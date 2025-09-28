Van olyan, hogy jobboldali „Cancel Culture”?

Igény lenne rá, mert elegünk van az aljas senkikből, szóval a kérdés az, hogy vajon eljött-e az ideje annak, hogy a jobboldal is kialakítson egyfajta „cancel culture-t"? Végre. Aki nem tudná, miről van szó: a fogalom eddig szinte kizárólag baloldali, progresszív közegekhez kapcsolódott, ahol ideológiai szempontok szerint bélyegeznek meg és zárnak ki embereket, ami leginkább karriergyilkosságot, ellehetetlenítést jelent. Ez a gyakorlat sokszor dogmatikus, és nem az emberi minőség, hanem a „helyes” vélemény a döntő szempont. Vagyis valakinek azért nem veszik a könyveit, lemezeit, mert az illető nem transznemű, vagy nem támogatja őket. Vagy Ukrajnát.

Cancel Culture a jobboldalon?

A jobboldal azonban más alapokról indul, a Cancel Culture-ben is

Minket sokan bántottak már, de nem jutott soha eszünkbe, hogy ne hallgassunk meg egy NoFX-dalt, csak azért, mert nem értünk vele egyet, egész egyszerűen szerettük a zenét, és ez nekünk elég is volt. Ennek oka, hogy nálunk nem az számít, hogy valaki mindenben velünk ért-e egyet, hanem az, hogy emberileg tisztességes-e valaki. Viszont most más idők járnak, már írtam arról, hogy Charlie Kirk kivégzése óta rájöttünk, hogy a környezetünkben mások máshogy gondolkodnak a gyilkosságról.

Na, de visszatérve a lényegre: egy „konzervatív cancel culture”-re” igenis szükség van, de ez nem eszméket üldözne, hanem azt mondaná: vannak bizonyos határok, amelyeket emberként nem lehet átlépni. Ha valaki bizonyíthatóan hazug, alattomos, jellemtelen, másokat elárul vagy kihasznál, akkor a közösség nemet mond rá, és ez rendben is van így, attól még nem leszünk olyanok, mint ők.

Kicsit hasonló ez, mint az, amikor keresztények halálbüntetést kérnek például Charlie Kirk gyilkosára: bármennyire is keresztények vagyunk, egy közösség tagjai is vagyunk, és a közösségért felelősséget kell vállalnunk és a benne élő emberekért. Ezért nem kerülhetjük el azt a kellemetlen feladatot, hogy bírák vagyunk, döntéshozók, ítéleteket kell hoznunk és kellemetlen döntéseket is, akkor is, ha azok kegyetlenek. Mert rendet kell tartanunk magunk között, és a Jóisten is így akarja ezt.