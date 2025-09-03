Azahriah a bunkók legnagyobb ikonja akar lenni

Idézet következik, az Azahriah nevű entitás előadásából, aki az egyik legirritálóbb “független”influenszerkettős politizálni távozó tagja helyett ült be egy kis beszélgetésre.

Azahriah, a nagyon nagy sztár, aki a politikához is nagyon ért.

Idézet a beszélgetésből:

16-17 évesen volt egy nagy felismerésem, amikor az volt a vízióm az idősekről, hogy ez egy ilyen komoly..izé...világ, tudod! És amikor, van a Rogánnak ez a stílusa, tudod, amikor a propagandában kommunikál, ez a két tojás, meg ilyenek, és ezt teliben tovább viszik az ilyen nyugdíjas, vagy ilyen 40-50 körüli..izé...ilyen, tudod, ilyen szektacsoportok, mémeket, meg ilyen képregényeket csinálnak, tudod, vevők erre a kommunikációra és ez tényleg tényleg, ilyen...izé...általános iskola alsó, amikor...izé...a hülyegyerekek b@sztatták a...nemtom...kisebbet, vagy nemtom.

Azahriah nagy rajongója Rogán Antalnak

Én nem tudom más hogy van ezzel, de ezeknek miért mindig mindenről Rogán Antal jut az eszükbe? Mindenki más életkorban jut arra a rövid életű felismerésre, hogy ő a világ legokosabb embere. Onnan lehet tudni, hogy valaki normális személyiséggel és működő értelemmel rendelkezik, hogy ezt viszonylag hamar kinövi. Ugyanis rájön, hogy a világ bonyolult, iszonyúan sok különböző szintén látványosan összetett alrendszere van, és arra is, hogy az embernek időre van szüksége, hogy legalább az alapvető összefüggéseket felfogja és rácsodálkozzon arra, hogy például mennyit számít tapasztalat meg a tanulás.

A híresen iskolázott Azahriah nevű művész úr, saját elmondása szerint 16-17 éves korában jutott el abba az állapotba, amelyen a szerencsésebb intellektusú gyermekek 7-8 éves koruk körül túllendülnek. Ugyan ő maga itt 16-17 éves korára teszi azt a felismerését, amikor rájött, hogy ő tökéletes, de a szövegkörnyezet alapján egyértelmű, hogy tulajdonképpen az általános iskola alsó tagozatára emlékszik vissza. Persze az, hogy akkor a nagyképűségével idegesíthette a hasonszőrű társait és azok rajta vezették le az idegességüket, nem menti fel a felnőttkori kóros bunkósága alól.

Persze a hülyeség alapvető emberi jog, sajnos még a bunkóság is, illetve az is, hogy valaki random társadalmi csoportokat hülyézzen le, alázzon meg a szólásszabadság keretei között. Nincs ezzel semmi baj, ahogy azzal sem, hogy mi kipécézettek, az értéken kezeljük ezt a szerencsétlent.