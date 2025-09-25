Kocsmai igazságok – ezt a hétvégét sem élvezte Magyar Péter

Hírlevél

Volt baja Magyar Péternek ezen a hétvégén. Kiderült, a volt vezérkari főnök szeret fegyverrel császkálni mindenfelé, ahogy az is, hogy a Tisza Párt legeslegújabb adópolitikusa a magyar vállalkozásoktól is „elcsatornázná” a pénzt. Mindannyian tudjuk, hová. A DPK-bulitól pedig Magyar Péter a Mónika show-ra jellemző „idegállapotba" került.
A „családi napjuk” teljes érdektelenségbe fulladt Gödöllőn, Magyar Péter vasárnap pedig megtekinthetett egy igazi rendes fideszes bulit, a DPK- nagygyűlést (a kommentek alapján nézte is), ami láthatólag kétségeket vetett fel benne, hogy jó ötlet volt-e pártot váltani? Aztán végül toalettpapír- hordással és azzal vigasztalta magát, hogy egy csomó egészségügyi dolgozónak elrontotta napját, mert azoknak a hétvégén kellett bejönniük átvenni a Tisza kórházaknak szánt „nagylelkű” adományát. A tartalomnélküliség nagyon megbosszulja magát, ahogy az is, ha egy politikai párt Bokros Lajos legjobb tanítványaiból verbuválja a gazdasági-pénzügyi szakértőit. 

Magyar Péter
Magyar Péter ennél közelebb már nem fog a miniszterelnökhöz kerülni / Forrás: YouTube

 

Magyar Péter tulajdonképpen minden adót meg akar emelni
 

Kivéve a multikét, mert ők adócsökkentésre számíthatnak. Kinek is az embere ez a Péter? A Tisza Párt láthatóan elvesztette a nyarat, egyre kevesebben jelennek meg a rendezvényeiken és a következő hetekre ígért jelöltállítási show-ból következő problémák még a párt előtt állnak. 318, első közelítésben normálisnak tűnő jelöltet kellene találniuk az előválasztásukhoz. 

