A harmadik világháború réme fenyeget: Orwelltől a Simpson családig mindenki megjósolta

Lengyelország

600 ezer embert irthatott ki az ukránok ájulásig imádott hőse, Sztepan Bandera

Még a nácikat is meghökkentette az a kegyetlenség, amivel az ukránok régi-új nemzeti hőse több százezer lengyelt és zsidót mészároltatott le a második világháború idején. A gyerekekkel és nőkkel különösen bestiálisan bántak el. Zelenszkij mégis eltűri, hogy katonái Sztepan Bandera képmását hordják, s országszerte egyre-másra emlékműveket emeljenek a tömeggyilkos tiszteletére. Most egy új könyv mutatja be a rémtetteket, és azt, hogy a magyar katonák miként nyújtottak oltalmat a genocídium elől menekülőknek.
Máthé Áron és Joanna Urbańska nemrég mutatta be a hátborzongató, hiánypótló kötetét a második világháború talán legkegyetlenebb népirtásáról, amelyet a Lengyelországtól elcsatolt területen hátramaradó lengyel és zsidó nők, gyermekek ellen követtek el Sztepan Bandera ukrán szörnyetegei 1943-ban. Az áldozatok teljesen védtelenek voltak, hiszen a férfiak többségét már elhajtották a szovjetek. A tömegmészárlás áldoztatainak száma a 600 ezer lelket is elérheti a történészek szerint. 

A kötet számos fotót tartalmaz a Bandera hadserege által elkövetett bestiális gyilkosságokról, itt mégis csak ezt a mindennél többet eláruló képet osztjuk meg: ezen a mezőn egy lengyel falu állt.
Banderáék terve az volt, hogy 

az új Ukrajna etnikailag olyan tiszta legyen, mint egy pohár víz.

Még a vegyes házasságban született gyermekeket is leölték.

A gyermekek, csecsemők, lányok és asszonyok kivégzés előtti brutális megkínzása a német megszállókat is megdöbbentette, a szovjet vörös hadsereg ellen harcoló, Volhíniába vezényelt magyar alakulatok pedig a lengyelek védelmére keltek. Olykor fegyveresen, olykor menekülőutat biztosítva. A népirtást Ukrajna tagadja, az áldozatok méltó eltemetését tiltja, miközben tucatjával állítanak szobrot a hóhér Banderának.

Lodomér, azaz Volhínia történelmi lengyel terület, amely később orosz fennhatóság alá került, s a Szovjetunió felbomlása után vált Ukrajna részévé. Banderáék a lengyel és a zsidó lakosság elpusztítása révén szerettek volna - egy, a mainál jóval kisebb, Kijev környékéből, Galíciából és a lengyel területekből álló, a náci Németországgal szövetséges, etnikailag tiszta Ukrajnát kreálni. 

Bandera és az ukrán nemzettudat

A seb azóta sem gyógyul. s az ukrajnai Bandera-kultusz igencsak megterheli a lengyel-ukrán kapcsolatot. A ketyegő bomba nemrég robbant, amikor pár hete 57 ukrán menedékest utasítottak ki Lengyelországból, amiért egy varsói koncerten Bandera hóhérait éltették. 

A Lenvirágok a véres mezőkön című történelmi tényfeltáró kötet unikális munka, amely először dolgozza fel részletesen a magyar alakulatok lengyelmentő tevékenységét. Máthé Áron történésszel, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága elnökhelyettesével és szerzőtársával, Joanna Urbańskával, a Budapesti Lengyel Intézet munkatársával Stefka István készített interjút. Máthé Áron azzal érzékeltette a volhíniai eseményeket, hogy bár a magyar alakulatok megszállóként voltak jelen, a lengyelek mégis megmentőként, felszabadítóként tekintettek rájuk. Urbańska pedig így fogalmazott a videóban:

Megtapasztalták a szovjet megszállást, majd a német megszállást, de egyik, Lengyelországgal a végletekig ellenséges totalitárius hatalom sem okozott annyi szenvedést és szörnyűséget, amit az ukránok.

 

Ezekkel, Európába?

Nem kell ahhoz orosz propagandistának lenni, hogy az ember a helyén értékelje Ukrajna közállapotait. A komédiásból az amerikai bábmesterek révén elnökké tett Volodimir Zelenszkij 2019-ben még avval csábította a választókat, hogy kiegyezik Oroszországgal és az orosz szakadárokkal, beszünteti a polgárháborút és békét teremt. Ehhez képest képest ma sorra találkozhatunk azokkal a borzalmas, megrázó videókkal, ahol a Zelenszkij-kormány elitalakulatai Bandera és második világháborús Ukrán Felkelő Hadsereg (UPA) jelképeit viselve magukon terrorizálják a menekülni próbáló, kifáradt ukrán katonákat, vagy ütlegelik (illetve, mint Sebestyén József esetében, gyilkolják)  a kényszersorozás elől menekülő férfiakat.

A mai ukrán elit hozzáállása olyan, mintha mi magyarok Szálasi Ferenc életművére építenénk az új államunkat. Tisztelet a sokat szenvedett, becsületes ukránoknak, de hogyan képzelheti bárki is, hogy egy ilyen ukrán vezetéssel közös európai jövőt lehet építeni? Hogyan képzeli Magyar Péter és a Tisza Párt, hogy ez ez Ukrajna megérett az EU-csatlakozásra? 
 

 

Szerző:Huth Gergely
