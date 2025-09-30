Hírlevél

Váratlan helyről kapott nagy pofont Ursula von der Leyen

A „performatív férfiakkal” nem az a baj, hogy vászontáskát hordanak és érzékeny a lelkük – Libz of TikTok Hungary

Egész egyszerűen nem tehettük meg, hogy nem beszéltünk a performatív férfiakról és azok múltkori „szépségversenyéről”. A Libz of TikTok adásában Bálint Botonddal a Z-generációs „feminista, érzékeny lelkű" férfiakról és az őket körülvevő társadalmi és politikai jelenségekről beszélgettünk.
Az Egyesült Államok parkjait és nyilvános tereit ellepték a matcha lattét szorongató, vászontáskás, könyvekkel és bakelitekkel a hónuk alatt pózerkedő fiúk, az internet új kedvenc – vagy épp csúfolt – férfitípusa pedig az úgynevezett „performative male”, vagyis a performatív férfi lett. A jelenség letarolta a TikTokot, az online mémoldalakat és a GQ, a Washington Post, illetve a New York Times hasábjait. Most már nem az számít, ki mennyire hasonlít Timothée Chalamet-re, hanem az, hogy ki tudja leghitelesebben eljátszani a kulturált, érzékeny, de mégis stílusos és edgy férfit - írt a jelenségről még korábban a Telex, a Libz of TikTok adásában mi pedig egészen idáig tudtuk elkerülni, hogy beszéljünk a jelenségről, mert sajnos muszáj.

Libz of TikTok: A performatív férfiak a Z-generációt a virtualitásban tartják

A műsorban leszögeztük, hogy a performatív férfiak jelenségével nem az a baj, ahogyan kinéznek, hanem az, hogy a közösségi médiából indult „irányzat" azt a Z-generáció azon részét erősíti meg, amely nehezen boldogul a valóságban. A performatív férfiak jelensége ugyanis csak egy TikTok-trend, amit néhány huszonéves fiatal „kiszabadított" a mátrixból és áthozott a valóságba, miközben az egész csak egy szerep, egy látszat és azt a trendet erősíti a fiatalokban, hogy egy szerepet eljátszani elég az élethez, miközben az általános szorongás az élettől, a „kapunyitástól" egy természetes dolog, amire a szerepek eljátszása és a közösségi média gyógyír lehet. Pedig nem. 


 

 

