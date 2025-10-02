Kocsmai igazságok – Magyar Péter nem fog alkalmas képviselőjelölteket találni

Az feltehetőleg igaz, hogy több ezer ember adott be pályázatot a Tiszának, de ebből csak az következik, hogy nem győzik kiszórni a már elsőre is teljesen alkalmatlan embereket. Aki ugyanis manapság felbukkan a Tisza környékén, az szinte bizonyosan számtalan okból alkalmatlan képviselőjelöltnek, vagyis országgyűlési képviselőnek, államtitkárnak, miniszternek. Aki ugyanis hisz az ilyen karrierutakban, az a tipikus meg nem értett egzaltált ellenzéki, aki eddig semmire nem vitte az életben. És akkor arról nem is beszéltünk, hogy ki mindenki akar ügynököket telepíteni a Tisza Párton keresztül a magyar Országgyűlésbe.

Magyar Péter éppen a nem létező képviselőjelöltjeire gondol

Fotó: Hatlaczki Balázs

Tiszás képviselőjelölt vagy? Nyugi, nem mondom el senkinek...

Mi az, amit sem a nagymamádnak, sem a párodnak nem mersz elmondani és 2026 áprilisa után nem fogsz beleírni az önéletrajzodba? Ami miatt jövő április után minden közösségi médiában törlöd a régi profiljaidat? Ami miatt majd jövőre szakállat növesztesz vagy új frizurád és hajszíned lesz és hízol vagy fogysz húsz kilót? Ami miatt az egész megtakarított pénzedet plasztikai műtétre költöd? Igen, igen. De Magyar Péter vigyáz rád, be se jelent.

Szabó Gergő és Bálint Botond a Kocsmai igazságokban.