Könyörgöm ne akasszuk fel!

Egy dolog azonban bizonyos, nincs olyan emberi gondolkodás, amely szerint úgy értelmezhető, ahogy az ezt a mondatot óbégató nyomorult tiszás érti Kötcsén. A kommunista vagyis inkább a bolsevik és a nyilas indulat jelent meg újra a magyar utcán. És zene indulatok mögé bújik az a posztkommunista leit, amelynek legújabb generációja és nagy öregjei – mintegy varázsütésre – megjelentek a Tisza és persze Magyar Péter reménybeli vezér és kancellár körül. És rögtön szóba kerül az akasztás is.

Az agresszió a tiszások szeretetnyelve lenne? Hangosbeszélővel zavarta meg Futó Boglárka, a Hír TV riporterének élő bejelentkezését egy Tisza-szimpatizáns Kötcsén, 2025. szeptember 7-én (kép forrása: YouTube/HírTV)

Akár nyilas, akár kommunista, az akasztáson jár az esze

Sajnos ez a nyomorult kommunista és nyilas banda pontosan tudja, hogy számára teljesen veszélytelen dolog a jelenlegi demokratikusan választott kormány képviselői és támogatói ellen hergelni, akár akasztást is követelni. Ugyanis ez egy jogállam, itt nem viszi el a rendőrség az embert egy kommentért, mint Angliában, szólásszabadság van, bármelyik primitív zenész bujtogathat lincselésre. Ha pedig egy 90 környéki IQ-val rendelkező “zenészt” megillet ez a jog, akkor az átlag tiszás is kimondhatja élete nagy vágyát, hogy akasszanak már fel valakit a szeme láttára!

Régebben úgy volt, hogyha egy gyermekes anyuka utasította rendre az embert krakélerkedés közben, akkor az ember felettes énje bekapcsolt, előbújt belőle a gyerek, eszébe jutott a saját anyja, elszégyellte magát és befogta, majd eloldalgod sűrű bocsánatkérések közben. Ezek voltak a régi szép idők.

Most meg már a Tisza rajongók szellemi szintjén álló csőcseléknek áll feljebb. Én sem szeretném, hogy a karomülő gyermekeim füle hallatára bujtogasson lincselésre egy ilyen a bolsevik-nyilas létből kiöregedett véglény. És persze egyetlen tiszás sem akadt a környéken akinek eszébe jutott volna leállítani a hasonszőrű haverjait.

Persze ezek feltehetőleg nem helyi Tiszások voltak, hanem az utaztatott tiszás csapathoz tartozhattak, tehát elvileg csak kaptak valami iránymutatást arról, hogy még nincs itt a lincselések ideje, majd csak a választás megnyerése után lehet “mindent”. De nem rögzült úgy látszik.