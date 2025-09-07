Ebben a szörnyen elnyomó diktatúrában megtartott sokadik Budapest Parkos koncertjén Krúbi gyomorforgató monológgal, sokkoló kijelentésekkel támadta ismét a magyar miniszterelnököt. Mindehhez az “elnyomott” közönség tapsikolva éljenzett. Történt ugyanis, hogy énekes, rapper pénteki koncertjén szemkilövetéssel, majd Orbán Viktor felakasztásán viccelődöt. A harminc éves zenész először Gyurcsány Ferenc politikából való távozását figurázta ki egy obszcén szexuális utalással, és a 2006-os szemkilövetéseken gúnyolódott.

Krúbi, te beteg vagy

Ezután „szaftos falatnak”, majd „kis ducinak” nevezte a magyar miniszterelnököt, végül Orbán Viktor felakasztásáról fantáziált.

Amikor majd felakasztjuk, küldök neki gyógypuszit”

– zárta mosolyogva a másfél perces performanszot.

Üzenjük Krúbinak: ti sosem lesztek többségben

A Parkot megtöltő közönség, meg tapsolt. Nyilván nem mindenki, de elegen ahhoz, hogy elkönyveljük, nem csak Krúbi beteg, hanem azok is, akik azért fizetnek, hogy kedvenc előadójuk erőszakra buzdítson és népet hergeljen. Betegek vagytok, de pont ezért nincs az az Isten, hogy a ti fajtátok többségben legyen ebben a csodálatos országban. Sosem voltatok valójában többségben, annak idején a kommunizmust is csak néhány Krúbihoz hasonló elmebeteg hozta be Magyarországra, és csupán egy törpe, de kellően erőszakos és kegyetlen kisebbség erőszakolta rá a magyarokra évtizedeken keresztül. A kétezres években sem voltatok többségben, csupán az történt, hogy a kommunizmusból még alig kilábaló, traumás magyar társadalmat könnyen át tudta verni egy Gyurcsány-fajta gazember és a hozzá hasonló társasága. De valójában sosem voltatok többségben és nem is lesztek.

Mert a magyar ember nem ilyen. A magyar ember nem irigy, a magyar ember nem gonosz, a magyar ember nem gyűlölködik és nem lökdösi fel a másikat egy nyilvános akasztáson. Van ilyen nép, a franciák például előszeretettel jártak annak idején nyilvános kivégzésekre, látjuk is, hogy mire jutottak vele. De a magyar ember nem ilyen. Vagytok néhányan, akik vagy annyira buták, hogy vevők az ilyesfajta performanszokra, és olyanok is vannak, akiknél beakadt a kommunista örökség, ennek okán pedig vért akarnak látni mindenáron, de nehogy azt higgyétek, hogy a többségben vagytok. Ez csak illúzió, amit a közösségi média, meg az internetes kamupárt, élén Magyar Petivel el akarnak hitetni a többséggel, de valójában mindez nem valós. A magyar emberek ugyanis jó emberek, akik tudják mi az érték, tudják mi a jó és tudják értékelni mindazt, amit az elmúlt években kaptak. A lehetőségeket mindarra, hogy fejlődjenek, élhessenek, értéket teremthessenek.