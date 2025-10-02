Drónok harca – az ukránok casus bellit keresnek

Az ukránok megpróbálták arra a szintre süllyeszteni a magyar-amerikai kapcsolatokat, ahol Biden idején jártak. Be kell valljuk, egész jól indítottak, Trump ugyanis szereti az amerikai gazdaság érdekeit szolgálni, így viszonylag könnyű volt rábírni arra, hogy ráparancsoljon az EU-ra: álljanak le az orosz energiahordozók vásárlásával, a begőzölt brüsszelita politikusok pedig meg is tették. Magyarország azonban felmentést kapott. Ezért jöttek a drónok.

Nem létező drónok Kárpátalja felett

Azaz nem jöttek. A fenti képet az ukrán hadsereg tette közzé, alátámasztandó Zelenszkij azon hazugságát, miszerint Magyarország drónokat reptet Kárpátalja felett. Ez természetesen nem történt meg, de az ukránokat semmi sem gátolta abban, hogy tovább költsék a hazugságot.

Drónok, rakéták, álhírek

Nem is kellett sokat várni rá és a félhivatalos médiacsatornákon már elkezdték terjeszteni, hogy ezekkel a drónokkal a magyarok „irányították" a munkácsi gyárra kilőtt orosz rakétákat. A gyár pedig amerikai tulajdonú, tessék hát: a magyarok megtámadtak egy amerikai létesítményt. Az ukrán álhírgyártók természetesen azt is hozzátették, hogy a jelentést már elküldték Washingtonba.

Egy valamit azonban jelentősen elszámoltak: a munkácsi gyárat több mint egy hónapja érte támadás, az állítólagos drónokat pedig mindössze négy napja észlelték. A hazugság tehát már itt sem áll meg. Ahogyan valószínűleg az sem, hogy jelentést küldtek volna az USA-ba. Ha mégis küldtek volna, nos, a Pentagonban azért nem annyira megvezethetőek a tisztek, mint Kijevben.

Brüsszelben azonban igen. A mutatvány nem az amerikaiaknak szól, még csak nem is nekünk, hanem a terrorállam brüsszeli elvtársainak, akik erre az álhírre hivatkozva már készítik az újabb velünk szembeni szankciókat, mondván Magyarország megint csúnyán nézett Ukrajnára.

Igaz, azoknak még indok sem mindig kell...