Ukrajna EU-s csatlakozása orosz érdek! Ne engedjünk Putyinnak!

Putyin háborút indított Ukrajna ellen Oroszország vélt vagy valós biztonsági (birodalmi) sérelmei miatt. Az orosz agressziót Kijev nyugati irányú mozgása váltotta ki, vagyis, ha pontosabbak akarunk lenni, akkor a Nyugat kijevi próbálkozásai, amik végül egy puccsban és egy nyugatos kormányban teljesedtek ki. Persze nem eldönthető tény, hogy mi volt előbb, az agresszió tojása vagy a nyugati tyúk, mivel a 2010-es évek végén kicsit visszaerősödő Oroszországnak rögtön eszébe jutottak a szomszédai, egyúttal az, hogy azoknak sokkal jobb lenne újra visszatérni Oroszország Anyácska szerető és óvó kebelére. De felesleges arról vitatkozni, hogy ki ölt meg kit, és ki kezdte, a két ország háborúban áll, a célok pedig összebékíthetetlenek.

Putyin szerint Moszkva sosem ellenezte Ukrajna EU-csatlakozását. Ez is mutatja, hogy a bővítés az unió gyengülését szolgálná.

Ha se nyugati, se orosz kliens nem lehet Ukrajna, akkor legyen inkább pufferállam!

Ukrajna a nagybetűs Nyugathoz akar tartozni, Oroszország pedig minimum a pufferállam szerepébe pofozná vissza legszívesebben, ha már klienssé nem tudja visszaerőszakolni. Mindenki jobban járna, ha kiegyeznénk egy tényleges döntetlenben, legfőképpen az EU és Ukrajna.

Ugyanis Putyin Ukrajna nyugati törekvéseiben egyedül az EU-s tagság nem zavarta sosem. A NATO-tól kacskakezet, rákot és mindenféle degeneratív betegséget kapott, a nyugati csapatok ukrajnai telepítésének még az említésére is veri a világ leghosszabb asztalát, de az Európai Unió hallatán mindig csak legyint.

Fel kell tennünk a kérdést, hogy Putyin, aki gyűlöli Ukrajnát, gyűlöli a Nyugatot, miért nem zavarja az EU?

Annak ellenére nem zavarja, hogy saját értelmezésünk szerint az EU a világ legnagyszerűbb, legcsodálatosabb szervezete, a Nyugat értékeinek megtestesülése, a demokrácia és az emberi jogok legteljesebb formája, a szabad népek szabad összefogásának legtökéletesebb példája.

Nos, Putyint azért nem zavarja Ukrajna EU-s csatlakozása, mert az, amennyiben megvalósul, mind a két fél számára végzetes lesz. Igen, ez ilyen egyszerű. Putyin nem félelemből nem tiltakozik ellene, pláne nem azért, mert jót szeretne az Uniónak és Ukrajnának. Dehogy! Az egyetlen indoka halk biztatásának, hogy a kacska kezével szívesen pörgetné a kanalat a kávéban, miközben végignézi az Európai Unió és Ukrajna megsemmisülését.