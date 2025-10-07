Morális válaszút elé állítja az Európai Parlamentet Ilaria Salis mentelmi joga

Párhuzamos történetek, párhuzamos botrányok zajlanak jelenleg Brüsszelben. Az egyik a sokadik bizalmatlansági indítvány miatt védekezni kényszerülő Ursula von der Leyenhez kapcsolódik. A másik Ilaria Salishoz, aki jelenleg úgy EP-képviselő, hogy tisztségét ártatlan emberek megverésével érdemelte ki. Az ő mentelmi jogáról kedden dönt az Európai Parlament. Felmerül a kérdés: a két történet közül vajon melyik jellemzi jobban az Európai Unió állapotát? Ki az igazi főszereplője Európa teleregényének?

Ilaria Salis, az erkülcsi igazódiási pont; fotó: Olivier Hoslet / MTI/EPA

Két botrányszál, ha összeér

Ursula von der Leyen a héten ismét magyarázni fogja a bizonyítványát. Mondhatnánk, hogy az Európai Bizottság vezetőjével szemben megingott a morális bizalom, de akkor nem választották volna újra elnökké. A Pfizer-botrány ugyanis még az előző ciklusában tört ki. A lényeg, hogy Ursula odáig küzdötte le magát, hogy jelenleg már csak az alkalmassága bizonyításáért küzd. Mivel két bizalmatlansági indítvány indult ellene, így két külön kritikának kellene megfelelnie. A baloldal igen lényegretapintóan azt nehezményezi, hogy von der Leyen nem állt ki Gáza, meg a zöld átállás mellett. És hogy a szélsőjobboldallal fogott össze. A Patrióták kritikája ennél lényegesen szikárabb és konkrétabb: szerintük Ursula von der Leyen alkalmatlan a gazdasági válságból kiszabadítani Európát. Ellenben háborút azt vívna Oroszországgal. Persze mindkét indítvány esetében borítékolható, hogy Ursula von der Leyent a székében (trónján?) tartják...

A másik történetet is jól ismerjük. Ilaria Salis egy szélsőbaloldali szervezet, az antifa militáns ágának tagjaként Budapestre jött, hogy ártatlan embereket verjen valamiféle ideológiai dühtől vezérelve. Ügyében még szeptemberben szavazott egy parlamenti bizottság, amely úgy találta, hogy Ilaria Salissal minden rendben van. Nem kell felfüggeszteni a mentelmi jogát. Az antifa nő mandátumának kérdése így került most az európai Parlament elé.

Ugyanazok szavaznak...

Ami a párhuzamos történetek lényege, hogy ugyanaz az Európai Parlament fog Ilaria Salis mentelmi jogáról is szavazni, amely Ursula von der Leyen sorsáról is dönt. A kettő közötti legfontosabb különbség, hogy Ilaria Salis esetén az Európai Parlament nem politikai csoportosulások összességeként, hanem valóban egy „európai parlamentként” jelenik meg, ahol minden egyes képviselő az őt küldő nemzetet, a szavazóit is képviselni fogja. Morális döntéseikért így nemcsak személyükben lesznek felelősek, de a választóikat is jellemezni fogják.