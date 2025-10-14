„Úgy tűnik, a béke elérhető” – Európa bohócai egy békekonferencián

Hát, ilyenkor kell igazán bátornak lenni! Most ugyan ki meri majd leírni a balliberális porpagandaportálokon, hogy Magyarország egy elszigetelt, nemzetközileg jelentéktelen, figyelmen kívül hagyott, lenézett, megmosolygott diktatúra? Amelynek természetesen a vezetője is egy senki. Persze diktátor, de attól még egy senki. És ki mer majd a háború kiterjesztése, Oroszország kivéreztetése és térdrekényszerítése, az ukrán katonai aktivitás fokozása mellett mellett érvelni, mikor kiderül „hogy a háborúk véget érhetnek”? Ezt ráadásul nem is mi mondtuk, hanem Friedrich Merz német kancellár. Mégpedig a Sarm es-Sejk-i békekonferencia előtt. Azon a ceremónián, ahol nem Orbán Viktor lesz az idegen test, hanem ő. Meg az Európai Uniót képviselő Antónió Costa...
Kik sütkéreznek a béke melegében...?
Október 13-át most mindenki történelmi pillanatként emlegeti, amikor a közel-keleti béketerv részeként – amelyet mégiscsak Donald Trump hozott össze – békemegállapodásra jut Izrael és a Hamász. A fogolycserék is hamar lezajlottak, a még életben lévő izraeli túszok hazatérhettek. Nem csoda, hogy a jelentős diplomáciai eseményen mindenki csillogni szeretne, így aki most otthon maradt, az tényleg nem számít (Ursula). Az arab világ meghívottai mellett így az eseményen megjelent
- António Guterres ENSZ-főtitkár,
- Keir Starmer brit miniszterelnök,
- Giorgia Meloni olasz miniszterelnök,
- Pedro Sánchez spanyol kormányfő,
- Emmanuel Macron francia elnök,
- az Európai Unió képviseletében pedig António Costa, az Európai Tanács elnöke.
És persze Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke. Orbán Viktor nemhogy nem lóg ki a sorból, rajta kívül mindenki más lóg ki onnan. A békét ugyanis minden kritika, hamis vádaskodás, szégyenpadra állítás dacára egyedül Orbán Viktor képviselte és képviseli.
A fegyverkező német kancellár különösen hiteles volt
Ellenben milyen hülyén mutat egy arab-zsidó békekonferencián egy német kancellár, aki épp az oroszok ellen fegyverkezik. Közben meg olyanokat motyorászik, hogy
innen üzenjük a világnak, hogy az összefogás képes békét teremteni - de nem szabad, hogy ez csak itt valósuljon meg.
Majd reményét fejezte ki, hogy Trunp Vlagyimir Putyinra gyakorolt befolyását is kihasználja az ukrajnai háború lezárásának érdekében.
De Merzhez hasonló udvari bolondja a békekekonferenciának Macron, aki a polgárháború szélére sodorta Franciaországot, azaz még a saját országában sem tudja a békét szavatolni. Antónió Costa, az Európai Parlamentnél lényegesen rangosabb Európai Tanács vezetője - amely ugye az uniós vezetőket tömöríti – szóval ő a békekokferencia előtt gyorsan lenyilatkozta, hogy egyrészt „úgy tűnik, a béke elérhető”, legalábbis a Közel-Keleten, majd hosszasan beszélt arról, hogyan kellene a befagyasztott orosz vagyonból Ukrajnát és a háborút támogatni. Ennek megvitatása érdekében egynapos uniós csúcsot is bejelentett. Mintha ez a közel-keleti béketervecske csak valami kellemetlen közjáték volna a nagy volumenű háborús tervekben.
Az udvari bolondok nem egy békekonferencia legszükségesebb kellékei
A felsoroltak és Orbán Viktor között van még egy óriási különbség. Magyarország ugyanis jó kapcsolatokat ápol Donald Trumppal, Törökországgal, Kínával és Oroszországban is felveszik a telefont a magyar külügynek. Ezt nem tudja utánunk csinálni sem egy Macron, sem egy Costa, sem egy Starmer. Pláne egy Merz.
Ezek az utolsó ukrán vérig harcoló európai akarnokocskák most megfürdetik orcájukat a béke dicsőséges fényében, aztán hazamennek, hogy újabb körlevélben riogassák a lakosságot, hogyan kell babkonzervet meg vizet elásni a hátsóudvarban, ha jönnek az oroszok. Mondom, őket nézegetve most kell bátornak lenni, és leírni, hogy Magyarország egy elszigetelt, szerencsétlen bindzsisztán. Orbán Viktor meg egy diktátor senki. Mert azt, hogy a béke kapcsán a magyaroknak van igaza, és hogy a béke tényleg lehetséges, na, ezt sosem mernék megírni. Pedig igaz.