt hangsúlyozta, hogy mennyire sokat számít neki a vallása, és mennyire szeretné a megbékélést Kelet-Ukrajnában. Sőt! Még a csorbított nemzetiségi jogokat is visszaadná. Aztán megválasztották, Volodimir lett belőle és neonácikkal ünnepeltette magát, majd Banderát dicsőítette. Innentől kezdve kevésbé lett népszerű. a politikusi pályáján még közepesen sem volt szórakoztató, de hé, legalább mélyebb lett a hangja, ez is valami.

Egy valamivel talán azonban mégis bevonulhat a történelembe. Ő lesz az elnök, aki elvesztette fél Ukrajnát. A háború ugyanis hamarosan véget ér. Talán nem idén, de a jelek szerint már nem tart sokáig, és ha másban nem is, de abban biztosak lehetünk, hogy Ukrajna veszít. A kérdés már csak az, hogy mekkorát. A jelek szerint nagyot, hiszen a tárgyalásig még van két nap, de a front már összeomlóban van, ki tudja, hogy pénteken, amíg a nagyfiúk Alaszkában tárgyalnak, mekkora terület felet rendelkezik még Kijev?

Ki tudja, talán éppen erről szólt a megbízatása a mélyálamtól. Ursuláék még biztatják egy kicsit, Berlinben és Brüsszelben még elmondják, hogy Ukrajna nem veszíthet. Még. Mert azok, akik igazából dönthetnek, már tárgyalnak és valószínűleg már a döntés is megszületett, Zelenszkij pedig aláírja a papírt, amit elé tesznek, és az EU is elfelejti, hogy Ukrajna mindig is az első számú prioritásuk volt...