A szabad mindennapok, mint turisztikai látványosság

Akár már egy éven belül is ítélet születhet azoknak a tartózkodási engedély nélküli, nőkre vadászó marokkói migránsoknak az ügyében, akiknek legutóbb magyar turistalányok estek áldozatul a szicíliai Catania közelében – próbálja nyugtatgatni a felháborodott közvéleményt Sebastiano Ardita ügyészhelyettes. Ezt jelenti Olaszországban a szexuális erőszak büntetésének prioritásként való kezelése. És hol vannak ettől a nálunk magától értetődő, biztonságos szabad mindennapok?

Biszony van, akinek a szabad mindennapok megéléséért már repülőre kell ülnie...; fotó: MTI/Róka László

Nehéz az ügyben megszólalni is, tekintve azokat a magyar fiatalokat, akiknek rémálommá vált a nyaralása. Az illegális bevándorlók előbb bedrogozták, majd csoportosan megerőszakolták őket. Megmagyarázhatatlan, feldolgozhatatlan, életreszóló hatású rémtett. Csak kívánni lehet, hogy az áldozatoknak végül sikerül valahogy feldolgozniuk a történteket, és ismét kellő bizalommal és biztonságérzettel felvértezve lesznek képesek a világ más tájaira látogatni. Nem is beszélve az egészséges párkapcsolat kialakításának képességéről.

Hangsúlyozottan nem az áldozathibáztatás hangján szólva, de legalábbis Magyarországon kellő szabadsággal lehet értesülni azokról a folyamatokról, amelyeket az ellenőrizetlen és kezeletlen migráció okozott Európa egyes országaiban. Talán még mindig nem sikerült kellő nyomatékkal felhívni a figyelmet arra, Nyugat-Európa közel sem az a szabad világ, amely iránt annyi évtizeden át vágyakoztunk. Nem az a hely, ahová kellő felvértezettség, óvatosság birtokában el lehetne menni.



A magyar lányokkal történt tragédiának különös aktualitást ad, hogy a napokban éppen Róma ad otthont a Turisztikai és Utazási Világtanács (WTO) aktuális konferenciájának. Az eseményen felszólaló Giorgia Meloni olasz miniszterelnök „érzelmes beszédben” vázolta: az olaszok pontosan értik, a pénzen kívül mire is jó még a turisztikai ágazat. Mint ugyanis fogalmazott, a turizmus nemcsak munkahelyeket teremt és ösztönzi a vállalkozói szellemet.

A turizmus kifejezi azt, amiben a legjobbak vagyunk. Lehetővé teszi számunkra, hogy népszerűsítsük értékeinket, és újraélesszük életmódunkat. A turizmus az egyik fő eszköz, amellyel az olasz nép közvetíti identitását a világ felé

-fogalmazott. Majd nem kis örömmel tette hozzá, Olaszország jelenleg a legnépszerűbb turisztikai látványosság.

Nos, igen, de meddig? Meddig lehet még Róma, London vagy Párizs a világot megismerni vágyók áhított célpontja? Meddig lesz még a pihenés, a kikapcsolódás legnépszerűbb terepe a francia Riviéra, vagy Szicília homokos tengerpartjai?

Az igazán szabad mindennapokért lassan repülőre kell ülni, de nem nekünk

Félreértés ne essék: nem figyeljük örömmel mindazt, amit sajnos magunk is megtapasztalhatunk külföldi útjaink során. Annak örülnénk, ha visszarepülve az időben mondjuk harminc, negyven évet, az a békebeli Európa várná a magyar turistákat, amelyet már csak nyomokban tartalmaz a vén kontinens. Ugyanakkor valójában fontos üzenet, amit Meloni megfogalmaz. A turizmus a nemzeti identitást, önazonosságot erősíti. E tekintetben van mit tanulnia még hazánknak is. Illetve ideje lesz felkészülnie Kelet-Európának, mert ahogy a dolgok állnak, ez a régió turisztikai szempontból egyre népszerűbbé fog válni. Nemcsak gazdag, de még kevésbé felfedezett történelmi hagyományai miatt, hanem a béke és biztonság miatt is. A mindennapi élet szabadsága miatt. Utóbbiak ugyanis Kelet-Európa identitásának részét képezik, míg Nyugaton ennek már csak az emléke pislákol. Ha valaki másért nem is tud, legalább azért örüljön, hogy itt és így élhet. Persze, azért ne nézzük szánakozva a nálunk szabadon tébláboló, harsány turistákat, mert nekik majd haza kell menni.