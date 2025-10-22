Magyar Péter már egy mémtől is megsértődik

Ha ez ember edzett már akkor röhög, ha nem, akkor meg elszomorodik azon, hogy milyen személyiségek is léteznek a világban, és ha van benne némi művészi véna, akkor valamelyik marhaságot élvezhetővé is teszi, például a mesterséges intelligencia felhasználásával. Sokszor csak elég reposztolni azt, amit a nagy ember kiposztol, ugyanis Magyar Péter általában olyan képekkel örvendezteti meg a rajongóit, ami a végtelen nagy internet minden más részén nevetésre ingerli az épelméjű megtekintőt.
Magyar Péter ettől a mémtől különösen rásértődött az alapbajára
A dolgot különösen örömtelivé teszi az, hogy ha magyar Péter nem teszi ki a saját oldalára, akkor nagy valószínűséggel nem is kerül elém (Kocsis Máté is Pétertől tudta meg.). Köszi. Attól függetlenül, hogy maga a kép kompozíció egy teljesen nyilvánvaló igazságot mutat be erős képi eszközökkel, én magam nem látok szívesen, még poénból sem, pórázon vezetett embereket. Habár ez manapság Nyugat-Európa nagyvárosainak utcáin ez már megszokott és elfogadott látvány, és pórázas kifejezéseket mi is használunk Péterre, valahogy a képi megjelenítés mégis sérti a jobbik érzéseimet. De lehet az enyémtől eltérő ízléssel is rendelkezni, illetve azt is megértem, ha valaki Pétert még nálam is kevésbé szereti. Az meg különösen széppé teszi a dolgot, hogy Magyar Péter nem tudja, az ilyen alkotások a népművészet remekei, az emberek a saját örömükre csinálják őket. Magyar Péter nagyon boldoggá tette azt a srácot, aki ezt elkövette.
A probléma azonban nem ez, hanem az a személyiségprobléma, hogyha valaki ilyen általános internetre tervezett cikizéseket magára vesz. Az internet, az egész miskulancia, tokkal vonóval ugyanis pont erről szól, arról, hogy az összes elérhető eszközzel nyomjuk a saját ötleteinket. A politikában is. A szóban forgó csinált kép igazságtartalmával nehéz lenne vitatkozni, én Péter helyében nem is igyekeztem volna még több emberhez eljuttatni. És ahogy mondani szokták, itt van a kutya elhantolva. Péter egója nem szívesen szembesül az igazsággal, és különösen rosszul viseli, hogy mások olyat tesznek vele, amit ő és a követői csinálnak másokkal. Az önirónia nem erőssége a nárcisztikusoknak, Péterből pedig az a képesség is hiányzik, hogy legalább érdemi választ próbáljon meg adni bármire is. Mondjuk nála sokkal nagyobb lumeneknek is beletörne a bicskája abba, hogy a Manfred által sétáltatott Péterből következő asszociációkat kiverje a néző fejéből.
De legalább szólt volna neki valaki, hogy ebből sem fog jól kijönni. Érdekes személyiségkavar ez, Péter ugyanis Brüsszelben láthatóan be tud csicskulni, mindenütt másutt viszont maga szeret csicskítani, de cserébe nagyon nem szereti, ha emlékeztetik brüsszeli hányattatásaira. Ezért is jár olyan látványosan keveset Brüsszelbe, mert attól retteg, hogy Manfred szembe jön vele a folyosón és érdeklődik arról, hogy hány száz százalékkal is vezet már a Tisza a közvéleménykutatásokban.
Biztos vagyok benne, hogy a Magyar Pétert körbevevő közepes képességű és karrierkilátású kommunikációs szakemberek közül is többen látták azonnal, hogy a főnök már megint hülyét csinál magából. A legjobb esetben is a törzsrajongóit hergeli, de mindenki másnál csak egyre mélyebbre ássa magát. De szólni nem lehet neki, nyilván ezért oszlanak a szakemberek is körülötte mint a Tisza-szigetek országszerte. Hány szakember csinált azzal karriert, hogy Márki-Zay Péter kampányát próbálta életben tartani? Hát egy sem. Mindenesetre itt a lehetőség minden mémkészítő előtt, csináljanak gonosz mémeket Magyar Péterről, hátha ez a zseni maga is kiteszi őket.