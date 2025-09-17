Ember stukkerrel

A fiúgyerekek szeretnek felfegyverzettnek látszani, de aztán kinövik. Aki katonának megy, az nyilván kedveli a fegyvereket, de minden katonai tudás alapja az, hogy legyünk tudatában a fegyverek mindennemű veszélyeivel, ami a létükkel együtt jár. A kis Romulusz azonban láthatóan még növésben van.
Egy rendőr mondott egyszer valami olyasmit Zámbó Jimmy tragikus halála kapcsán, hogy ha valakinél fegyver van, az akkor egyszer a végén csak elsül. Főleg ha az illető amatőr és mondjuk játszik a fegyverrel. És azért fontos kijelenteni, hogy aki átesett egyszer egy lövész kiképzésen, sőt akkor is, ha rendszeresen jár lőni, mondjuk egy maroklőfegyverrel, az a közterületi fegyverviselésben pontosan olyan amatőr, mint bárki más.
Aki megnézi a vonatkozó eseményen készült képeket nem tud szabadulni attól a gondolattól, hogy az egykori vezérkari főnöknél, amatőr módon takarva, fegyver van. A tízmillió szakértő országában biztos mindenki azt is tudja, hogy milyen. Én nem tudom természetesen, csak azt látom a fényképeken, hogy aznap mindenkinek, aki szembe, illetve oldalba, vagy hátba találkozott a Tisza párti hadvezérrel, az volt az első kérdése:
“slukker” van nálad Romuluszkám?
Ilyenkor az ember viccelődik egy kicsit, majd leül egy kicsit és gondolkodik. Tudom itt bicsaklik meg a történet, ilyesmit nem feltételez az ember a Romoluszról. De képzeljük bele magunkat a helyébe és gondolkodjunk:
“Én egy nyugalmazott altábornagy vagyok, aki a honvédvezérkar főnöke volt, most meg éppen egy ellenzéki párt egyik vezető arca, katonai szakértője vagyok és egy lakossági fórumra megyek. A bel- és külpolitikai helyzet rendkívül feszült, háború dúl a szomszéd országban, mindenféle provokációk vannak, pár napja lőttek le az USA-ban egy békésen beszélgető konzervatív embert, és ez nálunk is nagy port vert fel, Tisza párti rendezvényen valakik akasztgatással fenyegettek kormánypárti embereket, ott én is fellöktem egy kormánypárti újságírót. Jó ötlet-e az, hogy az avatatlan szemlélő számára úgy látszik, hogy egy méretes “slukker” van az övemen egy pisztolytáskában?”
Ez egyformán problémás kérdés, akár valódi a “slukker”, akár egy egyedi formájú hasitasiról van szó, amelyben oldalt csúszott és csak a papírzsepiket tartja benne az ember, mert éppen szénanáthája van. A videóban 3 perc 14 másodpernél van szó a "slukkerról".
De ez a fenti elgondolkozás nem történt meg, vagy ha igen, akkor arra az eredményre vezetett, miszerint
“marad a dudor, mert olyan férfiasnak, keménynek látszom tőle, érezze minden tiszás, hogy én ki vagyok képezve, nem is félek használni a “slukkert”, ha megtámadnak a “tudjukkik”.
Magyarországnak számos jó tulajdonsága van, ezek közül az egyik, hogy mi fegyvert csak a rendőrnél, meg az ahhoz hasonló ügyekkel foglalkozó hivatalos embereknél szeretünk látni, mindenféle obsitos katonánál, kóbor lovagnál, ellenzéki katonai szakértőnél meg nagyon nem.
Ruszin-Szendi Romulusz jól láthatóan képtelen felmérni a helyzetét. A botrányai után azt a menekülési útvonalat választotta, hogy fullba tolja a kemény csávót. Hát én ettől mondjuk nem ijedtem meg, de attól viszont igen, hogy ez a Romulusz azt hiszi, hogy ez a politikában működik. Nyugtassuk magunkat azzal, hogy játékpisztoly volt nála.
Utóirat:
A Tisza Párt káoszos kommunikációjának legújabb állapota szerint valódi stukker volt a jövő nagy hadvezérénél. Ebben az esetben abban reménykedhetünk, hogy nem volt megtöltve. Kinézem belőle, hogy elfelejtette. (mosolyjel)