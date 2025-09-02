Ursula egekig magasztalta a lengyel határ kerítését, pedig azt is a migránsok miatt építették

Van annak valami perverz bája, hogy Ursula von der Leyen egy fontoskodó körút keretében látogatja végig azon hét tagállamot, amelyek Oroszországgal, illetve Fehéroroszországgal határosak. Az Európai Bizottság elnöke nem megy üres kézzel. Hitelprogramot visz. Tehát nem konkrétan pénzt, hanem az uniós eladósodás lehetőségét. Ennek pedig legnagyobb kezdeményezettje Lengyelország lesz – ezt vasárnap Donald Tusk miniszterelnökkel közösen jelentették be. Mégpedig Ozierany Male település közelében, a fehérorosz-lengyel határon frissen emelt acélkerítés árnyékában.

Közös sajtótájékoztató a lengyel határon, hátérben azzal a szép erős kerítéssel; fotó: Artur Reszko / MTI/EPA/PAP

Ursula von der Leyen különösen kedveli Tuskot, még azt a kis diktatúrát is elnézi neki, amit Lengyelországból csinált, és ezért van az, hogy a lengyelek vehetik fel a legtöbb hitelt az oroszok elleni védekezésre.

De, mit is keres a lengyel határon az a kerítés?

Mélázzunk el egy pillanatra, hogy mit is keres a lengyel-fehérorosz határon acélkerítés. Azt ugyanis nem az orosz-ukrán háború miatt kezdte Lengyelország állítgatni, 2021-ben ugyanis még nem volt orosz-ukrán háború. Migrációs nyomás ellenben volt. Olyannyira, hogy több lengyel városban is tiltakozó megmozdulásokat szerveztek a nők elleni erőszak, a bűnözés elharapódzása miatt. Erre válaszul épült a határkerítés, ami még jelenleg sem az oroszoktól, vagy a fehéroroszoktól védi Lengyelországot, hanem az illegális migránsoktól.

Mókás, hogy Tusk megfogalmazása szerint von der Leyen azért látogatott a lengyel-fehérorosz határra, hogy ezáltal meggyőzze Európa minden tagját arról,

hogy ez az a határ, amelyet meg kell védenünk, és amelybe európai pénzt is be kell fektetnünk.

Sőt azt is kiemelte,

Európának és a NATO-nak ma nagyon keménynek, határozottnak, szolidárisnak kell lennie a gonosz birodalmának újabb változatával szemben.

Usrula von der Leyen pedig megerősítette famulusát atekintetben, hogy

az Európai Unió komolyan veszi a Keletről érkező fenyegetést.

Viszont valahol nekünk, magyaroknak is jól esett volna, ha az Európai Bizottság elnöke - nem feltétlen a mostani - valamikor ellátogat a magyar déli határszakaszra. Például mikor erőszakos migránsok ostromolták a határt. És ott tart egy sajtótájékoztatót, amin kiemeli, hogy az EU komolyan veszi a Délről érkező fenyegetést. És, hogy most ez az a határ, amelyet meg kell védeni, és európai pénzt is bele kell fektetni. Hogy most nagyon szolidárisnak kell lenni.