A Bokros-csomaghoz hasonló brutális megszorításra készül a Tisza Párt

Gyakorlatilag a Tisza összes politikusa, nincs olyan sok, így vagy úgy szintén elkotyogta már, hogy adóemelés lesz, az adókedvezményeknek annyi, ja és már azt is kimondták, hogy a kultúrától, az egyházaktól és a sporttól rengeteg pénzt vennének el. Felsejlik a Bokros-csomag gondolatvilága.

Bokros Lajos, a Bokros-csomag névadója. Fotó: Soós Lajos / MTI Fotószerkesztõség

Ezek tényleg azt hiszik, hogy a Bokros-csomag egetrengető siker volt

Az is ki fog derülni nem sokára, fogadnék erre, hogy az egészségügy privatizációja sem elkerülhető szerintük, nem véletlenül dolgozik a magyar egészségügy és a kórházak “leócsításán” Magyar Péter és a liberális értelmiség olyan lelkesen. Mondjuk Gyurcsányék óta terv a kórházak privatizációja, most aztán az egészségbiztosításé is halaszthatatlan lesz. Az egészségügy az energiaszektorhoz hasonló jellegű stratégiai értéke az országnak, nem hiába akarják azt is ellopni.

De az ezzel kapcsolatos lebukásuk még a jövő zenéje. Most ott tartunk, hogy majd “átcsatornáznak” pénzeket. Nehéz elhinni, hogy ez nem világos, miért is hatalmas pénzlenyúlás ez, és hogy miért nem képes ezt a baloldali-ellenzéki választók döntő része megérteni. Az alacsony jövedelemadó következtében a lakosság több pénz felett rendelkezik. Az alacsony nyereségadó miatt a vállalatok, a tulajdonosok több pénzt költhetnek el szabadon, ami nem mellesleg a gazdasági hasznossága mellett még egy szabadságfaktor is, akár honnan is nézzük. Az adókedvezmények is olyan embereknél maradnak, akik hosszútávon a lehető legtöbbet tették a társadalmunk fennmaradásáért. A fiatalok jövedelemadó mentessége, pedig szintén egy szabadságot növelő gesztusa az államnak azon korosztályok felé, akik elvileg életük legaktívabb és legszebb korszakában vannak, annak érdekében, hogy több lehetőségük legyen tapasztalatokat és élményeket gyűjteniük.

Ezek olyan pénzek, amelyeket ha a törvény erejéből léteznek, nagyon nehéz elvenni az emberektől, hiszen azért azt mindenki látja, hogyha kevesebb fizetést kap például. Aki a Tiszára szavaz, az arra szavaz, hogy csökkenjen a fizetése, kevesebb pénze legyen a munkáltatójának, hogy a nyugati tulajdonban lévő multik sokkal kevesebb adót fizessenek, és hogy a magyar vállalatoknak juttatott gazdasági támogatások megszűnjenek és azokat az EU-nak kedves célokra költsék el. És mindenkinek ebből a sokkal kevesebb pénzből kell majd kifizetnie az orosz gáznál sokkal drágább “nyugati” gázt, a sokkal drágább benzint és áramot. A folyamatoktól függően akár három vagy négyszeres árnövekedésekről is beszélhetünk. És milyen színvonalasan próbálják megmagyarázni: