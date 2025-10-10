Szeressük-e új Nobel-díjasunkat, Krasznahorkai Lászlót?

Krasznahorkai László irodalmi Nobel-díjat kapott, megérdemelten. Prózai stílusa egészen egyedi, végtelen, egymásba fonódó, melankolikus hangulatú mondatai kivételes tehetségről tanúskodnak. Fiatal felnőttként kifejezetten faltam Krasznahorkai a könyveit, azok közül is a Kegyelmi viszonyok és az Ellenállás melankóliája vált a kedvencemmé. E téren teljesen egy húron pendülünk öcsémmel, Mező Gáborral. A jobbakat többször újraolvastam és olvasom.

Krasznahorkai László 1989-es, az Ellenállás melankóliája című regényének első fejezete. Orbán Viktor két hete a Békéscsaba-Lőkösháza felújított vasútvonal átadásán épp ezeket a mondatokat idézte, leszögezve, hogy a közeli Gyulán született író víziója már a múlté, hiszen a vasút immár jó és fejlődik.

Azonban már Báró Wenckheim hazatér című műve is szánalmasan erőltetett volt 2016-ban, mely regény hősei kb. a Norvég Civil Alap-botrány kedvezményezettjei, a főgonosz "Újhitler-Hungaroputyin" pedig már akkor is Orbán Viktor. De például a legutóbbi regényében, a Zsömle odavanban már annyira erőltetetten írta le a feudális Fidesz-kormány vízióját, hogy a végeredmény kifejezetten szórakoztató lett. (Kövér László itt egy titkos társaság párfogója, amely egy lepukkant félhajléktalan öregben felfedezi IV. Béla egyenes ági leszármazottját, akit végül terrorcselekmények révén akarnak királlyá választani...)

Sajnos a berlini levegő nagyon rosszat tett Krasznahorkainak, valóságos magyargyűlölővé vált. Alighanem ez sokat lendített a Nobel-díj odaítélésén.

Krasznahorkai szerint a magyarok műveletlenek és ostobák

Nemrég például ezt nyilatkozta egy svéd lapnak:

Most Orbán és társai dicsőségesnek mondják a történelmünket. Ez több mint nevetséges. A magyar történelem csak vereségekből áll. (...) Trianon egy párizsi kastély volt, ahol a békeszerződést aláírták, semmi más. Ennyire műveletlenek ma az emberek. Ma Magyarországon már nincs remény. (...) Egy teli vasúti kocsiban elég, ha egy neonáci van.

Orbán Viktor: Mindannyian büszkék vagyunk!

Ehhez képest Orbán Viktor így nyilatkozott csütörtök este Kolozsváron az új Nobel-díjasunkról:

Nobel-díj. Óriási dolog. Három év alatt a harmadik. Mindannyian büszkék lehetünk, ezúttal Krasznahorkai Lászlóra! Olvasom, hogy sok dologban nem értünk egyet. Egyben azért talán mégis. Dicsőséget akarunk szerezni Magyarországnak. Ő tegnap megtette. Gratulálunk!

Így kell ezt! Egy írót, művészt nem a politikai véleményéért szeretünk! Egész biztosan olvasóinkkal is előfordult már, hogy egy kedvelt színészről, zenészről kiderült, mérhetetlen ostobaságokat gondol Magyarország és a világ ügyeiről. Krasznahorkai sokéve a nyugati írótársaságok busás ösztöndíjait élvezi, jóvoltukból járja a világot. Ki tudja, mikor látott utoljára hús-vér magyart? Ki tudja, van-e fogalma arról, hogy mit küzdenek az emberek a háborús válság, a migráció, vagy a szerencsére kimúlt Covid-járvány kínjaival és saját tapasztalatukból milyen egészséges, földön járó politikai véleményt alakítanak ki? Berlinből talán arra sem emlékszik már az új Nobel-díjasunk, hogy milyen felemelő hazafiasan gondolkodni, milyen jó érzés egy olyan büszke közösséghez tartozni, mint a magyarság.