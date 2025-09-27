Immár hivatalos: Ursula von der Leyen egy ostoba tyúk

Van ideje a szomorúságnak, van ideje az örömnek. És most van ideje a kárörömnek; ilyen daliás időket élünk. A történet úgy kezdődött, hogy Ursula von der Leyen és Manfred Weber felcsörögték Donald Trumpot, hogy besározzák, kompromitálják Magyarországot (és Szlovákiát). Azt a hazugságot próbálták beadni az amerikai elnöknek, hogy e két országon kívül már senki nem vásárol a kontinensen orosz származású energiahodozókat. És hogy ha nekünk is megtiltaná ezt valaki, nyomban győznének az ukránok a háborúban, hiszen elfogyna Putyin pénze. Megpróbálták rávenni Trumpot, hogy büntessen meg minket.

Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök Trump Mar-a-Lago-i rezidenciáján, Palm Beachen, Floridában

Az a bizonyos árjamatek már megint

És ez az a pillanat, amikor beszélnünk kell a német matematikáról, amire a terveik mögötti számításokat alapozzák. Ursula pont olyan jó ebben, mint a 360 fokos irányváltásokra felszólító Annalena Baerbock. Mert a gondosan kimunkált tervük ott csúszott félre, hogy Trump – velük ellentétben – nem hülye és nem hisz el minden hazugságot. Nem is szereti, ha a képébe hazudnak, ráadásul haragtartó figura. És tud számolni, nem lehet beadni, hogy e két kis ország vásárolja fel a teljes orosz energiaexportot.

Ennek lett az eredménye az, ami. Trump tökéletesen tisztában van vele, hogy egyenesen Oroszországból vagy fedőcégeken és indiaira, törökre, kínaira átfestve az EU összes országa (mínusz azok, akiknek van saját) vásárolja az orosz olajat és az orosz LNG-t. De ha már Ursula és Manfred szerint ezek a vásárlások nem léteznek, akkor Trump meg is tiltotta őket. Hogy akkor tényleg ne vásároljatok, ne csak hazudozzatok a magyarok csesztetése mellett!

Következmény?

Nos, maradt két ország, aki büntetlenül, Donald Trump nyilvános hozzájárulásával üzletelhet az oroszokkal. Magyarország és Szlovákia. Azok az országok pedig, akik minket büntetni akartak, hogy ezzel igazolják a hazugságaikat az orosz olaj- és gázembargóról, most nézhetnek ki a fejükből ostobán. Mert számukra bezárult ez a kiskapu. Eddig volt a morál mellett orosz gáz és orosz olaj, most maradt nekik a morál. Majd azzal fűtenek alkalomadtán.