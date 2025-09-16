Az orosz impériumtól, ha rettegünk, a némettől miért nem?

Hazai és európai politikusok rendre felhívják a figyelmet arra, hogy Brüsszel minden nagyobb kihívást, konfliktust arra használ fel, hogy mégtöbb hatalmat ragadjon magához a nemzetállamoktól. Ilyenekből pedig adódott bőven: volt Covid, gazdasági válság, háború. Brüsszel hatalma meg csak nőtt. Olyannyira, hogy a kiszivárgott költségvetési tervek szerint többezer új bürokratát alkalmaznának, akik képesek lehetnek majd a megnövekedett hatalommal járó többletfeladatokat is ellátni. Semmiképen sem jelent jót, hogy Ursula von der Leyen hagyományos helyzetértékelő beszédében külön kitért az egyhangú döntéshozatal szabályának megváltoztatására. Ez az EU egyik alapértéke, Ursula viszont hónapok óta azon dolgozik, hogy lehetővé tegye, az egyszerű többség is elég legyen egy döntés meghozatalához. Újabb lépés az Európai Egyesült Államok felé. Annak meg a fővárosa Brüsszel lesz, de, hogy demokrácia lesz -e, vagy császárság, az még korántsem eldöntött. Ursula von der Leyen például jelenleg egy germán császárnét alakít Brüsszel trónján.

Weber örülne az Európai Egyesült Államoknak, mert akkor nem kellene félnie, hogy Orbán mindenbe beleszól; fotó: Kai Försterling / MTI/EPA/EFE

És bizony úgy Ursula mint Mafred kijelentései rossz emlékeket idéznek fel bennünk. Ne felejtsük el, a németeknek köszönhetjük nemcsak a kommunizmust, meg a nácizmust, de azóta is lelkes hívei bármilyen ideológiának, amelyet vasszigorral kell végrehajtani. Most éppen a zöldátállást kell végrehajtaniuk, a bevándoroltatást (Azt még a Bundesmutti Angela Merkel kezdte Európára erőltetni, nem felejtjük!), a multikulturalizmust és természetesen a gender-filozófiát. Ezek a jelenlegi mániáik, a műveleti területük pedig egész Európa. Nomeg, mániájuk még a háború. Hiszen Németország megint fegyverkezik. Pedig, arról volt szó, hogy azt nemigen hagyják nekik, most valahogy senki nem tiltakozik.

Ráadásul, a rendkívül megalázó USA-EU kereskedelmi megállapodást is azért írta alá minden ellenszegülés nélkül Ursula, mert, mint kiderült, Merz német kancellár sürgetett a német autóipar érdekében egy mielőbbi szerződést. Ezt különben szóvá is tette Bardella, a Patrióták frakciójának vezetője.

Európai Egyesült Államok helyett inkább csak autókat tervezgessenek a németek

Tehát, összegezzük. Jelenleg a német Ursula vezeti az Európai Bizottságot, a legnagyobb EP-frakciót a szintén német Manfred Weber. Ők egymásra licitálva utalgatnak arra, hogyan számolják föl lépésről lépésre, tégláról téglára a nemzetállamok szuverenitását (ami amúgy sincs). A cél pedig egy Európai Egyesült Államok. Amit majd vajon kik fognak kormányozni? Gyanús, hogy a németek. Hát, ez semmivel sem jobb forgatókönyv, mint az oroszok birodalmi álmai. Egyik erőszakos tolvajból sem kérünk. Ideje, hogy a németek újra autókat gyártsanak. Legyen az ország egy tisztes összeszerelő-üzem, ahogy régen. A politikába viszont jobb, ha nem ártják bele magukat.