Kocsmai igazságok – Traumatizálja a liberálisokat, hogy a normális emberek megrendültek Charlie Kirk halála miatt

A normálisabb liberálisok is döbbenten szembesülnek azzal, hogy fiatalok, egyetemisták, értelmiségiek, és elvileg komoly állásokat betöltő személyek ünneplik nyilvánosan Charlie Kirk, egy családapa halálát, aki csak beszélgetni akart azokkal, akiknek más a véleménye, mint az övé. A liberálisok nem csak a politikai ellenfeleiket dehumanizálták, hanem saját magukat is, eltűnt belőlük az egyik legfőbb emberi tulajdonság, a részvét.

Charlie Kirk feleségével és két gyermekével

Fotó: Instagram/@mrserikakirk / ZUMA Press Wire

Charlie Kirk halála rádöbbentette az amerikaiakat, hogy mennyire veszélyesek a baloldali szélsőségesek



Még mindig nem ültek el a gyilkosság utáni döbbenet és harag hullámai, rengeteg baloldali szélsőségest rúgtak ki a munkahelyéről, aki volt olyan ostoba és gonosz, hogy a közösségi médiában ünnepelte Charlie Kirk halálát. A republikánusok most ellentámadásba tudtak lendülni, hiszen Obama első elnöksége óta folyamatosan azt sulykolta a liberális sajtó az USA-ban, hogy az országot a jobboldali szélsőségesek veszélyeztetik (így tettek nálunk is), akkor is ezt a propagandát tolták, amikor a BLM mozgalom tombolt az amerikai utcákon. Teljesen nyilvánvaló, hogy a szélsőséges baloldali csoportok, illetve bizonyos kisebbségek túlreprezentáltak az amerikai belföldi terrorizmusban. Innen ezt persze nehéz eldönteni, de nyilvánvalóan transznemű (nevezzük így egyelőre ezt a pszichiátriai problémát) és baloldali elkövetők esetében is az amerikai liberális sajtó azt akarja beadni az embereknek, hogy Trump-támogatók az elkövetők és ehhez legyártják a hamis felvételeket is, illetve a véleményvezéreik ezt belehazudják a nézőik arcába.

