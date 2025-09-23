Éppen ezért így utóbb akár bocsánatot is kérhetének a jótóllú újságírók. Az adott esetben a vírusválságot tekintve rendkívül fontos területet érintett a nyunyóka-kérdéskör, és ennek, valamint Müller Cecília hozzáértésének erodálása éppen akkortályt valójában nemzetbiztonsági kockázatot jelentett. A függetlenmédia segédmunkásai ennek felismeréséhez azóta sem jutottak el. De nem ez a nyunyóka-kérdés lényege...

Jól megtépte a belliberális sajtó Müller Cecíliát a nyunyóka miatt, fotó: Kocsis Zoltán / MTI Fotószerkesztőség

Ezerarcú nyunyóka

Menjünk mélyebbre. A nyunyóka csak fedőnév, számtalan más néven is ismert, mint nyunyó, alvóka, szundikendő, rongyi, vagy személy és állatnevek becézett alakjai. Vagy gyermeknyelvi szakkifejezések. Mindegy, hiszen ahány nyunyóka, annyi név és annyi forma. Nyunyóka szinte bármiből lehet, plüssállatból, pelenkából, takaróból, bármiféle szövetdarabból. A lényeg, hogy puha legyen.

A pszichológusok is levadászták

A nyunyóka ellen a XX. században hajtóvadászatot indítottak a pszichológusok, be is fogták sikerrel fogalmaik állatkerjébe, de előbb felboncolták, majd összefércelték, ahogy tudták. Így lett belőle „átmeneti tárgy”. Persze, a nagy dekonstruálás után sem tudtunk meg a nyunyokáról semmi többet igazán annál, mint amit eddig is tudtunk. A gyerek számára egy olyan köztes, szinte saját személyiséggel rendelkező tárgy, amely a biztonságot és az otthont jelenti az idegen környezetben. A nyunyóka ellentmondásos személyiség, mert egyszerre segíti a leválást és a függetlenedést a gyermek számára, miközben az anyából is hordoz valamit, és kötődni kell hozzá. A nyunyóka egy kicsit a gyermek is. Főleg, ha valami plüss az illető, akkor igazi horkrux, azaz egy lélekdarab hordozója. Elsődleges funckiói ugyanakkor az elalvás segítése, szorongásoldás, béke, nyugalom biztosítása.

Emiatt a szoros kötelék miatt - a szülők tudják - a nyunyóka nehezen mosható. Egy bármilyen vírushelyzetben komoly veszélyforrás, amire a szülő nem is gondol feltétlenül, és máris kész a baj. Áttételesen a nyunyóka minden hozzá hasonló gyermektárgy tisztán tartására felhívta a figyelmet. Csak gratulálni lehet a Telexnek az értő tájékoztatásért.

Ja, a Micimackóból is forgattak már horrorfilmet...

A nyunyóka ugyanakkor csak egy darabig része a gyermek életének. Idővel, ahogy az anyaga, úgy az iránta érzett ragaszkodás is megkopik. Az már kissé kínos, ha az alsótagozatos iskolatáskákban még előfordulnak. Aztán jönnek a ritka, de annál súlyosabb, pszichiátriai esetek. Amikor a személyiség képtelen megválni a számára biztonságot nyújtó, szorongásoldó tárgytól.

Érett emberek esetében ennek egészen szélsőséges példái is lehetnek. Ilyen Ruszin-Szendi Romulusz. Akinek, szerencsétlennek egy pisztoly a nyunyókája.

Közösségekbe is magával vitte, sőt egyes hírek szerint baráti vacsorákra is. Még talán gyerekek közé is.

El kellett tehát venni Ruszin-Szendi Romulusztól a nyunyókáját, amikor már olyanokat magyarázott, hogy viszket a tenyere, meg ki van képezve.

Egy szabály van, elvenni nem szabad

Szóval a gyermekkorból átörökölt konstans szorongás itt már majdhogynem agresszív reakciókat váltott ki. Csakhogy, egy szabály van: a nyunyókát nem szabad elvenni, nem szabad a megvonásával büntetni. Mert akkor jön a tombolás. És Ruszin-Szendi Romulusszal éppen ezt csinálták. Megvonták tőle a nyunyókát. A következményekkel pedig senki sem számolt. A szorongást és a függőséget hosszú hónapok intenzív terápiájával lehet csökkenteni. De addig is, legalább egy vizipisztolyt adjanak Ruszin-Szendi Romulusznak. Nehogy a hisztiből tombolás legyen.