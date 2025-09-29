A bátor tiszás nem jön elő a fényre

Pedig már annyira vártuk. Tűkön ültünk, hogy kik lesznek a tiszás jelöltek, akikre érdemes és kötelező szavazni, különben a minimum, hogy börtönbe kerülünk, de egy jó akasztás is kinéz a harsányabbaknak. Erre megint kiderült, hogy várni kell. Jó hír, hogy nem csak 106 jelölt lesz, hanem minden választókerületben egyenesen három, akiket most castingolnak a kanapékon, de Róka Rékából csak egy van, ezért lassan halad a delikvensekkel. Szóval - bár nem tudom hogy számolták ki - de 315 jelölt lesz, akit majd harmadolnak és akkor végre megtudjuk már a 106 fényhordozó nevét. Addig türelemre van szükség. Ráadásul Magyar Péter elmondta, hogy ezek az emberek az ország legbátrabb egyénei, ezért nem merik felvállalni magukat, csak a végén. Logikus, nem?

Legyél tiszás és kinyílik előtted a világ. Fontos, hogy ne érts semmihez, de akard a sikert!

Fotó: Purger Tamás / MTI/Purger Tamás

A tehetséges tiszások fehér hollóként szálldosnak közöttünk

Az a jó, hogy tíz fővárosi képviselőt nem tud úgy kiállítani Magyar Péter, hogy ne legyen köztük ön- és közveszélyes alak, beszélni meg egyik sem tud, így sajnos a gondolkodás is a zsebmessiásra marad minden szinten. De azért most higgyük el, hogy nem csupán 106 jelöltjük van, hanem 315. Sőt, több ezerből megy a casting. Ezeken a beszélgetéseken azért jó lenne ott lenni, biztos tiszta tekintetű, elkötelezett emberek ezrei jelentkeznek miniszterelnök-helyettesnek, államtitkárnak. Ráadásul nincs diszkrimináció, hiszen a tiszásoknál nem kell érteni semmihez ahhoz, hogy pozícióra jelentkezz. Aljas dolog lenne kizárni valakit egy sofőri munkából is csak azért, mert nem tud autót vezetni. Itt innováció van, ezt értékelni kell!

Árad a sok önjelölt messiás, a szekta pedig fejlődik, így egyre több valódi pszichiáterre lesz szükség a kezelésükhöz, elvégre nekik muszáj lenne érteni a dolgukhoz. A bátor emberek pedig addig maradnak a sötétben, bujkálva, elvégre így lehet megmutatni igazán, hogy mihez értenek és miért érdemes rájuk szavazni. Kifejezetten előremutató ez a módszer, amikor nyíltan kiteríted a magyar emberek elé, hogy nem csak hogy nem értesz semmihez, de mindenki másnak is megtiltod, hogy ilyen irányba mozduljon el. Akarj valaki lenni, ez elég. Nem sikerültek a rózsaszín álmaid? Nem baj, itt tovább tudsz álmodozni velünk! Szégyen.