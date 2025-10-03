Bajban lesz a Fidesz, ha kihalnak a nyugdíjasok?

Kezdjük a nyilvánvalóval a balos gondolkodók, a szellemi fogyatékosok és az egészen pici gyermekek kedvéért! Állatfajok (dodó, T-rex), uralkodóházak (Árpád-ház – sajnos), esetleg népek (besenyők, szabinok) szoktak kihalni, de korosztályoknál, pláne a nyugdíjasok esetében ez a baleset még nem fordult elő az ismert történelmünk során. Filmben talán, az Ember gyermekében tulajdonképpen kihaltak a gyerekek, de még ott sem fedi ez a teljes igazságot. Új gyerek nem született, a korábbiak pedig megöregedtek. Először fiatal felnőtté, majd középkorúvá, a legvégén pedig nyugdíjassá váltak.

Fekete-Győr András az atomerőművek mibenléte után a Fidesz legyőzésének titkát is megfejtette, a nyugdíjasok kihalásában.

És itt kell Puzsér, Raskó, pláne Fekete-Győr András uraknak nagyon koncentrálni!

A közismert tények alapján a nyugdíjasok egy korosztályt képeznek, aminek folyamatosan van utánpótlása, miután – legjobb tudásunk szerint – nem fagyott meg az idő. És még Magyar Péter sem tiltotta be rendeleti úton az öregedést.

Szóval az van, hogy a nyugdíjasok sosem fognak kihalni, a személyi összetételük van változásban folyamatosan.

Sőt! Itt akad még egy nem túl szívderítő apróság is. A magyar, ahogy a nyugati világban az összes, egy elöregedő társadalom. A korfa felül egyre szélesebb, vagyis Puzsér, Fekete-Győr és Raskó várakozásával ellentétben manapság éppen nem kihalnak a nyugdíjasok, hanem napról napra többen lesznek. Mint a rock katonái.

A balosok meg napról napra egyre hülyébbek, mint azok, akik szerint a nyugdíjasok ‘26-ban, de legkésőbb ‘30-ban kihalnak. Mint Raskó, Puzsér és Fekete-Győr.

Ha Puzsér, Fekete-Győr és Raskó felfogja, hogy a nyugdíjasok sosem fognak kihalni, és nem ezen fog múlni a Fidesz veresége, akkor hallgassanak jó zenét a gyógypedagógia záróakkordjaként!