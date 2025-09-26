Elolvadt a kormánytagok elleni pedofil vád, maga a „Zsolti bácsizó" DK-s Arató Gergely is visszakozott, mondván, hogy nem tudja, milyen „Zsoltiról" hallott. A pedofil vádat még a múlt héten igen nagy nyilvánosság előtt terjesztő, minisztereket belekeverő Vályi István autós influenszer is kijavította vagdalkozó ostobaságát, persze csak a maga módján. „Kiálltam az igazamért és azért, amit igaznak érzek vagy gondolok. Az áldozat szerepét betöltő gyermekekért" - így mosakodott, bevallva, hogy semmiféle bizonyítéka, információja nem volt arról, hogy ki lehetett az a két, állítólagos pedofil politikus, akiknek még a kétezertízes évek elején közvetítettek ki intézetis fiatalokat. A kirúgott gyermekvédelmi vezető, Kuslits Gábor is berezelt, (mondván, hogy csak pletykákat adott tovább, fogalma sincs, kikről lehet szó). Ő volt az, aki a Válasz Online-on szeptember elején elsőként bedobta a politikusokról szóló vádat.

Káncz Csaba, az angol titkosszolgálat cégének is dolgozó kétes elemző kente a pedofil vádat Semjén Zsoltra

Más kérdés, hogy maga Kuslits sem állított olyat, hogy a „Szőlő utcai" Budapesti Javítóintézet május végén letartóztatott vezetője, Juhász Péter Pál prostiügyének bármi köze volna az állítólagos politikusok ügyéhez. A két, térben és időben is eltérő történetet már az említett Vályi István, illetve az angol titkosszolgálat cégének is dolgozó Káncz Csaba „geopolitikai elemző", a Bajnai Gordon háttérembereként ismert „másik" Juhász Péternek nyilatkozó kamu ózdi, név és arc nélküli „áldozat" (emlékezetes, hogy Ózdon nincs is nevelőotthon), majd a DK-s Czeglédy Csabához köthető Ördög ügyvédje oldal és Somogyi András nevű útszéli „humorista", és végül Dobrev Klára, Arató Gergely, Tordai Bence és Magyar Péter kezdte összekavarni, azt állítva, hogy a Szőlő utcai javítóintézetből fiúkat és lányokat vittek ki „Zsolti bácsi" és más politikusok orgiáira.

Az aljas hazugságot többféleképpen megcáfolták a héten, az igazságügyi miniszter jelentésétől az Origón is bemutatott videóinterjúig. Utóbbiban Thaly Kristóf, a Szőlő utcai javítóintézet volt nevelője vezette le, hogy ott csak előzetes letartóztatásban lévő fiúkat tartanak, akik csak rendőri kísérettel mehetnek ki bármilyen célból, de még az épületen belül is rendészek által vezetve mozoghatnak. Tehát kizárt, hogy a börtönként őrzött épületből orgiákra vittek ki fiúkat és pláne lányokat.