Ember stukkerrel

A fiúgyerekek szeretnek felfegyverzettnek látszani, de aztán kinövik. Aki katonának megy, az nyilván kedveli a fegyvereket, de minden katonai tudás alapja az, hogy legyünk tudatában a fegyverek mindennemű veszélyeivel, ami a létükkel együtt jár. A kis Romulusz azonban láthatóan még növésben van.

Romulusz nagyon félelmetesnek látszik. Fotó: Képernyőfotó

Romulusz ne játssz töltött fegyverrel!

Egy rendőr mondott egyszer valami olyasmit Zámbó Jimmy tragikus halála kapcsán, hogy ha valakinél fegyver van, az akkor egyszer a végén csak elsül. Főleg ha az illető amatőr és mondjuk játszik a fegyverrel. És azért fontos kijelenteni, hogy aki átesett egyszer egy lövész kiképzésen, sőt akkor is, ha rendszeresen jár lőni, mondjuk egy maroklőfegyverrel, az a közterületi fegyverviselésben pontosan olyan amatőr, mint bárki más.

Aki megnézi a vonatkozó eseményen készült képeket nem tud szabadulni attól a gondolattól, hogy az egykori vezérkari főnöknél, amatőr módon takarva, fegyver van. A tízmillió szakértő országában biztos mindenki azt is tudja, hogy milyen. Én nem tudom természetesen, csak azt látom a fényképeken, hogy aznap mindenkinek, aki szembe, illetve oldalba, vagy hátba találkozott a Tisza párti hadvezérrel, az volt az első kérdése:

“slukker” van nálad Romuluszkám?

Ilyenkor az ember viccelődik egy kicsit, majd leül egy kicsit és gondolkodik. Tudom itt bicsaklik meg a történet, ilyesmit nem feltételez az ember a Romoluszról. De képzeljük bele magunkat a helyébe és gondolkodjunk:

“Én egy nyugalmazott altábornagy vagyok, aki a honvédvezérkar főnöke volt, most meg éppen egy ellenzéki párt egyik vezető arca, katonai szakértője vagyok és egy lakossági fórumra megyek. A bel- és külpolitikai helyzet rendkívül feszült, háború dúl a szomszéd országban, mindenféle provokációk vannak, pár napja lőttek le az USA-ban egy békésen beszélgető konzervatív embert, és ez nálunk is nagy port vert fel, Tisza párti rendezvényen valakik akasztgatással fenyegettek kormánypárti embereket, ott én is fellöktem egy kormánypárti újságírót. Jó ötlet-e az, hogy az avatatlan szemlélő számára úgy látszik, hogy egy méretes “slukker” van az övemen egy pisztolytáskában?”

Ez egyformán problémás kérdés, akár valódi a “slukker”, akár egy egyedi formájú hasitasiról van szó, amelyben oldalt csúszott és csak a papírzsepiket tartja benne az ember, mert éppen szénanáthája van. A videóban 3 perc 14 másodpernél van szó a "slukkerról".