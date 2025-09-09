Eleve óriási botrányokat váltott ki, és szinte már a vicc határait súrolta maga a kiszivárgott költségvetési tervezet is. Az még hagyján, hogy az uniós költségvetés jelentős részét valamiért Ukrajna kapná a tagállamok kárára, de Ursula von der Leyen cserébe az eredményes munkáért még a Brüsszelben dolgozó bürokraták számát is megemeltetné, hasonlóképpen a fizetésüket is. Mindig jó, ha nagy az udvartartás, node azért mégis… Nem olyan időket élünk. Mindez azért lesz fontos, mert szerdán számol be az Európai Bizottság vezetője az elmúlt tíz hónapban végzett munkáról. Ursula von der Leyen beszéde, ha az eredménykommunikáció felől vizsáljuk, meglehetősen vérszegény lesz.

Ursula von der Leyen beszéde, ha az eredménykommunikáció felől vizsáljuk, meglehetősen vérszegény lesz...; fotó: JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN / AFP

Csak néhány témaötlet a beszédhez

Ursula von der Leyennek sikerült például egy olyan kereskedelmi megállapodást kötnie Trumppal, amelynek értelmében az uniós exportcikkekre 15 százalékos vám rakódik, míg az amerikaiakra nulla.

A tagállamok semmi jót nem várhatnak Brüsszeltől, ismerve a következő költségvetési terv filozófiáját, amely szerint mindenki fizessen többet, cserébe majd kevesebbet kap. A megszorítások, mint utaltunk rá, leginkább a gazdákat sújtanák, miközben Brüsszel felpénzelné a konkurens Ukrajnát az ő pénzükből.

Ursula von der Leyen is ígért versenyképességi repülőrajtot, hiszen azt a jobboldalisággal nem vádolható Mario Draghi jelentése is igencsak szorgalmazta. Értelmezhető programok helyett azonban Ursula von der Leyen olyan projekteket határozott meg kiugrási lehetőségként, mint például a tiszta ipari megújulás. Azaz a baloldalnak kedvezve csempészte vissza a kamuzöld elvárásokat a versenyképességi ösztönzők közé. Ráadásul továbbra is vészjósló lehetőségként tornyosul az EU fölé a közös hitel felvételének lehetősége, amelyet, még Draghi javaslatára is rácáfolva nem Európára, hanem Ukrajnára és a háborúra költenék Brüsszelben.

A világpolitika porondján sem helyezkedett jól Brüsszel császárnője, hiszen Trump is csak nagy kínkeservvel fogadta őt és csapatát, mint Zelenszkij delegációjának tagjait a Fehér Házban. Az amerikai elnök különösebb vágyat sem azelőtt, sem azóta nem mutatott találkozni az Európai Bizottság vezetőjével. Európa ráadásul elvágta diplomáciai kapcsolatait Kínával és Oroszországgal is, így nemcsak nem kap helyet a nagyok asztalánál, de lényegében a súlyos elszigetelődés állapotát mutatja.