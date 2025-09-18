Mérce – Ahol megfejtik, hogy a politikai erőszak rossz, de azért jó

A Mérce.hu a haza kommunisták egyik legelvakultabb portálja. Szinte nincs olyan nap, mikor nem jelenik meg egy olyan írás náluk, amint minden jóízlésű ember felháborodik. Most a Charlie Kirk elleni merénylet apropóján is sikerült kinyögniük magukból egy olyan esszét, amivel megindokolták a forradalmi erőszakot.

Charlie Kirk gyilkosa a Mérce szerint egyszerűen rosszul érvelt

Nem, nem éltették a gyilkost, aki megölte a 31 éves családapát. Idáig még ők sem merészkedtek, sőt elmondták, hogy ez a bizonyos gyilkosság tényleg rossz volt, azonban szerintük csak azért, mert ez majd "mégjobban radikalizálja a jobboldalt" (meg azért lábjegyzetben hozzátették, hogy szerintük nincs is bizonyítva, hogy politikai gyilkosság történt).

Arra azért finoman utaltak, hogy nem kéne nekünk csodálkozni, hogy megölték Kirköt, hiszen ő vitatkozott, és az, hogy ő vitatkozott igazából egy rossz dolog volt, mert nem tetszett nekik a véleménye. Konkrétan lefasisztázták az elhunytat, de mi mást is várhattunk volna a portáltól, akiktől még Trockij is jobbra van.

Mérce az erőszakhoz

A lényeg ezután jött. A tragédiát ugyanis a publicisztika szerzője arra használta fel, hogy kifejtse: néha azért jó dolog szerinte a politikai erőszak. Sőt, a sorok között arra is utalt, hogy Kirk meggyilkolásával igazából csak az a baja, hogy most mindenki elítéli azt, pedig igazából nagyon is hasznos. Igen, a kommunisták megint az erőszakos forradalom mellett érvelnek.

Az már csak egy mellékes szépség, hogy az írás rendkívül művelt szerzője felvetette, hogy "mindkét oldal ideológusai érveltek az erőszak mellett". Tudják kit nevezett meg jobboldali ideológusként? Nietzschét. Hogy a német filozófus hogyan lett jobboldali gondolkodó, miközben a teljes munkássága a jobboldali értékek (Isten, közösség, hazaszeretet) lebontására és az individualizmus dicsőítésére épült, azt nem tudjuk.

Illetve igen. Úgy, hogy a Mérce szerzőjének fogalma sincs arról, hogy ki az a Nietzsche, csak annyit hallott valahol, hogy Hitler szerette, tehát biztosan jobboldali. Kicsit félve jegyeznénk meg neki, hogy a náci párt neve Nemzetiszocialista Munkáspárt volt, valószínűleg úgysem látná, hogy mi a baj az érvelésével...