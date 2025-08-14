Hírlevél

Súlyos következményeket ígért Trump, ha Putyin folytatja a háborút

Ukrajna

Zelenszkij még mindig nem látja be, hogy neki vége

Az ukrán elnök vagy fordítva ül a lován, vagy annyira összeomlott szerepének súlya alatt, hogy még mindig nem fogta fel, hogy róla lemondtak. Zelenszkij ma már nem tényező, jelenleg éppen nélküle döntenek az országa sorsról és az egyetlen, ami megmaradt neki, az Brüsszel hamis bíztatása.
UkrajnaAlaszkábannagyhatalomháború

Pro tip az ukrán elnöknek: ha két nagyhatalom tárgyal egy olyan háború lezárásáról, amiben az országod részt vesz, de téged nem hívnak meg, az nem jó jel a jövődre nézve. Volodimir Zelenszkij éppen most kerül a történelem vágóasztalára, és nagy valószínűséggel nem hagy magáról túl szép emlékeket. Mondjuk arra se vennénk mérget, hogy valaki emlékezni fog rá.

Zelenszkij már a grillen van a Charlie Hebdo szerint
Zelenszkij már a grillen van a Charlie Hebdo szerint

Vlagyimir Zelenszkij legnagyobb szerepe

Pedig a színészből lett politikus mindent megtett, hogy emlékezzenek rá. Vlagyimirként még közepesen élvezhető humorista volt, gyakorló zsidó, aki, mikor politikusi pályára lépett folyamatosan azt hangsúlyozta, hogy mennyire sokat számít neki a vallása, és mennyire szeretné a megbékélést Kelet-Ukrajnában. Sőt! Még a csorbított nemzetiségi jogokat is visszaadná. Aztán megválasztották, Volodimir lett belőle és neonácikkal ünnepeltette magát, majd Banderát dicsőítette. Innentől kezdve kevésbé lett népszerű. a politikusi pályáján még közepesen sem volt szórakoztató, de hé, legalább mélyebb lett a hangja, ez is valami.

Egy valamivel talán azonban mégis bevonulhat a történelembe. Ő lesz az elnök, aki elvesztette fél Ukrajnát. A háború ugyanis hamarosan véget ér. Talán nem idén, de a jelek szerint már nem tart sokáig, és ha másban nem is, de abban biztosak lehetünk, hogy Ukrajna veszít. A kérdés már csak az, hogy mekkorát. A jelek szerint nagyot, hiszen a tárgyalásig még van két nap, de a front már összeomlóban van, ki tudja, hogy pénteken, amíg a nagyfiúk Alaszkában tárgyalnak, mekkora terület felet rendelkezik még Kijev?

Ki tudja, talán éppen erről szólt a megbízatása a mélyálamtól. Ursuláék még biztatják egy kicsit, Berlinben és Brüsszelben még elmondják, hogy Ukrajna nem veszíthet. Még. Mert azok, akik igazából dönthetnek, már tárgyalnak és valószínűleg már a döntés is megszületett, Zelenszkij pedig aláírja a papírt, amit elé tesznek, és az EU is elfelejti, hogy Ukrajna mindig is az első számú prioritásuk volt...

 

Kertész Dávid
Szerző:Kertész Dávid
