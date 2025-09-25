Ilaria Salis megmérettetése

Az EP megerősítette Ilaria Salis mentelmi jogát. Őszintén szólva, nem lepődtünk meg. Pontosan ezt vártuk egy magyarellenes intézmény döntéshozóitól. Odaát ugyanis a jelek szerint az, hogy valaki magyarokra támad nem bűn, sokkal inkább előny, melyre a jövőjüket alapozhatják.

Ilaria Salis az antifa-támadások perében a Fővárosi Törvényszéken. Fotó: Kurucz Árpád / Magyar Nemzet

Az olasz európai parlamenti képviselő mentelmi jogát annak ellenére védték meg, hogy videófelvételek, és közvetlen bizonyítékok tömkelee bizonyítja: Salis köztörvényes bűncselekményt követett el. Sőt, konkrétan terrorista támadásokat hajtott végre Budapesten.

Ilaria Salis és a terrorizmus

A terrorizmus meghatározása szerint egy meghatározott csoport elleni megfélemlítés szándékával végrehajtott támadás. Nos, Salis és bandája konkrétan ennek a meghatározásnak megfelelő támadásokat hajtott végre Budapesten.

Áldozataik nem egy meghatározott politikai közösséghez tartoztak, de egy konkrétan behatárolható csoporthoz: magyarok voltak. Salis és antifa csürhéje ugyanis kizárólag azért támadott meg embereket, mert magyarok voltak. És az EU jelenlegi álláspotja szerint a magyar egy támadható népcsoport. Fel is mentették az olasz hölgyet, megerősítették mentelmi jogát.

Megmérték és hasznosnak találták. A kérdés csak az, hogy kinek válik hasznára, és meddig tartják még fent az a mostanra berögzült álláspontot, hogy a magyarokkal szemben bármit, büntetlenül elkövethetnek? Illetve kérdés az is, hogy kinek az érdeke, a mi támadásunk? Ha belegondolunk, néha túl mély megfejtéseket kapunk...