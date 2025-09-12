Hírlevél

Rendkívüli

Oroszország kemény üzenetet küldött a lengyeleknek

halál

Amerikában tömegek ünneplik Charlie Kirk meggyilkolását

1 órája
Olvasási idő: 7 perc
Megemlékezők által elhelyezett virágok és fényképek
Fotó: PHILL MAGAKOE
Sajnos ez nem túlzás. A közösségi médiában tömegesen jönnek szembe az olyan videók és posztok, amelyben liberális amerikaiak kifejezik örömüket, hogy egy ember meggyilkolt egy másikat. Némelyek kacarásznak, nevetgélnek örömködnek, mindent megtesznek, amit csak undorítónak lehet nevezni ilyenkor egy ember viselkedésében. Mások csak egyszerűen csak kéjesen közönyösnek mutatják magukat, az együttérzésüket másoknak tartogatják. Charlie Kirk halála után a radikális liberálisok megmutatták az igazi arcukat.
haláláldozatfegyvercsaládapaliberálisgyilkos

Valaki körbejárt egy egyetemi campuson és azt kérdezgette a szembejövő egyetemistáktól, hogy milyen érzéseik vannak Charlie Kirk halálával kapcsolatban. Egy részük rosszul leplezte az örömét, mások pedig nem is akartak úgy tenni, mintha emberek lennének.

OREM, UTAH - SEPTEMBER 10: Charlie Kirk speaks at Utah Valley University on September 10, 2025 in Orem, Utah. Kirk, founder of Turning Point USA, was speaking at his "American Comeback Tour" when he was shot in the neck and killed. (Photo by Trent Nelson/The Salt Lake Tribune/Getty Images)
Charlie Kirk az utahi Oremben található Utah Valley Egyetemen az „American Comeback Tour” keretében tartott előadásán
Fotó: The Salt Lake Tribune / Trent Nelson/The Salt Lake Tribune/Getty Images

A liberálisok egy része sem érti mit ünnepelnek Charlie Kirk halálán az elvbarátaik

A közösségi médiában persze már megszülettek az örömködő posztokra reagáló videók is. Tulajdonképpen pozitív része a történetnek, hogy számtalan döbbent liberális ámul és háborodik fel azon, hogy a vele azonos politikai nézeteket valló emberek közül milyen sokan kéjelegnek egy másik ember erőszakos halálán.

Egészen döbbenetes egyébként, hogy mennyi eltorzult arcú, kékhajú, orrkarikás, boldogtalan nő érezte úgy, hogy világgá kell kiáltania: 

Charlie Kirk megérdemelted! 

Soha nem hangzott el igazabb mondat, mint az, hogy aki az egész emberiséget szereti, az az egyes embereket még gyűlölheti. A liberalizmus világfájdalma részvét nélküli zombik millióit hozta létre, akiket nem érint meg egy kétgyermekes boldog családapa erőszakos halála, akik azzal a sorozatbűnöző elmebeteg néger gyilkossal szimpatizálnak, aki elvágta minden ok nélkül egy fehér ukrán menekült lány torkát a metrón. Ez utóbbi ügyről a liberális Amerika igyekezett nem tudomást venni, ilyenkor az ukrán életek sem számítanak, az ebből a hallgatásból kirobbanó botrány tetőpontján dördült el az a fegyver, amely kioltotta Charlie Kirk életét. Mindkét elkövető ölni akart és mindkettő az áldozata nyakát célozta, ott a legnagyobb esély, ha ölni akar valaki.

Az ukrán lány gyilkosából is megpróbált hőst és áldozatot csinálni a liberális média, amikor már nem hallgathatott az ügyről. Képzeljük el, micsoda ikont fognak csinálni Charlie Kirk gyilkosából. Ha meglesz valaha, mert a tragédiát csak az tehetné még szörnyűbbé, ha az elkövető és az esetleges felbujtói ismeretlenek és büntetlenek maradnának. Nagy erők mozdulnak meg ilyenkor, hogy ne legyen meg a tettes.

Charlie Kirk egy beszélgető ember volt, aki egy olyan mozgalmat hívott életre 18 éves korában, amely egy keresztény értékrendet igyekezett párbeszéddel és vitákkal bemutatni és népszerűsíteni a liberálisok kizárólagos uralma alatt álló amerikai egyetemeken. Ezt olyan jól csinálta, hogy a “toleráns” liberálisok egyik legfőbb ellensége lett, közvetlenül valahol Trump után. 
 

Charlie Kirk-re sem egy remegő kezű, gyógyszerfüggő pszichopata lőtt rá, hanem egy jól képzett profi. Ez nem lövöldözés volt, hanem csak egy, egyetlenegy, de tökéletesen pontos halálos lövés.

A liberálisok élcsapata, az amerikai liberálisok eljutottak az ideológiájuk végéig, amerikai hagyomány szerint természetesen, vagyis a magányos merénylőig. Mert ugye az volt. Az amerikai liberálisok a gyűlölködés melletti fő foglalkozása az összeesküvés elméletek kinevetése. A liberálisok lassan úgy “radikalizálódnak” mint a harmadik generációs muszlimok az európai nagyvárosokban és az amerikai egyetemeken. Mondjuk együtt is tüntetnek velük Palesztináért, de természetesen még inkább a hazájuk ellen. A liberalizmus és az iszlám közös tulajdonsága, hogy részvét helyett gyűlöletet és haragot táplál az emberekbe. Az új őrület tehát a radikális liberalizmus. Ha valaki meg tudja mondani, hogy miben különböznek a náciktól és a bolsevikoktól, a kék hajon és az orrkarikán kívül, az szóljon. 

 

BálintBotondavatar
Szerző:Bálint Botond
