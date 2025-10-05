Örökké nem eshet – addig viszont nem hagyjuk magunkat

Mocskolódás, hazugság, manipuláció, egymás megfélemlítése – mintha nem is a közös jövőnkről szólna a jövő évi választás, meg ez a kampány. És azért érezhetjük ezt így sokan, mert bizony így is van, szerintük legalábbis.

A legundorítóbb kampány - Fotó: Facebook

Ennek oka pedig az, hogy a cél egyrészt Magyarország kifosztása (újra van mit elvenni tőlünk), a másik pedig az, hogy az Európai Birodalom küllői közé a saját érdekeik miatt botot tartó erők a magyarok büszkeségét, tenni akarását és érdekérvényesítését földbe döngölik.

Ehhez pedig olyan helytartó-jelöltekre van szükség, akik nem csupán aktivisták, hanem valamihez értenek, az emberek számára ötleteket és alternatívát kínálnak, a hazáért tenni akaró, potenciális vezetők. Ennek is két oka van: az egyik az, hogy ilyen nincs az ő oldalukon, a másik pedig az, hogy a céljuk nem az építkezés, hanem a rombolás, arra pedig az előbb felsorolt tulajdonságokkal rendelkező ember nem képes.

Még „csak” október van, tehát a java csak most jön, viszont nem szabad, hogy bárki megfélemlítsen minket, vagy elvegye a lelkesedésünket.

Hosszú még a kampány, de van jó hír is

Mert – és engedjék meg, hogy az egyik kedvenc filmemből, a Hollóból idézzek – ahogy Brandon Lee mondta: „Örökké nem eshet”; a tavasz szükségszerűen meg fog érkezni, ha akarják, ha nem, legyenek jelöltjeik addig, vagy ne. Viszont addig rajtunk múlik, hogy hogyan álljuk a sarat.

Természetesen nem akasztással, agresszióval és bebörtönzéssel (kivéve, ha valós bűncselekmények napvilágot látnak), de nem is azzal, hogy hagyjuk, hogy bármit megtegyenek velünk következmények nélkül.

Mivel egy közösség tagjai vagyunk, és a közösségért felelősséget kell vállalnunk, a benne élő emberekért, ezért nem kerülhetjük el azt a kellemetlen feladatot, hogy bírálók legyünk, fontos kérdésekben döntéshozók, és néha nehéz döntéseket is meg kell hoznunk. Például hogy nem kenyérrel dobunk vissza.

Mi tudjuk, hogy aki ma hazudik, holnap lelepleződik. Aki ma félelmet kelt, holnap szembesül a közösség erejével.

Nekik pedig addig is azzal kell tisztában lenniük, hogy a józan ész mindig erősebb az indulatnál, a közösség pedig mindig erősebb az egyéni önzésnél.

Én sokak helyében lassan átgondolnám, hogy melyik is a helyes út.