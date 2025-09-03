Azahriah a bunkók legnagyobb ikonja akar lenni

Idézet következik, az Azahriah nevű entitás előadásából, aki az egyik legirritálóbb “független”influenszerkettős politizálni távozó tagja helyett ült be egy kis beszélgetésre.
Idézet a beszélgetésből:
16-17 évesen volt egy nagy felismerésem, amikor az volt a vízióm az idősekről, hogy ez egy ilyen komoly..izé...világ, tudod! És amikor, van a Rogánnak ez a stílusa, tudod, amikor a propagandában kommunikál, ez a két tojás, meg ilyenek, és ezt teliben tovább viszik az ilyen nyugdíjas, vagy ilyen 40-50 körüli..izé...ilyen, tudod, ilyen szektacsoportok, mémeket, meg ilyen képregényeket csinálnak, tudod, vevők erre a kommunikációra és ez tényleg tényleg, ilyen...izé...általános iskola alsó, amikor...izé...a hülyegyerekek b@sztatták a...nemtom...kisebbet, vagy nemtom.
Én nem tudom más hogy van ezzel, de ezeknek miért mindig mindenről Rogán Antal jut az eszükbe? Mindenki más életkorban jut arra a rövid életű felismerésre, hogy ő a világ legokosabb embere. Onnan lehet tudni, hogy valaki normális személyiséggel és működő értelemmel rendelkezik, hogy ezt viszonylag hamar kinövi. Ugyanis rájön, hogy a világ bonyolult, iszonyúan sok különböző szintén látványosan összetett alrendszere van, és arra is, hogy az embernek időre van szüksége, hogy legalább az alapvető összefüggéseket felfogja és rácsodálkozzon arra, hogy például mennyit számít tapasztalat meg a tanulás.
A híresen iskolázott Azahriah nevű művész úr, saját elmondása szerint 16-17 éves korában jutott el abba az állapotba, amelyen a szerencsésebb intellektusú gyermekek 7-8 éves koruk körül túllendülnek. Ugyan ő maga itt 16-17 éves korára teszi azt a felismerését, amikor rájött, hogy ő tökéletes, de a szövegkörnyezet alapján egyértelmű, hogy tulajdonképpen az általános iskola alsó tagozatára emlékszik vissza. Persze az, hogy akkor a nagyképűségével idegesíthette a hasonszőrű társait és azok rajta vezették le az idegességüket, nem menti fel a felnőttkori kóros bunkósága alól.
Persze a hülyeség alapvető emberi jog, sajnos még a bunkóság is, illetve az is, hogy valaki random társadalmi csoportokat hülyézzen le, alázzon meg a szólásszabadság keretei között. Nincs ezzel semmi baj, ahogy azzal sem, hogy mi kipécézettek, az értéken kezeljük ezt a szerencsétlent.
Az természetes, hogy a fiatalokat forradalmi lelkesedés hevíti, különösen azokat, akiknek az élet látszólag visszaigazolja, mennyire jó csávók is ők. A baj csak az, hogy általában nem annyira jó csávók és pont annyit értenek a világból, amennyit egy kiskamasz vagy egy tompább agyú 20 éves szokott. A technológia, az influenszervilág, a cegebkultusz ugyan sajnos felerősíti az általuk keltett hatást, különösen a fiatalok között, de tartalmat már nem ad hozzá.
Ez az Azahriah nevű csávó szinte minden értelem és személyiség nélkül tehetséges, mint színpadi jelenség, ahogy sajnos manapság a színészek és egyéb művészek is csak ilyenek, és a rombolás, a sértegetés, a polgárpukkasztás iránti vágyon kívül más nem hajtja őket.
Ez a szerencsétlen Azahriah már milliárdos valószínűleg, de az életörömei valahol a fesztiválok toi toi budijaiban összehozott rövid és kósza numerákban testesülnek meg csupán. Anyagi értelemben a felső egy ezrelékbe tartozik, de a társadalom leggazdagabb öt-tíz százalékának fiataljait akarja forradalomra tüzelni azon rendszer ellen, amely lehetővé tette, hogy a magyar átlag is sokkal jobban éljen, mint 15 éve. És persze eközben tényleg nem ért semmit semmiből.
Az influenszerek általában az agresszív kapitalizmus és a hataloméhes hülyeség hangját erősítik fel döbbenetes mértékben. Azahriah egy egészen kisstílű bunkó, de rettenetesen veszélyes firma, mert a teljes tehetségégét gyűlöletkeltésre használja. A gyerekeinket hergeli a szüleik és a nagyszüleik ellen. Ezek az emberek nem abban segítik az embereket, hogy szórakozva kiengedjék a gőzt, hanem abban, hogy minél több gyűlöletet szedhessenek össze magukban és azt konkrét embercsoportok iránt érezzék. Kommunista, náci, nyilas tempó. Nem mellesleg undorító. Azariah anyagilag a felső egy ezrelék, emberileg meg az alsó egy ezrelék. Végül is egy nullára kijön.