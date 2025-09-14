Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Karnyújtásnyira a korlátlan energia? Elképesztő kijelentést tett egy amerikai miniszter

charlie kirk

Nyugat = a Sátán hadigépezete

51 perce
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Nem tudom hallották-e, de Császár Attila riporter/újságíró akasztással való megfenyegetése után Lázár János is megkapta azt, hogy egyesek nagyon szeretnék, ha hasonlóan járna, mint Charlie Kirk (na persze a napokban mi is a szokásosnál erőszakosabb leveleket, kommenteket kapunk). Amellett, hogy én még soha nem féltettem a családomat ennyire, elképedve és megdöbbenve nézem, ahogy a Nyugat, beleértve hazánk egy, a Nyugatot istenítő részét is ilyen állapotba került, hogy akasztást követel. De mindez előre látható volt, semmi nem véletlen: sok meló lehetett benne ugyanis, hogy mára a nyugati civilizáció olyan hadigépezetként működjön, amelyet ideológiai célok mentén bármikor mozgósítani lehet, ha valakinek neki kell vezetni a vérgőztől elvakult szektát.
Link másolása
Vágólapra másolva!
charlie kirkBrüsszelnyugatgyilkosságliberálisok

A logika egyszerű, valami olyasmi, mint a Múmia című filmben “IMOTEPet skandáló elborultaké: a média és a politikai kommunikáció képes tömegeket felhergelni, irányított gyűlöletet kelteni, majd a frusztrációt és dühöt egyetlen célpontra vezetni, akár az akasztásig. Az emberek így maguk is a hadigépezet részévé válnak: fenntartják azt munkájukkal, adójukkal, és ha kell, az utcán vagy a közéletben végrehajtják azt, amit a központi ideológia sugall.

Strasbourg, 2025. szeptember 10.Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke felszólal az unió helyzetét értékelő vitában az Európai Parlament (EP) strasbourgi székházában 2025. szeptember 10-én, az EP négynapos plenáris ülésének harmadik napján.MTI/EPA/Ronald Wittek, akasztás
Akasztással fenygetnek a Nyugaton, a demokrácia nevében - Fotó: Ronald Wittek / MTI/EPA

Az elmúlt hónapok tragikus példái jól mutatják, hová vezet ez a dinamika. A Charlie Kirk elleni gyilkosság – amikor egy fiatal radikalizálódott támadó eletet oltott ki, pusztán azért, mert nem ért egyet valaki véleményével – nem csupán egy politikai merénylet volt, hanem a balliberális, nekommunista, WOKE mérgezés következménye.

A sztori pedig már túlmutat a régen tapasztalt, és akkor bevált módszereken, vagyis azon, hogy kormányokat bizony meg lehet megbuktatni egy háborúval. A veszély most már az, hogy a hétköznapi ember is fegyverré változik, ha erre utasítják, és belülről képes kárt okozni, méghozzá úgy, hogy azt gondolja, hogy ezzel a történelem jó oldalára áll.

A következmény: akasztás, és rettegés

Ennek következtében a társadalom egy része gyűlöletet termel és ad tovább, miközben másik része félelemből vagy közönyből asszisztál hozzá – legalábbis ez lenne a terv, csak éppen velünk, jobboldaliakkal eléggé melléfogtak. Pedig az előbb leírtak szerint tartaná mozgásban a Nyugat a saját hadigépezetét: a közösségi médián keresztül, a kultúrharc eszközeivel, és ha kell, erőszakon át.

Hogy meddig képes ez a gépezet működni, azt senki nem tudja. Pesszimista vagyok azzal kapcsoaltban, hogy az áprilisi Fidesz-győzelem után egyszer csak leállnak, a mi feladatunk most talán az, hogy ellentartsunk ennek az őrületnek, ne féljünk és tudjuk, hogy mi állunk a történelem jó oldalán, vagyis a béke oldalán.

A harcot. nehezíti, hogy aki szemben áll velünk az maga a gonosz, a nyers gyűlölet.

Tisztelettel kérem a honfitársaimat, hogy ne dőljenek be a kígyó csábításának.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!
DezseBalázsavatar
Szerző:Dezse Balázs
Szerző:Dezse Balázs