Multipoláris világ vár ránk (ha szerencsénk van)

Eljött az új világrend kora, és nem jártunk jól vele. Mármint mi, nyugati emberek. Mi magyarok még jól is kijöhetünk belőle, de erről majd később. Történt ugyanis, hogy az atlantista oldal addig rettegett attól, hogy multipolárissá válik a világ és a Globális Dél egyenrangú ellenfelünkké válik, hogy a Globális Dél gondolt egyet, összeállt és kitalálta, hogy jódolog ez az egypólusú világrend, de ők akarnak lenni a csúcsán. És most Pekingben megcsinálták.

A multipoláris világban mi is ott vagyunk az asztalnál

A kínban megtartott győzelem napi rendezvény ugyanis megmutatta, hogy kik vezetik ezentúl a világot. Nem, nem azt, hogy kik állnak az egyik oldalon, hanem azt, hogy kik a világ új urai. És erről a Nyugati tehet.

Mert nekünk nem tetszett a multipoláris lehetőség

Pár évvel ezelőtt, talán az orosz-ukrán háború kitörése előtt, még megoldható lett volna a kétpólusú világrend. Kína vezetésével az egyik oldal, Washingtonéval a másik. Közben India, mint feltörekvő nagyhatalom hol ide, hol oda áll, így kiegyensúlyozva az erőviszonyokat. A szankciókkal, az értelmetlen háborúkkal, és nem utolsó sorban azzal, hogy India a világ legnagyobb demokráciájából diktatúrává vált a nyugati sajtó szemében sikerült megoldani azt, hogy a Kelet három nagyhatalma (Kína, India és Oroszország) egy tömbbe álljon.

Az USA ugyanis olyan görcsösen próbálta elkerülni, hogy az olcsó orosz energia tallkozzon a fejlett német technológival és az olcsó kelet-európai munkaerővel, hogy Moszkva úgy döntött más irányban keresgél barátokat. És összejött nekik. Pedig ez a hrom keleti hatalom természetes ellenfele egymásnak. Versengtek már területekért, nyersanyagokért, háborúzgattak is egymással, még a huszadik században is, csak mi, itt Nyugaton erre nem figyeltünk. Mi arra figyeltünk, hogy mindhármat lent tartsuk.

Ők azonban inkább félretették az ellentéteket és összetették amilyük van. Így találkozott az orosz nyersanyag a kínai technológiával és az olcsó indiai munkaerővel. Megoldották. Most éppen kialakítják az új pénzügyi rendszerüket és az új globális gazdasági hálózatot, amiből mindenki kimarad, aki nem volt ott Pekingben.