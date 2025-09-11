Drónok harca, avagy Tusk és a lengyel Gleiwitz

Nyolcvanhat éve történt a világtörténelem egyik legátlátszóbb hazugsága, a gleiwitzi rajtaütés. Az incidens forgatókönyve egyszerű volt: német katonákat lengyel egyenruhába öltöztettek, elfoglaltak velük egy német adótornyot, Hitler kijelentette, hogy őket megtámadták, másnap lerohanták Lengyelországot. Már akkor sem hittel el senki a lengyel támadást. Most pedig ugyanezt játszák el a lengyelek, csak drónokkal.

Milyen jó állapotban zuhannak le ezek a szétlőtt drónok...

A hivatalos jelentés szerint ugyanis szerda délelőtt orosz robotrepülőgépek repültek Lengyelország felé, a légvédelem természetesen mindet elfogta, majd Tusk kijelentette, hogy őket az oroszok megtámadták és aktiválták is a NATO 4. cikkelyét. Ez tulajdonképpen a háborús előszoba, arról szól, hogy a szövetségesek tárgyalják meg a védelmi mechanizmust egy tagállam területi egységének veszélyeztetése esetén (csak megjegyezzük, hogy a Barátság-kőolajvezeték elleni ukrán támadások után ez senkinek nem jutott eszébe).

Orosz egyenruhás drónok

Ha megnézzük az "elhárított" orosz drónról készült fenti képet több érdekesség is eszünkbe juthat. Egyrészt, nagyon finoman szállt le az a robotrepülő, hogy még csak a port sem kavarta fel a szántásban, nem hogy krátert hagyott volna. Másrészt, a lengyel légvédelem a jelek szerint csúzlival dolgozik, mert nehéz elképzelni, hogy egy rakéta mindössze ennyi kárt okozott volna egy drónban, pláne egy robbanóanyagokkal megpakolt öngyilkos drónban. Valószínűbb tehát, hogy a roncs nem oda zuhant, hanem egyszerűen oda tették.

De kik, kérdezhetnénk? Erre nem szeretnénk válaszolni, csupán gondoljunk végig néhány dolgot: Elsősorban miért nem történt ekkora felháborodás akkor, amikor egy ukrán drón zuhant lengyel területre, halálos áldozatot is szedve (most ugyanis nem halt meg senki)? Aztán ott van az a kérdés is, hogy Tusk miért akar azonnal háborús készültséget, még azelőtt, hogy az esetet kivizsgálták volna? Ezzel összefüggésben, miért pont akkor történik az eset, mikor a lengyel kormány ellen korrupciós vádak sora merült fel, az elnökválasztáson pedig ellenzéki jelölt nyert? Aztán ott az az apróság, hogy a Fehéroroszok miért figyelmeztették a lengyeleket drónmozgásról, ha éppen tőlük indították azokat támadó szándékkal?

Azt pedig már fel se vetjük, hogy az adott drónok maximális hatótávolsága 6-700 kilométer, vagyis nagyon bele kellett húzniuk, hogy pont ott zuhanjanak le, ahol. Ezúton csókoltatjuk a szakértőket, akik erre hivatkozva akarnak világháborút kirobbantani. Még a nácik is hihetőbb sztorival álltak elő anno...