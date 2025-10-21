Valahol riasztó, hogy hiteles békecsúcsot csak Magyarországon lehet már rendezni...

Donald Trump nagyon fellelkesült a közel-keleti béke lehetőségétől. Amikor Orbán Viktor idén februárban arról beszélt, hogy a világpolitikát végigszántja a Trump-tornádó, valószínűleg ő sem arra gondolt, milyen szűk határidőkkel fog operálni az amerikai elnök, ha hangulatba jön. Pláne, ha az orosz-ukrán, illetve orosz-amerikai békecsúcsról van szó...

Sarm es-Sejkben még nem volt arról szó, milyen erőltetett lesz a menet a békecsúcsig; Fotó MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

Tudtuk, csak nem sejtettük...

Pedig már az egyiptomi békecsúcsnál sejthető volt, hogy fel kell venni a lépést Trumppal, hiszen valóban nagy dolog, hogy oda hiteles békekövetként a magyar miniszterelnököt is meghívta, de erről csak az utolsó pillanatban szólt. Cserébe hosszan méltatta Orbán Viktor béketeremtő misszióját a világ nyilvánossága előtt.

Ebből azonban, már így utólag, sejteni lehetett, hogy a méltató szavak nem véletlenül hangzottak el, hiszen kisvártatva jött az újabb, mindent borító bejelentés, hogy Budapest lehet a helyszíne az orosz-ukrán háborút érintő békecsúcsnak Putyin és Trump között. Természetesen szűk határidővel, mindössze két hétnyi rákészülést hagyva. Hát, ilyen a Trump-tornádó, ha lecsap.

És, minthogy Trump szinte pattanásig húzta a világpolitika cizellált óraművét, természetesen recsegve megindultak a fogaskerekek is. A világvekker mutatói jelenleg két időt látszanak mutatni, az egyik, a „hogyan nem jön”, a másik meg a „hogyan jön” Putyin Budapestre felé percegve.

Akár vasba is verhetnénk Putyint

Azt, hogy mennyire padlóra küldte Európa csúcsvezetőit a szottyos magyar diktatúra fővárosában rendezett békecsúcs lehetősége, az eléggé látványos formákat ölt az online közöséggi térben. Kaja Kallas, az Európai Bizottság alelnöke konkrétan arculcsapásként élte meg a hírt, ami bizony már a nők elleni agresszió lehetőségét is fölveti. De, nem kisebbítve a traumát, már bizony az is felmerült, hogy Magyarországot ki kell ebrudalni az Európai Unióból, ha békecsúcsot mer tartani. Merthogy hazánk magatartása akkor lenne helyes, ha Vlagyimir Putyint Budapestre érkezve annak rendje és módja szerint bilincsbe vernénk, és repítenénk is tovább Hágába, a bíróságra. Ezzel biztosan egy csapásra rendeznénk is az orosz-ukrán háborút, és nyilvánvalóan nem lenne, aki Moszkvában felpattintaná a Nagy Piros Gomb fedelét az orosz elnök elfogására válaszul. Persze, a béke lehetősége így még távolabbra menekülne, minthogy nem teperi le a TEK Putyint a ferihegyi reptér kifutóján.