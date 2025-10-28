Egy békecsúcs mozaikjai

Bár a békecsúcs ideje bizonytalan, a helye legalább biztos. Budapest. Valahogy az is biztos volt, hogy Orbán Viktor előbb elmegy a Vatikánba. Mert egyszerűen ennek így kell lennie…
Bár a pápaválasztás idején felmerült, talán mégis keveseknek él az emlékezetében Mateo Maria Zuppi bíboros neve. Ő volt az, akit Ferenc pápa 2023-ban felkért arra, hogy indítson békemissziót és próbálja meg elősegíteni a béke megteremtését az orosz-ukrán háborúban.
A békemisszió ötletéről Ferenc pápa először 2024 áprilisának végén, éppen a három napos magyarországi látogatásáról hazajövet beszélt, még a repülőn. A missziót akkor titkosnak nevezte, de annyi nyilvánosságra került, hogy Orbán Viktorral és Hilarion metropolitával tartott közös megbeszélésük alkalmával került elő ez a kérdés.
A magyar miniszterelnök nem első alkalommal tartott megbeszélést a béke kérdéséről Ferenc pápával. Orbán Viktornak ugyanis már a 2022-es parlamenti választások utáni első hivatalos útja április 21-én éppen a Vatikánba vezetett Ferenc pápához. Itt többek között a még csak két hónapja kitört ukrajnai háború lehetséges megoldásáról tárgyaltak.
Mateo Maria Zuppi bíboros a békemisszió megbízottjaként, Ferenc pápa hivatalos képviselőjeként a nagyhatalmakkal való kapcsolatkeresésben, érdekeik, sérelmeik meghallgatásában és továbbcsatornázásában látta a megoldás kulcsát. Ennek a diplomáciai gondolatnak a mentén még kinevezésének évében, 2023 júniusában előbb Kijevben, majd Moszkvában tárgyalt. Ezt követően pedig Washingtonba majd Pekingbe is ellátogatott.
Orbán Viktor magyar miniszterelnök, a soros uniós elnökség időszakában – nagyjából egy évvel Zuppi missziós körútját követően – tárgyalt először Zelenszkijjel Kijevben, majd Putyinnal Moszkvában, ezt követően Hszi Csin-ping kínai elnökkel Pekingben. Útját Washingtonban zárta, ahol a NATO-csúcsot követően nem Joe Bidennel, hanem az akkor még meg nem választott Donald Trumppal tárgyalt a békéről.
A soros elnökség idején Orbán Viktor immáron negyedszer találkozott 2024 decemberében Ferenc pápával. A vatikáni közlemény szerint a magyar miniszterelnök ezt követően Pietro Parolin bíboros államtitkárral, valamint Mirosław Wachowski prelátussal, a Szentszék államközi kapcsolataiért felelős helyettes titkárával találkozott. A megbeszélések kellemes légkörben folytak, a szilárd és gyümölcsöző kétoldalú kapcsolatokat hangsúlyozták, és nagy elismeréssel szóltak a katolikus egyház elkötelezettségéről, melyet a magyar társadalom fejlődése és jóléte érdekében folytat. A párbeszéd során mindenekelőtt az ukrajnai háborúra összpontosították figyelmüket.
Először merül fel a békecsúcs
Ferenc pápa 2025 április 21-ei halála és XIV. Leó május 8-ai beiktatása után néhány nappal Giorgia Meloni kereste meg telefonon az új egyházfőt, miután Donald Trump amerikai elnök és más európai vezetők felkérték, érdeklődjön, hogy a Szentszék kész-e otthont adni az orosz-ukrán háborút lezáró tárgyalásoknak. XIV. Leó jelezte, a Vatikán kész a béketárgyalás színhelyéül szolgálni. Május 22-én Pietro Parolin bíboros, vatikáni államtitkár tisztázta, a Vatikán nagyon is alkalmas helyszín „a két fél közötti közvetlen találkozóra”, hogy megkezdődhessenek „a közvetlen tárgyalások, legalábbis, hogy beszéljenek egymással..."
2025 október 16-án Donald Trump váratlanul bejelenti, hogy a közel-keleti béketerv sikerén felbuzdulva békecsúcsot kezdeményez Vlagyimir Putyinnal, amelynek helyszíne Budapest lesz. Trump pár nappal később visszavonja a békecsúcs ötletét, majd közli, hogy mégis lesz békecsúcs a magyar fővárosban, csak az időpont nem tisztázott.
A budapesti békecsúcsról szóló bejelentést követően tíz nappal Orbán Viktort magánaudiencián fogadja a Vatikánban XIV. Leó. A Szentszék közleménye szerint az audienciát követően Orbán Viktor Pietro Parolin bíborossal, a római Szentszék Államtitkárával, valamint Paul Richard Gallagher érsekkel, a Vatikán államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős államtitkárával is találkozott. A Szentszék kiemelte, a szívélyes légkörben folytatott megbeszélések során a felek hangsúlyozták a kétoldalú kapcsolatok szilárdságát, és a katolikus egyháznak a magyar közösség társadalmi fejlődésének és jólétének előmozdítása iránti elkötelezettségét. A találkozón ezen kívül bőséges teret kaptak az aktuális nemzetközi kérdések is, különös figyelmet fordítva az ukrajnai háborúra....