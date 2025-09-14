Nyugat = a Sátán hadigépezete

A logika egyszerű, valami olyasmi, mint a Múmia című filmben “IMOTEPet skandáló elborultaké: a média és a politikai kommunikáció képes tömegeket felhergelni, irányított gyűlöletet kelteni, majd a frusztrációt és dühöt egyetlen célpontra vezetni, akár az akasztásig. Az emberek így maguk is a hadigépezet részévé válnak: fenntartják azt munkájukkal, adójukkal, és ha kell, az utcán vagy a közéletben végrehajtják azt, amit a központi ideológia sugall.

Akasztással fenygetnek a Nyugaton, a demokrácia nevében - Fotó: Ronald Wittek / MTI/EPA

Az elmúlt hónapok tragikus példái jól mutatják, hová vezet ez a dinamika. A Charlie Kirk elleni gyilkosság – amikor egy fiatal radikalizálódott támadó eletet oltott ki, pusztán azért, mert nem ért egyet valaki véleményével – nem csupán egy politikai merénylet volt, hanem a balliberális, nekommunista, WOKE mérgezés következménye.

A sztori pedig már túlmutat a régen tapasztalt, és akkor bevált módszereken, vagyis azon, hogy kormányokat bizony meg lehet megbuktatni egy háborúval. A veszély most már az, hogy a hétköznapi ember is fegyverré változik, ha erre utasítják, és belülről képes kárt okozni, méghozzá úgy, hogy azt gondolja, hogy ezzel a történelem jó oldalára áll.

A következmény: akasztás, és rettegés

Ennek következtében a társadalom egy része gyűlöletet termel és ad tovább, miközben másik része félelemből vagy közönyből asszisztál hozzá – legalábbis ez lenne a terv, csak éppen velünk, jobboldaliakkal eléggé melléfogtak. Pedig az előbb leírtak szerint tartaná mozgásban a Nyugat a saját hadigépezetét: a közösségi médián keresztül, a kultúrharc eszközeivel, és ha kell, erőszakon át.

Hogy meddig képes ez a gépezet működni, azt senki nem tudja. Pesszimista vagyok azzal kapcsoaltban, hogy az áprilisi Fidesz-győzelem után egyszer csak leállnak, a mi feladatunk most talán az, hogy ellentartsunk ennek az őrületnek, ne féljünk és tudjuk, hogy mi állunk a történelem jó oldalán, vagyis a béke oldalán.

A harcot. nehezíti, hogy aki szemben áll velünk az maga a gonosz, a nyers gyűlölet.

Tisztelettel kérem a honfitársaimat, hogy ne dőljenek be a kígyó csábításának.