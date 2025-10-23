Dicsőség a legyőzöttnek, dicsőség a kitartónak

Dicsőség a legyőzöttnek! – ennél a mondatnál talán semmi sem szemlélteti jobban a magyar nép küzdeni vágyását. A folyton kesergők, a "merjünk kicsik lenni" önutálatában tobzódók nem is értik a kifejezést, nem értik, mert nem tudják, hogy miért lehetünk büszkék a sikertelen szabadságharcainkra.

Dicsőség a legyőzöttnek! - Gloria Victis 2025

Fotó: Hatlaczki Balazs

Pedig nagyon egyszerű: mi mindent megtettünk. Mi harcoltunk akkor is, amikor tudtuk, hogy esélytelenek voltunk. Amikor Rákóczit cserbenhagyta minden szövetségese. Amikor '48-ban a korabeli világ két nagyhatalmával álltunk szemben, és '56-ban, mikor a világ egyik szuperhatalma taposta vérbe a szabadságharcunkat.

Dicsőség a hősöknek

A hős az, aki nem számol azzal, hogy milyen veszélynek teszi ki magát, ha egy szent célért harcol. A hős akkor is hős, ha elbukik. Ha legyőzik, ha bebörtönzik, ha megkínozzák, ha kisemmizik. Ő hős lesz, mert megpróbálta, mert harcolt, mert nem neki nem számított a következmény, csak megtette azt, amit megkövetelt a haza.

És hős, ha elbukik is, nem harcolt hiába. Forradalmaink bár sikertelenek voltak, soha nem hiába történtek, mert nemzedékek számára mutattak utat. Megmutatták, hogy igenis küzdenünk kell a szabadságunkért, foggal körömmel, nem számít, ha veszítünk, meg kell mutatnunk, hogy képesek vagyunk rá, hogy minket nem lehet elnyomni.

Az ő példájuk tanít meg arra, hogy bármi is történik, meg kell próbálnunk. Ezért jár dicsőség a legyőzöttnek, talán neki méginkább, hiszen a biztos halál tudatában sem adja fel. A siker mindig múlandó, de a vesztett ügy melletti kitartás örökké velünk marad. Velünk marad, mert a következő nemzedékek fejében elülteti a "mi lett volna ha" gondolatát. Mert megtanít arra, hogy bármi is történik nem adhatjuk fel, mert talán nekünk, a mi korunknak sikerülni fog.

A legyőzött dicsősége hitet és erőt ad, hogy újra talpra álljunk és újra megpróbáljuk.