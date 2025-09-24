A Bokros-csomaghoz hasonló brutális megszorításra készül a Tisza Párt

Gyakorlatilag a Tisza összes politikusa, nincs olyan sok, így vagy úgy szintén elkotyogta már, hogy adóemelés lesz, az adókedvezményeknek annyi, ja és már azt is kimondták, hogy a kultúrától, az egyházaktól és a sporttól rengeteg pénzt vennének el. Felsejlik a Bokros-csomag gondolatvilága.
Az is ki fog derülni nem sokára, fogadnék erre, hogy az egészségügy privatizációja sem elkerülhető szerintük, nem véletlenül dolgozik a magyar egészségügy és a kórházak “leócsításán” Magyar Péter és a liberális értelmiség olyan lelkesen. Mondjuk Gyurcsányék óta terv a kórházak privatizációja, most aztán az egészségbiztosításé is halaszthatatlan lesz. Az egészségügy az energiaszektorhoz hasonló jellegű stratégiai értéke az országnak, nem hiába akarják azt is ellopni.
De az ezzel kapcsolatos lebukásuk még a jövő zenéje. Most ott tartunk, hogy majd “átcsatornáznak” pénzeket. Nehéz elhinni, hogy ez nem világos, miért is hatalmas pénzlenyúlás ez, és hogy miért nem képes ezt a baloldali-ellenzéki választók döntő része megérteni. Az alacsony jövedelemadó következtében a lakosság több pénz felett rendelkezik. Az alacsony nyereségadó miatt a vállalatok, a tulajdonosok több pénzt költhetnek el szabadon, ami nem mellesleg a gazdasági hasznossága mellett még egy szabadságfaktor is, akár honnan is nézzük. Az adókedvezmények is olyan embereknél maradnak, akik hosszútávon a lehető legtöbbet tették a társadalmunk fennmaradásáért. A fiatalok jövedelemadó mentessége, pedig szintén egy szabadságot növelő gesztusa az államnak azon korosztályok felé, akik elvileg életük legaktívabb és legszebb korszakában vannak, annak érdekében, hogy több lehetőségük legyen tapasztalatokat és élményeket gyűjteniük.
Ezek olyan pénzek, amelyeket ha a törvény erejéből léteznek, nagyon nehéz elvenni az emberektől, hiszen azért azt mindenki látja, hogyha kevesebb fizetést kap például. Aki a Tiszára szavaz, az arra szavaz, hogy csökkenjen a fizetése, kevesebb pénze legyen a munkáltatójának, hogy a nyugati tulajdonban lévő multik sokkal kevesebb adót fizessenek, és hogy a magyar vállalatoknak juttatott gazdasági támogatások megszűnjenek és azokat az EU-nak kedves célokra költsék el. És mindenkinek ebből a sokkal kevesebb pénzből kell majd kifizetnie az orosz gáznál sokkal drágább “nyugati” gázt, a sokkal drágább benzint és áramot. A folyamatoktól függően akár három vagy négyszeres árnövekedésekről is beszélhetünk. És milyen színvonalasan próbálják megmagyarázni:
A Tisza Párt szakértőitől, háttérembereitől eddig csak olyan javaslatok szivárogtak ki, amelyek a magyar gazdaságban, a magyar munkavállalók által megtermelt értéket, pénzt, nem a magyar emberek felé “csatornázza be” hanem nyugat felé, a nyugati cégek és a brüsszeli érdekek felé.
Amikor Magyar Péter mentelmi jogát nem adja ki az Európai Parlament, amikor Dobrev Klára (akiét szintén adták ki) a tiszás propagandalapok magánéletét sértő támadása után mégis beáll a Tisza elnöke mögé, akkor egyszerűen csak megkapják a magyar érdekekkel szembeni tevékenységük jutalmát.
És azért ezen mindenkinek érdemes elgondolkoznia, az Unió bürokráciája és állítólagos népképviselete teljes természetességgel von ki magyar állampolgárokat a magyar joghatóság alól, ha azok ilyen látványosan a nyugati érdekeket követik.
A Bokros-csomag annak idején nem a magyar családok érdekeit szolgálta, hanem azok érdekében történ a megszorítás, akik a magyar nemzeti vagyont akarták a lehető legolcsóbban privatizálni. Most is egy pontosan ilyen akció készül csak most sokkal zsírosabb falatnak ígérkezünk, hiszen az elmúlt 15 évben a nemzeti kormány visszaszerezte majdnem mindazt, amit az MSZP-SZDSZ kormányok elloptak tőlünk és a magyar családoktól is sokkal több mindent lehet elvenni.