Valahol riasztó, hogy hiteles békecsúcsot csak Magyarországon lehet már rendezni...

Donald Trump nagyon fellelkesült a közel-keleti béke lehetőségétől. Amikor Orbán Viktor idén februárban arról beszélt, hogy a világpolitikát végigszántja a Trump-tornádó, valószínűleg ő sem arra gondolt, milyen szűk határidőkkel fog operálni az amerikai elnök, ha hangulatba jön. Pláne, ha az orosz-ukrán, illetve orosz-amerikai békecsúcsról van szó...
Tudtuk, csak nem sejtettük...
Pedig már az egyiptomi békecsúcsnál sejthető volt, hogy fel kell venni a lépést Trumppal, hiszen valóban nagy dolog, hogy oda hiteles békekövetként a magyar miniszterelnököt is meghívta, de erről csak az utolsó pillanatban szólt. Cserébe hosszan méltatta Orbán Viktor béketeremtő misszióját a világ nyilvánossága előtt.
Ebből azonban, már így utólag, sejteni lehetett, hogy a méltató szavak nem véletlenül hangzottak el, hiszen kisvártatva jött az újabb, mindent borító bejelentés, hogy Budapest lehet a helyszíne az orosz-ukrán háborút érintő békecsúcsnak Putyin és Trump között. Természetesen szűk határidővel, mindössze két hétnyi rákészülést hagyva. Hát, ilyen a Trump-tornádó, ha lecsap.
És, minthogy Trump szinte pattanásig húzta a világpolitika cizellált óraművét, természetesen recsegve megindultak a fogaskerekek is. A világvekker mutatói jelenleg két időt látszanak mutatni, az egyik, a „hogyan nem jön”, a másik meg a „hogyan jön” Putyin Budapestre felé percegve.
Akár vasba is verhetnénk Putyint
Azt, hogy mennyire padlóra küldte Európa csúcsvezetőit a szottyos magyar diktatúra fővárosában rendezett békecsúcs lehetősége, az eléggé látványos formákat ölt az online közöséggi térben. Kaja Kallas, az Európai Bizottság alelnöke konkrétan arculcsapásként élte meg a hírt, ami bizony már a nők elleni agresszió lehetőségét is fölveti. De, nem kisebbítve a traumát, már bizony az is felmerült, hogy Magyarországot ki kell ebrudalni az Európai Unióból, ha békecsúcsot mer tartani. Merthogy hazánk magatartása akkor lenne helyes, ha Vlagyimir Putyint Budapestre érkezve annak rendje és módja szerint bilincsbe vernénk, és repítenénk is tovább Hágába, a bíróságra. Ezzel biztosan egy csapásra rendeznénk is az orosz-ukrán háborút, és nyilvánvalóan nem lenne, aki Moszkvában felpattintaná a Nagy Piros Gomb fedelét az orosz elnök elfogására válaszul. Persze, a béke lehetősége így még távolabbra menekülne, minthogy nem teperi le a TEK Putyint a ferihegyi reptér kifutóján.
Majdnem megint a románokon múlt
Persze ott van az érem, és a szervezés másik oldala, miszerint, ha lesz is békekonferencia, hogyan jön Putyin Budapestre. Mondhatnánk, hogy már megint majdnem Románián múlt a békecsúcs (arra is vezet légiút), de hál' isten úgy tűnik, a világpolitika ezúttal nem állította kellemetlen helyzet elé a románokat, hogy melyik oldalra is álljanak. Hirtelen bejelentkezett ugyanis Bulgária, hogy készséggel átengedik légterükön az orosz elnöki repülőt, amely kis kanyarral, Szerbián keresztül, de háborítatlanul érkezhet Budapestre. Ilyenkor csettinthet dühében az Európai Unió, és egynémely országának vezetői, miféle ördögtőlvaló békepárti csoportosulás látszik körvonlazódni Közép-, és Kelet-Európában.
Békefészek Közép-Európában
Merthogy hová is érkezik Putyin? Robert Fico szlovák elnök üdvözölte a budapesti békecsúcs ötletét, és minden segítségét felajnlotta annak megvalósulásához. Hasonlóképpen a választásokon diadalmaskodó cseh Andrej Babis. Osztrák részről a volt miniszterelnök, Sebastian Kurz fejezte ki jókivánságait a béketeremtés sikeréhez. Szerbia elnöke, Alexandar Vucic hasonlóképpen. Mindannyian férfiak persze, így mindnyájuk tenyérlenyomata ott ég Kaja Kallas orcáján, még ha diplomáciai értelemben is.
Ezt állva maradva, összekapaszkodva kell kibírnunk a békecsúcsot
Nem, nincs még ideje a következtetések levonásának, még a Trump-tornádó közepében járunk épp, ami nem hurrikán, hogy a közepében furcsa mód nyugalom legyen. Most minden mozgásban van, és csak azt figyelhetjük, mit, kit, hogyan kap fel az elemi erejű szél és hová repíti. A béke nagy lehetőség. A budapesti csúcs nagy lehetőség a békére, de ez a béke viharban születik majd, ha születik. Ezért nekünk, magyaroknak, Magyarországnak, Budapestnek nem lesz könnyű dolgunk ezzel a béketárgyalással. Csak elsőre jótékony ez a Trump-vihar, de a világpolitika káoszában ránk osztották a szerepet, hogy állva maradjunk. Hogy hiteles legyen a békecsúcs. A budapesti békecsúcs. Kicsit riasztó a felelősségünk így két hét távlatában. Megcsináljuk, persze. Már úgy alakult, hogy ki, ha mi nem. De, karámon belül most össze kellene kapaszkodnunk. Ez mégiscsak egy vihar...