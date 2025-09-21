Digitális tér, valós tömeg – Tényleg mi vagyunk többen!

Tegnap megrendezték a digitális polgári körök első találkozóját. Nagy volt, sokan voltak, és számos dologra fény derült. Első körben arra, hogy ellentétben Magyar Péter kommentelőivel, a DPK-k tagjai nem vietnami kamuprofilok, hanem húsvér, lélegző és legfőképpen érző emberek. Míg ők Budapestről buszoztatják a negyven-hatvan fős csapatukat egy-egy rendezvényre, addig szombaton több mint tízezer ember gyűlt össze a Papp László Sportarénában.

Digitális Polgári Körök Első Országos Találkozója

Fotó: DPK/Kaiser Ákos / DPK/Kaiser Ákos

Jól néztünk ki, egyre jobban nézünk ki. És itt jön a második fontos dolog, amire rávilágított a nagygyűlés: ez a közösség kitartó, mozgatható, és egységes. hazaszerető, barátságos, békés, nem a gyűlölet mozgatja, ahogyan Kocsis Máté mondta:

Nem kellett pisztollyal kérni, hogy tapsoljon.

Digitális harcosok az analóg térben

Orbán Viktor nem véletlenül ezt az eseményt választotta arra, hogy bejelentse a következő Békemenet időpontját. A DPK-gyűlés egy erődemonstráció volt, és egyértelművé vált: bárhogyan is alakuljanak a lájkok, dühös fejek, vagy röhögős szmájlik, mi vagyunk a többség. És ez így is marad. A kormányfő beszédében éppen ezért volt egy másik nagyon fontos pont is: bátornak kell lennünk.

A jobboldali ember jellemzője, hogy nem hőzöng. Minket, mint már írtam, nem a gyűlölet hajt, hanem a közösségünk iránti szeretet, az összetartás. Éppen ezért nem fogunk az utcán politikai ordítozásba kezdeni, és ha velünk ordítoznak, azt inkább elhallgatjuk és a szavazófülkében fejezzük ki a véleményünket. Most azonban ideje van annak, hogy fel merjük vállalni ezt a közösséget. Már csak azért is, mert ez a legerősebb politikai közösség Magyarországon. És bármilyen hangos is a gyűlölet, bármennyire is ordítanak ők a digitális térben, még mindig mi vagyunk többen és még mindig nekünk van igazunk.

A DPK-k elérték céljukat, ismét megmutatták a jobboldal erejét, és a digitális harcosok most az analóg térben is kiállhatnak a véleményük mellett. Bátran, hangosan. Már csak azért is, mert igazunk van.