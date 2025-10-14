„Úgy tűnik, a béke elérhető” – Európa bohócai egy békekonferencián

Hát, ilyenkor kell igazán bátornak lenni! Most ugyan ki meri majd leírni a balliberális porpagandaportálokon, hogy Magyarország egy elszigetelt, nemzetközileg jelentéktelen, figyelmen kívül hagyott, lenézett, megmosolygott diktatúra? Amelynek természetesen a vezetője is egy senki. Persze diktátor, de attól még egy senki. És ki mer majd a háború kiterjesztése, Oroszország kivéreztetése és térdrekényszerítése, az ukrán katonai aktivitás fokozása mellett mellett érvelni, mikor kiderül „hogy a háborúk véget érhetnek”? Ezt ráadásul nem is mi mondtuk, hanem Friedrich Merz német kancellár. Mégpedig a Sarm es-Sejk-i békekonferencia előtt. Azon a ceremónián, ahol nem Orbán Viktor lesz az idegen test, hanem ő. Meg az Európai Uniót képviselő Antónió Costa...

A békekonferencia előtt a béke két embere; fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

Kik sütkéreznek a béke melegében...?

Október 13-át most mindenki történelmi pillanatként emlegeti, amikor a közel-keleti béketerv részeként – amelyet mégiscsak Donald Trump hozott össze – békemegállapodásra jut Izrael és a Hamász. A fogolycserék is hamar lezajlottak, a még életben lévő izraeli túszok hazatérhettek. Nem csoda, hogy a jelentős diplomáciai eseményen mindenki csillogni szeretne, így aki most otthon maradt, az tényleg nem számít (Ursula). Az arab világ meghívottai mellett így az eseményen megjelent

António Guterres ENSZ-főtitkár,

Keir Starmer brit miniszterelnök,

Giorgia Meloni olasz miniszterelnök,

Pedro Sánchez spanyol kormányfő,

Emmanuel Macron francia elnök,

az Európai Unió képviseletében pedig António Costa, az Európai Tanács elnöke.

És persze Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke. Orbán Viktor nemhogy nem lóg ki a sorból, rajta kívül mindenki más lóg ki onnan. A békét ugyanis minden kritika, hamis vádaskodás, szégyenpadra állítás dacára egyedül Orbán Viktor képviselte és képviseli.

A fegyverkező német kancellár különösen hiteles volt

Ellenben milyen hülyén mutat egy arab-zsidó békekonferencián egy német kancellár, aki épp az oroszok ellen fegyverkezik. Közben meg olyanokat motyorászik, hogy

innen üzenjük a világnak, hogy az összefogás képes békét teremteni - de nem szabad, hogy ez csak itt valósuljon meg.

Majd reményét fejezte ki, hogy Trunp Vlagyimir Putyinra gyakorolt befolyását is kihasználja az ukrajnai háború lezárásának érdekében.