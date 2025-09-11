Drónok harca, avagy Tusk és a lengyel Gleiwitz

Nyolcvanhat éve történt a világtörténelem egyik legátlátszóbb hazugsága, a gleiwitzi rajtaütés. Az incidens forgatókönyve egyszerű volt: német katonákat lengyel egyenruhába öltöztettek, elfoglaltak velük egy német adótornyot, Hitler kijelentette, hogy őket megtámadták, másnap lerohanták Lengyelországot. Már akkor sem hittel el senki a lengyel támadást. Most pedig ugyanezt játszák el a lengyelek, csak drónokkal.
A hivatalos jelentés szerint ugyanis szerda délelőtt orosz robotrepülőgépek repültek Lengyelország felé, a légvédelem természetesen mindet elfogta, majd Tusk kijelentette, hogy őket az oroszok megtámadták és aktiválták is a NATO 4. cikkelyét. Ez tulajdonképpen a háborús előszoba, arról szól, hogy a szövetségesek tárgyalják meg a védelmi mechanizmust egy tagállam területi egységének veszélyeztetése esetén (csak megjegyezzük, hogy a Barátság-kőolajvezeték elleni ukrán támadások után ez senkinek nem jutott eszébe).
Ha megnézzük az "elhárított" orosz drónról készült fenti képet több érdekesség is eszünkbe juthat. Egyrészt, nagyon finoman szállt le az a robotrepülő, hogy még csak a port sem kavarta fel a szántásban, nem hogy krátert hagyott volna. Másrészt, a lengyel légvédelem a jelek szerint csúzlival dolgozik, mert nehéz elképzelni, hogy egy rakéta mindössze ennyi kárt okozott volna egy drónban, pláne egy robbanóanyagokkal megpakolt öngyilkos drónban. Valószínűbb tehát, hogy a roncs nem oda zuhant, hanem egyszerűen oda tették.
Azt pedig már fel se vetjük, hogy az adott drónok maximális hatótávolsága 6-700 kilométer, vagyis nagyon bele kellett húzniuk, hogy pont ott zuhanjanak le, ahol. Ezúton csókoltatjuk a szakértőket, akik erre hivatkozva akarnak világháborút kirobbantani. Még a nácik is hihetőbb sztorival álltak elő anno...