EP

Gyurcsány őszintén irigykedhet a választástól eltiltott Marine Le Penre

18 perce
Pár hónapja szörnyülködtünk a híren, hogy a közelgő francia elnökválasztásra jó esélyekkel készülő Marine Le Pent a bíróság eltiltotta a versenytől. Egy piszlicsáré, az EP-ben mindennapos szabálytalanság miatt, illetve annak mellékbüntetéseként ellehetetlenítették. De ne gondoljuk, hogy ilyen csak ott, az egyre kevésbé demokratikus, jogállamilag fejletlen nyugaton fordul elő!
Marine Le Pen elnöki aspirációinak és a versengő pártrendszer bírói döntéssel történő felszámolása nem érne meg egy publit, mert láttunk már hasonlót. Nemcsak nyugaton, hanem nálunk is, mondjuk 70-80 évekkel ezelőttről. És mivel Franciaországban egyszerre készül megvalósulni a szürke és mélyszegény kommunizmus, valamint az iszlám kalifátus, logikus hát, hogy a bíróság az ezek megvalósulását megakadályozni kívánó Le Pent diszkvalifikálta.

Marine Le Pen, miután értesítették róla, hogy Franciaországban nincs demokrácia.

Az ügy persze nevetséges (az EP-ben fizetést kapó alkalmazottak otthon is melóztak a pártnak), ráadásul csak első fokon ítélték el, de hogy mellékbüntetésként eltiltották a közügyektől, azért az meredek. Gondolnánk innen, a demokratikus és jogállamilag fejlett Magyarországról, ahol a rendszerváltás óta csak azokat a politikusokat küldte sittre a bíróság, akik tényleg bűnöztek. 

De azért mégse legyünk annyira büszkék!

Itt van nekünk ez a szerencsétlen Gyurcsány Ferenc, aki a félrekettyintése miatti válása után, mintegy mellékbüntetésként megkapta a közügyektől való eltiltást is. Dobrev Klára keményebb volt, mint egy francia bíró, Ferencet eltiltotta a pártvezetéstől is. Sőt, meg se szólalhat. 

Az egyetlen, amit megtarthatott, az a Kate Vargha írói álneve. Meg talán egy sporttáskányi ruha.

Marine Le Pen örülhet, hogy nem Dobrev Klára volt nála az ügyész és a bíró egy személyben! Mert akkor a vagyonát is elveszik.

 

