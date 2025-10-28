Egy békecsúcs mozaikjai

Bár a békecsúcs ideje bizonytalan, a helye legalább biztos. Budapest. Valahogy az is biztos volt, hogy Orbán Viktor előbb elmegy a Vatikánba. Mert egyszerűen ennek így kell lennie…

Hol kezdődött a békecsúcs és mikor? Egy repülőn talán Magyarországról Rómába menet...?

Bár a pápaválasztás idején felmerült, talán mégis keveseknek él az emlékezetében Mateo Maria Zuppi bíboros neve. Ő volt az, akit Ferenc pápa 2023-ban felkért arra, hogy indítson békemissziót és próbálja meg elősegíteni a béke megteremtését az orosz-ukrán háborúban.

A békemisszió ötletéről Ferenc pápa először 2024 áprilisának végén, éppen a három napos magyarországi látogatásáról hazajövet beszélt, még a repülőn. A missziót akkor titkosnak nevezte, de annyi nyilvánosságra került, hogy Orbán Viktorral és Hilarion metropolitával tartott közös megbeszélésük alkalmával került elő ez a kérdés.

A magyar miniszterelnök nem első alkalommal tartott megbeszélést a béke kérdéséről Ferenc pápával. Orbán Viktornak ugyanis már a 2022-es parlamenti választások utáni első hivatalos útja április 21-én éppen a Vatikánba vezetett Ferenc pápához. Itt többek között a még csak két hónapja kitört ukrajnai háború lehetséges megoldásáról tárgyaltak.

Mateo Maria Zuppi bíboros a békemisszió megbízottjaként, Ferenc pápa hivatalos képviselőjeként a nagyhatalmakkal való kapcsolatkeresésben, érdekeik, sérelmeik meghallgatásában és továbbcsatornázásában látta a megoldás kulcsát. Ennek a diplomáciai gondolatnak a mentén még kinevezésének évében, 2023 júniusában előbb Kijevben, majd Moszkvában tárgyalt. Ezt követően pedig Washingtonba majd Pekingbe is ellátogatott.

Orbán Viktor magyar miniszterelnök, a soros uniós elnökség időszakában – nagyjából egy évvel Zuppi missziós körútját követően – tárgyalt először Zelenszkijjel Kijevben, majd Putyinnal Moszkvában, ezt követően Hszi Csin-ping kínai elnökkel Pekingben. Útját Washingtonban zárta, ahol a NATO-csúcsot követően nem Joe Bidennel, hanem az akkor még meg nem választott Donald Trumppal tárgyalt a békéről.

A soros elnökség idején Orbán Viktor immáron negyedszer találkozott 2024 decemberében Ferenc pápával. A vatikáni közlemény szerint a magyar miniszterelnök ezt követően Pietro Parolin bíboros államtitkárral, valamint Mirosław Wachowski prelátussal, a Szentszék államközi kapcsolataiért felelős helyettes titkárával találkozott. A megbeszélések kellemes légkörben folytak, a szilárd és gyümölcsöző kétoldalú kapcsolatokat hangsúlyozták, és nagy elismeréssel szóltak a katolikus egyház elkötelezettségéről, melyet a magyar társadalom fejlődése és jóléte érdekében folytat. A párbeszéd során mindenekelőtt az ukrajnai háborúra összpontosították figyelmüket.