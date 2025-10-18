Magyar Péter a Szent Idősík megmentője

Magyar Péter nem meglepő módon a saját sikerének tudta be, hogy Trump Budapesten készül tárgyalni Putyinnal az orosz-ukrán háború befejezéséről. Ez nem is történhetett másképpen, minden olyan narratíva, ami a találkozó összehozását Orbán Viktor magyar miniszterelnök befolyásának, a két világpolitikai főszereplővel ápolt jó kapcsolatának tulajdonítja, illetve a Magyarország által vitt békepolitika termőre fordulását meséli, egyértelműen hamis.

Magyar Péter néhány érdektelen epizodista társaságában megmenti a Szent Idősíkot és új világrendet határoz el.

Egyetlen ember számít a történetben: Magyar Péter!

Magyar Péter ugyanis már három (!!!) hónapja (!!!) szorgalmazta a tárgyalást Trump és Putyin között, sőt, a budapesti helyszínre is ő tett javaslatot. Trumpnak és Putyinnak nyilván megtetszett Magyar Péter ötlete, az egyetlen kérdés az volt, ki javasolja először a másiknak, hogy hallgassanak Magyar Péterre. Állítólag Trump volt a bátrabb, ő felvállalta, hogy Magyar Péter az igazi főnök, az Univerzum ura, a Szent Idősík megmentője, a Horgonylény.

Magyar Péter számtalan csodát tett hosszú és tartalmas élete során. Ha megteremti az orosz-ukrán békét, mi több, kialakítja azt a modus vivendit, ami mentén a nagyhatalmak békésen képesek együtt élni, nem torzsalkodnak többet, az is csak egy tette lesz a sok közül. Ahogy a fenti kép mutatja, Jaltában is ott ült, amikor a legfontosabb kérdések eldőltek. Illetve Magyar Péter eldöntötte a legfontosabb kérdéseket, és az epizódszereplők, akikre már senki nem emlékszik, végrehajtották az utasításait.

Magyar Péter arra is rájött nemrég (a kovakőhöz mérhető felfedezés), hogy a háború rossz, hiszen ott meg is lehet sérülni. Vagy még rosszabb. Erre pedig felhívta a figyelmünket, emiatt pedig már egyikünk se akar háborút. Ne tagadjuk, megmentett minket!

Nem kéne még egy bekezdést írni erről, hiszen nem a szavak, hanem a tettek számítanak (ezt is Magyar Pétertől tanultuk), de olyan jól esik leírni még egyszer a Megváltó Úr nevét, Magyar Péterét, aki a Szent Idősík megmentője, a horgonylény, a Sors Tárcsájának tekerője, az Világ ura, a He-Man. Illetve The Man. Bocsánat!

