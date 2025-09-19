Mindannyian Charlie Kirkök vagyunk!

A címben szereplő mondatot Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ vezetője mondta csütörtök este, az USA nagykövetsége elé Charlie Kirk emlékére megszervezett gyűlésen. Szánthó így folytatta: "Charlie Kirköt azért gyilkolták meg bestiális, előre megfontolt módon, mert jobboldali volt. Mert konzervatív volt, mert patrióta volt, mert hitvalló keresztény volt, mert szuverenista volt."

Bayer Zsolt a Charlie Kirk emlékére megszervezett gyertyagyújtáson

Fotó: Hatlaczki Balázs

Bayer Zsolt, a gyetyagyújtás kezdeményezője beszédének csúcspontján pedig így érvelt:

Most úgy érezzük és mondjuk ki bátran, elfogyott a visszadobható kenyerünk és nincs több oda tartható arcunk. Ebből pedig az következik, hogy elég volt! Elég volt a neomarxista, szélsőbalos, anarchista meg Antifa-terrorból és véleményterrorból. Elég volt abból, ami az iskoláinkban és az egyetemeinken folyik. Elég volt a Fleck Zoltánokból!

S valóban. Fleck Zoltánt még az ELTÉ-ről sem rúgták ki, annak ellenére, hogy az alkotmányos rend megdöntésére, a köztársasági elnök elzavarására uszított, jogász-egyetemi tanár létére. A Tisza Párt vezérkakasa pedig nyíltan fenyegethet vagyonelkobzással, bebörtönzéssel, elhallgattatással bárkit, aki számára nem szimpatikus. Az ő fontos tanácsadója, Kéri László pestisesként alázná meg a Fidesz-szavazóit, Ruszin-Szendi Románusz-Ukránusznak pedig máris viszket a tenyere, ha kormánypártiakat lát. És pisztollyal jár fórumot tartani. (Pontosabban csak járt, szerencsénkre...)

Le lehet írni, hogy Lázár János egyenlő Charlie Kirk?

Házi zenebohócaik, Majka és Krúbi rögtön meg is ölnék a miniszterelnököt, legalábbis erre hergelték rajongóikat. Közben Márki-Zay Péter utcafórumán Lázár Jánost akarták kilőni, felakasztani, amin az eggyel korábbi kiadású messiás idétlenül röhögcsélt. Az eredetileg Karácsony Gergely pártja, azaz a Párbeszéd által menedzselt neobolsevik portál, a Mérce arról győzködte híveit, hogy a forradalmi cél érdekében a politikai gyilkosság elfogadható. Soroljam tovább?

Innen tényleg, valóban csak egy apró lépés meg is húzni azt a ravaszt!

S ha a méregtől vöröslő fejű kiskakas, vagy a Toka Tábornok ezt nem meri megtenni, majd meghúzza más. Például azok akik Kötcsén meghallgatták messiásuktól a hergelést, majd csaknem meglincselték Császár Attilát. Körbevették és azt hörögték, hogy "akasszuk fel!"

Ha mindezeket meg lehet csinálni, vagy fel lehet festeni büntetlenül egy nyilvános politikai rendezvény flaszterére, hogy Charlie Kirk egyenlő Lázár János, akkor az a golyó előbb-utóbb tényleg el fog süvíteni!

Számos alkalommal megtapasztalhattuk (legutóbb 2006-ban, a gumilövedékekkel szétkergetett ünnep idején), hogy a baloldal, ha csak teheti, ráront a saját nemzetére. Most a nemzetközi baloldal legújabb favoritja, azaz Magyar Péter telepedett rá az életünkre és csak hergel és hergel.