Magyar Péter már egy mémtől is megsértődik

Ha ez ember edzett már akkor röhög, ha nem, akkor meg elszomorodik azon, hogy milyen személyiségek is léteznek a világban, és ha van benne némi művészi véna, akkor valamelyik marhaságot élvezhetővé is teszi, például a mesterséges intelligencia felhasználásával. Sokszor csak elég reposztolni azt, amit a nagy ember kiposztol, ugyanis Magyar Péter általában olyan képekkel örvendezteti meg a rajongóit, ami a végtelen nagy internet minden más részén nevetésre ingerli az épelméjű megtekintőt.

Magyar Péter ettől a mémtől különösen rásértődött az alapbajára

A dolgot különösen örömtelivé teszi az, hogy ha magyar Péter nem teszi ki a saját oldalára, akkor nagy valószínűséggel nem is kerül elém (Kocsis Máté is Pétertől tudta meg.). Köszi. Attól függetlenül, hogy maga a kép kompozíció egy teljesen nyilvánvaló igazságot mutat be erős képi eszközökkel, én magam nem látok szívesen, még poénból sem, pórázon vezetett embereket. Habár ez manapság Nyugat-Európa nagyvárosainak utcáin ez már megszokott és elfogadott látvány, és pórázas kifejezéseket mi is használunk Péterre, valahogy a képi megjelenítés mégis sérti a jobbik érzéseimet. De lehet az enyémtől eltérő ízléssel is rendelkezni, illetve azt is megértem, ha valaki Pétert még nálam is kevésbé szereti. Az meg különösen széppé teszi a dolgot, hogy Magyar Péter nem tudja, az ilyen alkotások a népművészet remekei, az emberek a saját örömükre csinálják őket. Magyar Péter nagyon boldoggá tette azt a srácot, aki ezt elkövette.

A probléma azonban nem ez, hanem az a személyiségprobléma, hogyha valaki ilyen általános internetre tervezett cikizéseket magára vesz. Az internet, az egész miskulancia, tokkal vonóval ugyanis pont erről szól, arról, hogy az összes elérhető eszközzel nyomjuk a saját ötleteinket. A politikában is. A szóban forgó csinált kép igazságtartalmával nehéz lenne vitatkozni, én Péter helyében nem is igyekeztem volna még több emberhez eljuttatni. És ahogy mondani szokták, itt van a kutya elhantolva. Péter egója nem szívesen szembesül az igazsággal, és különösen rosszul viseli, hogy mások olyat tesznek vele, amit ő és a követői csinálnak másokkal. Az önirónia nem erőssége a nárcisztikusoknak, Péterből pedig az a képesség is hiányzik, hogy legalább érdemi választ próbáljon meg adni bármire is. Mondjuk nála sokkal nagyobb lumeneknek is beletörne a bicskája abba, hogy a Manfred által sétáltatott Péterből következő asszociációkat kiverje a néző fejéből.