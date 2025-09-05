Hírlevél

Mónika show

Továbbra is tarol a „nyomorpornó” a közösségi médiában, de miért érdekli az embereket mások nyomorúsága? – Libz of TikTok Hungary

Ismét előkerült a téma, amivel már korábban hosszú cikkben, szakértő segítségét kérve is foglalkoztam. A „nyomorpornó”, avagy az a jelenség, hogy a legrosszabb körülmények között élők világába tekinthet be napi szinten több százezer ember manapság is „szárnyal”, sőt vannak, akik már profitáló hírnevet is tudtak szerezni az effajta „tartalomgyártásból”.
Mónika showNájkTikTokonműsor

A „nyomorpornó” egy olyan jelenség, amely már régóta a köztudatban van, sőt, olyan produkciók, mint a Mónika show, vagy az ehhez hasonló műsorok kezdtek el igazán nagy teret adni ennek a műfajnak. A sikereket látva sokan rájöttek, hogy a hátrányos helyzetű emberek bemutatásával nagy profitra lehet szert tenni, erre a közösségi média megjelenésével azonban rájöttek maguk a hátrányos helyzetben élő emberek is, akik a „kiutat”, de mindinkább a figyelmet látják abban, ha az interneten keresztül tízezreket engednek be a hétköznapi életükbe. Mert a nyomorpornót fogyasztó közönségből bizony meg lehet élni.

A nyomorpornó kifizetődő

A Libz of TikTok adásában beszélgettünk a TikTokon felkapott Nájk családról, akik olyan „klasszikus” nyomorpornót gyártanak, amelyben a nézők olyan tartalmakkal találkozhatnak, mint például a sünfőzés, a kinti WC összetákolása, a kézzel mosás, vagy Ella „zsírba sült” pogácsájának elkészítése. De találkozhattunk már a nagy pocakkal dohányzó édesanyával, az egymással szitkozódó házaspárral, koszban fetrengő és a koszos ágyneműn ebédelő gyerekekkel.


 

 

