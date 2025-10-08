Influenszerként tilos az interneten bemutatni a pozitív magyar valóságot! - Libz of TikTok Hungary

A Libz of TikTok adásában a hazát dicsérő influenszerek elhallgattatása mellett beszélünk még Aranyosi Péterről is, aki idegbeteg állapotba került Varga Ádám láttán. A helyzet azonban súlyos a “humorista” esetében, akit szerintünk nem felemelni, hanem kezeltetnie kellene az ellenzéki közvéleménynek.

A helyzet tehát az, hogy vannak a "nagyon bátor" névtelen és arctalan például Reddites kommentelők, akik a Facebookon mostanában tiszás álprofilok mögül fűzik a kommentárjukat a posztok alá. Ezek azok a nagyon nyomorúságos életet élő emberek, akik az életük felépítése helyett az elmúlt években is az irigykedéssel és a mocskolódással voltak elfoglalva, így mostanra eljutottak oda, hogy minden rosszért már nem csak személyesen Orbán Viktort, hanem kollektíven a jobboldali szavazókat okolják az életükben. Na most ezeknek az emberek két Jólvanezígy videó között - amiben Nagy Ádám egy órán keresztül arról érdeklődik Péternél, hogy mondja már meg, hogy miként lehet ő ennyire csodálatos - felbukkant egy-egy olyan videó, ahol néhány influenszer merészel pozitív színben beszélni Magyarországról és arról, hogy az adókedvezmények vagy esetleg a biztonság miatt miért szeretnek itthon élni. Na ez nagyon nem tetszik ezeknek a névtelen és arctalan kommentelőknek, akik addig mocskolják az adott influenszert, amíg az le nem törli a saját véleményével kiegészült saját videóját az internetről. Mert a főszabály szerint, ha nem PÉTERT dicséred és nem a magyar egészségügyet, az oktatást vagy épp most aktuálisan a gyermekvédelmet szidod, akkor fizetett propagandista vagy, akit el kell hallgattatni. Bővebben az adásban!