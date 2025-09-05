600 ezer embert irthatott ki az ukránok ájulásig imádott hőse, Sztepan Bandera

Máthé Áron és Joanna Urbańska nemrég mutatta be a hátborzongató, hiánypótló kötetét a második világháború talán legkegyetlenebb népirtásáról, amelyet a Lengyelországtól elcsatolt területen hátramaradó lengyel és zsidó nők, gyermekek ellen követtek el Sztepan Bandera ukrán szörnyetegei 1943-ban. Az áldozatok teljesen védtelenek voltak, hiszen a férfiak többségét már elhajtották a szovjetek. A tömegmészárlás áldoztatainak száma a 600 ezer lelket is elérheti a történészek szerint.

A kötet számos fotót tartalmaz a Bandera hadserege által elkövetett bestiális gyilkosságokról, itt mégis csak ezt a mindennél többet eláruló képet osztjuk meg: ezen a mezőn egy lengyel falu állt.

Banderáék terve az volt, hogy

az új Ukrajna etnikailag olyan tiszta legyen, mint egy pohár víz.

Még a vegyes házasságban született gyermekeket is leölték.

A gyermekek, csecsemők, lányok és asszonyok kivégzés előtti brutális megkínzása a német megszállókat is megdöbbentette, a szovjet vörös hadsereg ellen harcoló, Volhíniába vezényelt magyar alakulatok pedig a lengyelek védelmére keltek. Olykor fegyveresen, olykor menekülőutat biztosítva. A népirtást Ukrajna tagadja, az áldozatok méltó eltemetését tiltja, miközben tucatjával állítanak szobrot a hóhér Banderának.

Lodomér, azaz Volhínia történelmi lengyel terület, amely később orosz fennhatóság alá került, s a Szovjetunió felbomlása után vált Ukrajna részévé. Banderáék a lengyel és a zsidó lakosság elpusztítása révén szerettek volna - egy, a mainál jóval kisebb, Kijev környékéből, Galíciából és a lengyel területekből álló, a náci Németországgal szövetséges, etnikailag tiszta Ukrajnát kreálni.

Bandera és az ukrán nemzettudat

A seb azóta sem gyógyul. s az ukrajnai Bandera-kultusz igencsak megterheli a lengyel-ukrán kapcsolatot. A ketyegő bomba nemrég robbant, amikor pár hete 57 ukrán menedékest utasítottak ki Lengyelországból, amiért egy varsói koncerten Bandera hóhérait éltették.

A Lenvirágok a véres mezőkön című történelmi tényfeltáró kötet unikális munka, amely először dolgozza fel részletesen a magyar alakulatok lengyelmentő tevékenységét. Máthé Áron történésszel, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága elnökhelyettesével és szerzőtársával, Joanna Urbańskával, a Budapesti Lengyel Intézet munkatársával Stefka István készített interjút. Máthé Áron azzal érzékeltette a volhíniai eseményeket, hogy bár a magyar alakulatok megszállóként voltak jelen, a lengyelek mégis megmentőként, felszabadítóként tekintettek rájuk. Urbańska pedig így fogalmazott a videóban:

Megtapasztalták a szovjet megszállást, majd a német megszállást, de egyik, Lengyelországgal a végletekig ellenséges totalitárius hatalom sem okozott annyi szenvedést és szörnyűséget, amit az ukránok.

Ezekkel, Európába?

Nem kell ahhoz orosz propagandistának lenni, hogy az ember a helyén értékelje Ukrajna közállapotait. A komédiásból az amerikai bábmesterek révén elnökké tett Volodimir Zelenszkij 2019-ben még avval csábította a választókat, hogy kiegyezik Oroszországgal és az orosz szakadárokkal, beszünteti a polgárháborút és békét teremt. Ehhez képest képest ma sorra találkozhatunk azokkal a borzalmas, megrázó videókkal, ahol a Zelenszkij-kormány elitalakulatai Bandera és második világháborús Ukrán Felkelő Hadsereg (UPA) jelképeit viselve magukon terrorizálják a menekülni próbáló, kifáradt ukrán katonákat, vagy ütlegelik (illetve, mint Sebestyén József esetében, gyilkolják) a kényszersorozás elől menekülő férfiakat.