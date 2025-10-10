Szeressük-e új Nobel-díjasunkat, Krasznahorkai Lászlót?

Krasznahorkai László irodalmi Nobel-díjat kapott, megérdemelten. Prózai stílusa egészen egyedi, végtelen, egymásba fonódó, melankolikus hangulatú mondatai kivételes tehetségről tanúskodnak. Fiatal felnőttként kifejezetten faltam Krasznahorkai a könyveit, azok közül is a Kegyelmi viszonyok és az Ellenállás melankóliája vált a kedvencemmé. E téren teljesen egy húron pendülünk öcsémmel, Mező Gáborral. A jobbakat többször újraolvastam és olvasom.
Azonban már Báró Wenckheim hazatér című műve is szánalmasan erőltetett volt 2016-ban, mely regény hősei kb. a Norvég Civil Alap-botrány kedvezményezettjei, a főgonosz "Újhitler-Hungaroputyin" pedig már akkor is Orbán Viktor. De például a legutóbbi regényében, a Zsömle odavanban már annyira erőltetetten írta le a feudális Fidesz-kormány vízióját, hogy a végeredmény kifejezetten szórakoztató lett. (Kövér László itt egy titkos társaság párfogója, amely egy lepukkant félhajléktalan öregben felfedezi IV. Béla egyenes ági leszármazottját, akit végül terrorcselekmények révén akarnak királlyá választani...)
Sajnos a berlini levegő nagyon rosszat tett Krasznahorkainak, valóságos magyargyűlölővé vált. Alighanem ez sokat lendített a Nobel-díj odaítélésén.
Krasznahorkai szerint a magyarok műveletlenek és ostobák
Nemrég például ezt nyilatkozta egy svéd lapnak:
Most Orbán és társai dicsőségesnek mondják a történelmünket. Ez több mint nevetséges. A magyar történelem csak vereségekből áll. (...) Trianon egy párizsi kastély volt, ahol a békeszerződést aláírták, semmi más. Ennyire műveletlenek ma az emberek. Ma Magyarországon már nincs remény. (...) Egy teli vasúti kocsiban elég, ha egy neonáci van.
Orbán Viktor: Mindannyian büszkék vagyunk!
Ehhez képest Orbán Viktor így nyilatkozott csütörtök este Kolozsváron az új Nobel-díjasunkról:
Nobel-díj. Óriási dolog. Három év alatt a harmadik. Mindannyian büszkék lehetünk, ezúttal Krasznahorkai Lászlóra! Olvasom, hogy sok dologban nem értünk egyet. Egyben azért talán mégis. Dicsőséget akarunk szerezni Magyarországnak. Ő tegnap megtette. Gratulálunk!
Így kell ezt! Egy írót, művészt nem a politikai véleményéért szeretünk! Egész biztosan olvasóinkkal is előfordult már, hogy egy kedvelt színészről, zenészről kiderült, mérhetetlen ostobaságokat gondol Magyarország és a világ ügyeiről. Krasznahorkai sokéve a nyugati írótársaságok busás ösztöndíjait élvezi, jóvoltukból járja a világot. Ki tudja, mikor látott utoljára hús-vér magyart? Ki tudja, van-e fogalma arról, hogy mit küzdenek az emberek a háborús válság, a migráció, vagy a szerencsére kimúlt Covid-járvány kínjaival és saját tapasztalatukból milyen egészséges, földön járó politikai véleményt alakítanak ki? Berlinből talán arra sem emlékszik már az új Nobel-díjasunk, hogy milyen felemelő hazafiasan gondolkodni, milyen jó érzés egy olyan büszke közösséghez tartozni, mint a magyarság.
Kertész Imre is utálta a hazáját, de végül kigyógyult belőle
A 2002-ben irodalmi Nobel-díjjal kitüntetett másik zseniális írónk, Kertész Imre is végtelen ostobaságokat mondott a hazájáról. 2012-ben a A Le Monde francia lapban például így okoskodott:
Magyarországon a fiatalság „konformista és fasiszta”, a zsidó- és cigánygyűlölet pedig szükséges, primitív víziója a nemzetnek. (...) A magyarok görcsösen ragaszkodnak végzetükhöz és még mindig nem néztek szembe a holokauszttal. Minden ugyanolyan, mint a Kádár-rendszerben, csak most Orbán „bűvöli el” az országot.
Kertész aztán élete utolsó éveire revideálta gondolatait, valódi hazafivá, büszke magyarrá vált, aki megértette, hogy a sajátos magyar gondolkodás és az ő kívülálló énje összeegyeztethető, mert ebben az országban minden hazánkfia otthonra, nyugalomra lelhet.
Reméljük, Krasznahorkai László is felnő az irodalmi Nobel-díjjal járó világhírnévhez és nem beszél többé undorodva, hanem annál több szeretettel a véreiről. Addig is olvassuk bátran Krasznahorkai László különleges, remek könyveit, s ne foglalkozzunk azzal, hogy miként látja a világot!