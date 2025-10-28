Hírlevél

Egy békecsúcs mozaikjai

Orbán Viktor vatikáni látogatása kapcsán úgy döntöttem, összeválogatok néhány meghatározó pillanatot az elmúlt évekből Magyarország, a Vatikán és a béke vonatkozásában. Olyan mozaikdarabokat, amelyek önmagukban is fontosak, de egymáshoz kapcsolódva még érdekesebb egésszé állnak össze. Ahogy egy békecsúcs megteremtődik, megformálódik az időben. Nem egy konkrét döntésből születik. Nevekkel kezdődik, találkozásokkal, gesztusokkal…
Bár a békecsúcs ideje bizonytalan, a helye legalább biztos. Budapest. Valahogy az is biztos volt, hogy Orbán Viktor előbb elmegy a Vatikánba. Mert egyszerűen ennek így kell lennie…

Hol kezdődött a békecsúcs és mikor? Egy repülőn talán Magyarországról Rómába menet...? 

Bár a pápaválasztás idején felmerült, talán mégis keveseknek él az emlékezetében Mateo Maria Zuppi bíboros neve. Ő volt az, akit Ferenc pápa 2023-ban felkért arra, hogy indítson békemissziót és próbálja meg elősegíteni a béke megteremtését az orosz-ukrán háborúban.

A békemisszió ötletéről Ferenc pápa először 2024 áprilisának végén, éppen a három napos magyarországi látogatásáról hazajövet beszélt, még a repülőn. A missziót akkor titkosnak nevezte, de annyi nyilvánosságra került, hogy Orbán Viktorral és Hilarion metropolitával tartott közös megbeszélésük alkalmával került elő ez a kérdés.

A magyar miniszterelnök nem első alkalommal tartott megbeszélést a béke kérdéséről Ferenc pápával. Orbán Viktornak ugyanis már a 2022-es parlamenti választások utáni első hivatalos útja április 21-én éppen a Vatikánba vezetett Ferenc pápához. Itt többek között a még csak két hónapja kitört ukrajnai háború lehetséges megoldásáról tárgyaltak.

Mateo Maria Zuppi bíboros a békemisszió megbízottjaként, Ferenc pápa hivatalos képviselőjeként a nagyhatalmakkal való kapcsolatkeresésben, érdekeik, sérelmeik meghallgatásában és továbbcsatornázásában látta a megoldás kulcsát. Ennek a diplomáciai gondolatnak a mentén még kinevezésének évében, 2023 júniusában előbb Kijevben, majd Moszkvában tárgyalt. Ezt követően pedig Washingtonba majd Pekingbe is ellátogatott.

Orbán Viktor magyar miniszterelnök, a soros uniós elnökség időszakában – nagyjából egy évvel Zuppi missziós körútját követően – tárgyalt először Zelenszkijjel Kijevben, majd Putyinnal Moszkvában, ezt követően Hszi Csin-ping kínai elnökkel Pekingben. Útját Washingtonban zárta, ahol a NATO-csúcsot követően nem Joe Bidennel, hanem az akkor még meg nem választott Donald Trumppal tárgyalt a békéről.

A soros elnökség idején Orbán Viktor immáron negyedszer találkozott 2024 decemberében Ferenc pápával. A vatikáni közlemény szerint a magyar miniszterelnök ezt követően Pietro Parolin bíboros államtitkárral, valamint Mirosław Wachowski prelátussal, a Szentszék államközi kapcsolataiért felelős helyettes titkárával találkozott. A megbeszélések kellemes légkörben folytak, a szilárd és gyümölcsöző kétoldalú kapcsolatokat hangsúlyozták, és nagy elismeréssel szóltak a katolikus egyház elkötelezettségéről, melyet a magyar társadalom fejlődése és jóléte érdekében folytat. A párbeszéd során mindenekelőtt az ukrajnai háborúra összpontosították figyelmüket.

Először merül fel a békecsúcs

Ferenc pápa 2025 április 21-ei halála és XIV. Leó május 8-ai beiktatása után néhány nappal Giorgia Meloni kereste meg telefonon az új egyházfőt, miután Donald Trump amerikai elnök és más európai vezetők felkérték, érdeklődjön, hogy a Szentszék kész-e otthont adni az orosz-ukrán háborút lezáró tárgyalásoknak. XIV. Leó jelezte, a Vatikán kész a béketárgyalás színhelyéül szolgálni. Május 22-én Pietro Parolin bíboros, vatikáni államtitkár tisztázta, a Vatikán nagyon is alkalmas helyszín „a két fél közötti közvetlen találkozóra”, hogy megkezdődhessenek „a közvetlen tárgyalások, legalábbis, hogy beszéljenek egymással..."

2025 október 16-án Donald Trump váratlanul bejelenti, hogy a közel-keleti béketerv sikerén felbuzdulva békecsúcsot kezdeményez Vlagyimir Putyinnal, amelynek helyszíne Budapest lesz. Trump pár nappal később visszavonja a békecsúcs ötletét, majd közli, hogy mégis lesz békecsúcs a magyar fővárosban, csak az időpont nem tisztázott.

A budapesti békecsúcsról szóló bejelentést követően tíz nappal Orbán Viktort magánaudiencián fogadja a Vatikánban XIV. Leó. A Szentszék közleménye szerint az audienciát követően Orbán Viktor Pietro Parolin bíborossal, a római Szentszék Államtitkárával, valamint Paul Richard Gallagher érsekkel, a Vatikán államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős államtitkárával is találkozott. A Szentszék kiemelte, a szívélyes légkörben folytatott megbeszélések során a felek hangsúlyozták a kétoldalú kapcsolatok szilárdságát, és a katolikus egyháznak a magyar közösség társadalmi fejlődésének és jólétének előmozdítása iránti elkötelezettségét. A találkozón ezen kívül bőséges teret kaptak az aktuális nemzetközi kérdések is, különös figyelmet fordítva az ukrajnai háborúra....

 

Szerző:Susánszky Mátyás
Szerző:Susánszky Mátyás