Elolvadt a kormánytagok elleni pedofil vád, maga a „Zsolti bácsizó" DK-s Arató Gergely is visszakozott, mondván, hogy nem tudja, milyen „Zsoltiról" hallott. A pedofil vádat még a múlt héten igen nagy nyilvánosság előtt terjesztő, minisztereket belekeverő Vályi István autós influenszer is kijavította vagdalkozó ostobaságát, persze csak a maga módján. „Kiálltam az igazamért és azért, amit igaznak érzek vagy gondolok. Az áldozat szerepét betöltő gyermekekért" - így mosakodott, bevallva, hogy semmiféle bizonyítéka, információja nem volt arról, hogy ki lehetett az a két, állítólagos pedofil politikus, akiknek még a kétezertízes évek elején közvetítettek ki intézetis fiatalokat. A kirúgott gyermekvédelmi vezető, Kuslits Gábor is berezelt, (mondván, hogy csak pletykákat adott tovább, fogalma sincs, kikről lehet szó). Ő volt az, aki a Válasz Online-on szeptember elején elsőként bedobta a politikusokról szóló vádat.
Más kérdés, hogy maga Kuslits sem állított olyat, hogy a „Szőlő utcai" Budapesti Javítóintézet május végén letartóztatott vezetője, Juhász Péter Pál prostiügyének bármi köze volna az állítólagos politikusok ügyéhez. A két, térben és időben is eltérő történetet már az említett Vályi István, illetve az angol titkosszolgálat cégének is dolgozó Káncz Csaba „geopolitikai elemző", a Bajnai Gordon háttérembereként ismert „másik" Juhász Péternek nyilatkozó kamu ózdi, név és arc nélküli „áldozat" (emlékezetes, hogy Ózdon nincs is nevelőotthon), majd a DK-s Czeglédy Csabához köthető Ördög ügyvédje oldal és Somogyi András nevű útszéli „humorista", és végül Dobrev Klára, Arató Gergely, Tordai Bence és Magyar Péter kezdte összekavarni, azt állítva, hogy a Szőlő utcai javítóintézetből fiúkat és lányokat vittek ki „Zsolti bácsi" és más politikusok orgiáira.
Az aljas hazugságot többféleképpen megcáfolták a héten, az igazságügyi miniszter jelentésétől az Origón is bemutatott videóinterjúig. Utóbbiban Thaly Kristóf, a Szőlő utcai javítóintézet volt nevelője vezette le, hogy ott csak előzetes letartóztatásban lévő fiúkat tartanak, akik csak rendőri kísérettel mehetnek ki bármilyen célból, de még az épületen belül is rendészek által vezetve mozoghatnak. Tehát kizárt, hogy a börtönként őrzött épületből orgiákra vittek ki fiúkat és pláne lányokat.
Most persze mennek az utóvédharcok. Hogy ez a kormány „akkor is a pedofilok mentegetője", s a többi, s a többi.
Csakhogy ez a vád is gellert kap, ha alaposan megvizsgáljuk a történteket. Ugyanis az úgynevezett Lakatos Márk-ügyben folyik a nyomozás és nagyon úgy fest, hogy ha valakik vittek is ki (nem a Szőlő utcából), hanem más intézetekből prostitúciós céllal fiatalokat az elmúlt tíz-húsz évben, azok azon túl, hogy aljas bűnözők, éppenhogy a baloldalhoz köthető celebeknek és hírességeknek szállították a szerencsétlen nevelteket.
A pedofília elleni küzdelem nagyon fontos társadalmi téma és az is tény, hogy a gyermekvédelem vonzza az aberrált kreténeket. Józanul gondolkodva érdemes belátni, hogy ezek nagyon nehezen leleplezhető, szövevényes bűnügyek. Például a most nagykorú lányok futtatásával lebukott Juhász Péter Pálról még a Válasz Online is elismerte, hogy lehengerlő, megnyerő személyiség, akit a kétezres évek óta kiváló gyermekvédelmi szakemberként ismertek. Kettős életet élhetett tehát, s az igazgató másik, bűnös életét épp ez a kormány (Lázár János közlése szerint), a belső visszaélések ellen létrehozott Nemzeti Védelmi Szolgálat leplezte le, amikor az új gyermekvédelmi törvénynek megfelelően megfigyelték, átvilágították őt. Beszédes, hogy két évvel ezelőtt ombudsmani hivatal átfogó átvilágítást készített a Szőlő utcai javítóintézetről, de mindent rendben találtak.
Tehát van egy komoly, rejtőzködő társadalmi probléma, a gyermekvédelmi rendszerbe férkőző pedofilok és bűnözők ügye. Ez egy valódi, súlyos kérdés, Lázár János például kémiai kasztrálást és életfogytiglant javasol az ilyenek figurák elrettentésére. Evvel a problémával nemcsak lehet, hanem kötelező foglalkozni, de épp az ügynek ártanak a legtöbbet a külföldről fizetett ügynökök, celebek, fekáliakeverők, a DK-s, tiszás politikusok, amikor a politikai ellenfeleikkel szembeni hazug és aljas gyalázkodásra használják fel az állami gondozott gyermekek, fiatalok gondjait.